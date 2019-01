Pourquoi les femmes russes portent-elles encore des manteaux de fourrure?

En parcourant Moscou pour la première fois en hiver, je pouvais facilement m’imaginer faire partie d’un conte de fées hivernal. Une neige épaisse crissant sous mes bottes, le reflet des éclairages décoratifs sur les patinoires des places de la ville et une fine couche de neige fraîche sur les bancs du parc autour de moi, presque comme du sucre en poudre.

En traversant ce pays des merveilles hivernales, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant en si grand nombre. Les femmes, car c’étaient pour la plupart des femmes, marchaient en ville dans des manteaux entièrement en fourrure.

Elles devaient s'imaginer être des stars de cinéma, pensai-je en les dépassant, car seules les stars de cinéma pourraient porter et se payer des fourrures aussi spectaculaires. Mais Moscou n'est pas Hollywood, et j'ai vu tellement de ces manteaux que j'ai cessé d’y prêter attention.

Regarde autour de toi. C’est la Russie!

Après quelques recherches, j'ai découvert que de nombreuses blagues avaient déjà été faites sur les Russes et leurs manteaux de fourrure. Des blagues qui sous-entendent que tout ce qui se passe en Russie est surprenant - même votre rendez-vous se passe en manteau. Selon une blague russe, les femmes russes ne comprennent tout simplement pas comment un homme avec deux reins peut affirmer qu'il ne peut se permettre d'acheter un nouveau manteau de fourrure à sa femme, puisqu'il lui suffirait d’en vendre un.

C’est peut-être une nouvelle pour moi, mais pour les Russes, porter de la fourrure n’a rien d’extraordinaire. Les Russes portent ces manteaux depuis des siècles. Mais pourquoi, me suis-je demandé, ces manteaux sont-ils toujours aussi populaires, plus que dans tout autre pays que j'ai visité ? J'ai décidé de poser la question aux propriétaires elles-mêmes.

La Moscovite Daria Pall dit qu'elle ne peut tout simplement pas se passer du sien. « Cela me protège du froid comme aucun autre manteau ne pourrait le faire. Le mien était un cadeau de ma mère. Toutes les femmes russes en ont un. Pourquoi est-ce que je le porte ? Regarde autour de toi. C’est la Russie ! ».

Tradition

« C’est devenu une tradition pour les femmes russes d'avoir un manteau comme celui-ci, car il nous protège du froid », a déclaré Alla Alevina, cette Moscovite d’une cinquantaine d’années. Elle a toujours voulu un manteau de fourrure, mais ne pouvait pas se le permettre. Il y a quelques années, elle a finalement économisé assez d'argent pour s’offrir la fourrure noire descendant jusqu'au genou dont elle avait toujours rêvé. « Je n'ai jamais eu aussi chaud (en hiver, ndlt)! », dit-elle.

En Russie, comme ailleurs, des groupes de militants des droits des animaux ont protesté contre l'industrie de la fourrure, mais Alevina pense que l'utilisation de fourrure dans les vêtements est justifiée à cause du froid. « À l’origine, les Russes portaient des manteaux de fourrure pour se protéger du climat, pas seulement parce qu’ils étaient beaux, même si c’est le cas ».

Pour certains, les manteaux et les parkas ont remplacé la fourrure une fois pour toutes, mais pas pour Ioulia Jourablova, 40 ans, qui ne jure que par son manteau de fourrure brun en hiver. « Quand je porte un manteau normal, je dois mettre des vêtements très chauds en dessous pour ne pas geler. Mais quand je porte mon manteau de fourrure, je peux sortir vêtue seulement d'un simple t-shirt et rester au chaud. Si vous en prenez bien soin, un manteau de fourrure peut facilement durer dix ans. À long terme, acheter un manteau de fourrure tous les dix ans revient moins cher que d'acheter une parka tous les deux ans ».

Un manteau unique

Certains sites Web et blogueurs russes, tels qu’Ilia Varlamov, plaisantent sur le fait que rien ne gêne plus une femme russe que d’être vue à côté d’une personne portant le même genre de manteau que le sien. Bien que cela semble être une exagération, il est vrai que les manteaux de fourrure sont disponibles dans tous les types de tissus, de styles, de longueurs et de couleurs.

Vera Kolesnikova, une Moscovite âgée d’une trentaine d’annnées, explique : « J'ai assemblé mon manteau à partir de mon propre design. J'ai acheté un manteau à manches courtes et j’ai cousu des manches en cuir dessous. Personne d'autre n'a un tel manteau. » Selon elle, le prix d'un manteau dépend principalement du type de fourrure que vous achetez. « Ici, en Russie, les manteaux de fourrure ne sont pas réservés aux gens riches et célèbres, mais les types les plus exclusifs peuvent coûter très cher. Les stars de cinéma et les super-riches portent de la zibeline ».

La zibeline n'est peut-être pas accessible à tout le monde et pour certaines femmes, posséder un manteau de fourrure ordinaire semble déjà glamour. Ioulia, cette jeune Moscovite, a déclaré : « Je n’ai pas encore mon propre manteau, alors quand il fait très froid dehors, je porte celui de ma mère. Quand j’aurai 20 ans, j’espère m’acheter le mien : un manteau beige tendance. J’aurai un look incroyable là-dedans ! ».

