En images: les dix maisons russes les plus étranges

En Russie, vous pouvez trouver presque tous les styles d’architecture: classicisme, art nouveau, gratte-ciels modernes… mais il existe aussi des maisons qui se démarquent radicalement des bâtiments classiques. Qui a construit ces drôles d’édifices, et pourquoi?

1 - Maison dans un château d’eau, Tomsk

Legion Media Legion Media

La ville sibérienne de Tomsk est célèbre pour son architecture traditionnelle en bois (voir des photos ici). Mais de nos jours, les habitants construisent aussi maisons plus créatives.

En 2012, Alexandre Lounev a acheté un château d’eau de la fin du XIXe siècle à la mairie de Tomsk et a décidé de le transformer en logement. Il a fallu huit ans pour restaurer les façades et les espaces intérieurs. Ce n’est qu’en 2020 qu’il a pu s’y installer. La tour est maintenant divisée en six niveaux, chacun comprenant une pièce. À ce jour, un seul d’entre eux est aménagé (celui où vit Alexandre) et le chantier continue.

2 - Maison imprimée en 3D, Iaroslavl

Oleg Smyslov/Sputnik Oleg Smyslov/Sputnik

Dans cette capitale de l’Anneau d’or, on trouve non seulement des bâtiments médiévaux, mais aussi une société qui produit des imprimantes 3D permettant de construire… des maisons. En 2017, l’une des plus grandes maisons privées imprimées d’Europe a été dévoilée : sa superficie atteint près de 300 mètres carrés.

Il n’a fallu qu’un mois pour l’imprimer, mais aménager l’intérieur a pris deux ans. Une famille y vit désormais.

Actuellement, cette société construit un lotissement tout entier en recourant à cette technologie.

3 – Maison-chat, Iaroslavl

Gouvernement de la région de Iaroslavl Gouvernement de la région de Iaroslavl

C’est difficile à croire, mais cette maison - ou plutôt la maison d’été d’un habitant du quartier -a également été construite à l’aide d’une imprimante 3D de la même entreprise, mais d’une manière légèrement différente. Pour ce faire, 150 pièces ont été imprimées en atelier puis assemblées sur place.

Le résultat ? Une maison en forme de chat tenant un Rubik’s cube entre ses pattes ! La surface intérieure n’est que de 23 mètres carrés, et sa hauteur totale est de 5,4 mètres.

4 – Maison-œuf, région de Moscou

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

Le célèbre sculpteur moscovite Grigori Orekhov a construit cette maison en forme d’œuf pour sa fille Agata. Le concept de cette construction futuriste est né de la volonté de créer une cabane de jeu pour enfants. « Ma fille me réclame depuis de nombreuses années une salle de jeu, mais nous sommes une famille de perfectionnistes, et nous ne pouvons donc pas acheter n’importe quoi juste pour clore la question », déclare Orekhov.

5 - Résidence N, région de Moscou

J. Mayer H + Alexander Erman Architecture & Design J. Mayer H + Alexander Erman Architecture & Design

En 2019, un immeuble inhabituel est apparu dans la région de Moscou : vu d’en haut, il est indiscernable de son environnement naturel. Il a été conçu par le bureau allemand J.Mayer.H pour un client anonyme. Selon les architectes, la frontière entre la maison et le paysage s’efface et la sensation d’environnement naturel émerge. La maison s’étend sur 5 600 mètres carrés. Le bâtiment lui-même rappelle par sa forme un bénitier géant ou une feuille d’arbre. La construction a duré deux ans et demi, ce qui, pour un projet aussi complexe, n’est pas si long.

6 - Maisons Kolos, Moscou

En vue des Jeux olympiques de Moscou de 1980, les célèbres immeubles khrouchtchevka ronds ont été construits (en savoir plus à leur sujet ici). Quant à ces immeubles ronds situés dans le sud de Moscou, ils ont été érigés à la fin des années 1990. Il s’agit d’une série expérimentale d’immeubles à 24 niveaux appelées « Kolos ».

Les trois étages inférieurs accueillent des magasins, tandis que les niveaux supérieurs contiennent des appartements classiques, mais avec des murs concaves.

7 – Maison-éléphant, Région de Moscou

Mikhaïl Japaridze/TASS Mikhaïl Japaridze/TASS

Cette maison d’Ostrovtsy, en banlieue de Moscou, a été construite par Sergueï Kojouro à titre expérimental. C’est devenu une des curiosités de la région. L’idée était de construire une maison habitable en forme d’éléphant (vous souvenez-vous que la Russie est la terre natale de ces animaux ? Non ? Alors lisez notre article à ce sujet ici). Cependant, la maison à quatre niveaux n’a pas encore trouvé de propriétaire.

8 – Maison-dôme, Novossibirsk

Kirill Koukhmar/TASS Kirill Koukhmar/TASS

Le designer local Ivan Dyrkine a commencé à construire des maisons sphériques dans la plus « capitale de Sibérie » il y a environ 10 ans. Sa première bâtisse est devenue un véritable centre d’attraction de la ville ; il y organise des conférences, des expositions et des fêtes. Désormais, il construit des maisons sur commande en utilisant une technologie de son invention.

9 – Maison-ballon, montagnes de l’Altaï

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Voici une autre maison sphérique que nous avons trouvée dans les montagnes de l’Altaï, dans le village de Moulta, un lieu touristique populaire. C’est une maison à trois niveaux que les propriétaires louent aux vacanciers. Malgré sa petite taille en apparence, il y a six chambres, une cuisine et un grand salon. La maison est chauffée avec un poêle.

10 – Maison-coquillage, région de Sverdlovsk

Une maison à la forme étrange est apparue non loin d’Ekaterinbourg, dans le village de Tavatouï, en 2012. Elle a été construite par un architecte local nommé Iouri Gaïdoukov pour lui et sa famille.

La maison comporte trois niveaux : au rez-de-chaussée se trouve un hall avec une bibliothèque, au premier étage il y a une cuisine et un salon et le deuxième héberge une chambre. Il n’y a pratiquement pas de lignes droites dans cette maison ; c’est presque comme si tout coulait et lévitait. Qu’en pensez-vous ?

