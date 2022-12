Pourquoi la Russie est-elle désignée comme le «berceau des éléphants»?

Russia Beyond

Kira Lisitskaïa (Photos : Konstantin Kokochkine/Global Look Press; Pixabay)

Comment une phrase surréaliste a incarné un nouveau cap politique, et que signifie-t-elle vraiment: revenons sur l’origine de cette formule populaire.

Si vous viviez à la fin des années 1940-1950 en Union soviétique, vous seriez noyé un flot de nouvelles concernant ce que les Russes avaient inventé : presque chaque jour, le peuple soviétique entendait parler des nouveaux progrès scientifiques et technologiques de leur patrie. En fin de compte, assis dans une cuisine en buvant du kombucha, vous auriez un jour pu entendre dire que la Russie était le berceau des éléphants.

Signification

Kira Lisitskaïa (Photo : Unsplash) Kira Lisitskaïa (Photo : Unsplash)

Selon une hypothèse, cette phrase est apparue pour la première fois dans les blagues politiques soviétiques des années 1940, lorsque la politique étrangère et intérieure de l’URSS a changé de cap : après la période de guerre, durant laquelle États-Unis et Occident étaient perçus comme des frères d’armes, l’État soviétique a réalisé un virage vers la recherche d’un ennemi extérieur, et ce sont les alliés d’hier qui ont assumé ce rôle.

Dans l’histoire, cette période a été qualifiée de campagne de « lutte contre le cosmopolitisme » - elle se caractérisait par la fixation des autorités sur la recherche de tendances « antipatriotiques » dans l’art, la science et l’opinion publique. L’idéologie impliquait qu’il était nécessaire d’identifier les admirateurs de l’Occident, de les éliminer des structures publiques et de mettre constamment l’accent sur les réussites soviétiques. Dans la période s’étendant de 1948 à 1953, année de la mort de Joseph Staline, les communistes ont mené une campagne de propagande massive clamant la « supériorité soviétique dans les domaines scientifique et technique » ; et comme toute propagande, celle-ci était basée, entre autres, sur des falsifications historiques.

Parmi elles figuraient, par exemple, des affirmations selon lesquelles le paysan de l’Oural Artamonov aurait inventé le vélo vers 1800, de sorte que les Russes avaient indéniablement la primeur de cette invention. Ou que le pionnier de l’aéronautique mondiale était un certain commis russe du nom de Kriakoutny (un personnage inventé), et non les frères français Montgolfier.

Dans le cadre de cette même campagne, un renommage massif de tout ce qui avait un soupçon d’origine étrangère a commencé : la baguette française a été rebaptisée pain « gorodoskoï » (« urbain »), la brioche viennoise simplement « sdoba », le handball est devenu la « balle à la main » (« routchnoï miatch »), la lutte française – la lutte classique, la lutte suisse - lutte à la ceinture, etc. L’expression « la Russie est le berceau des éléphants » n’est donc qu’une expression tournant en dérision les excès de cette volonté de « nationaliser » toutes les découvertes et tous les phénomènes possibles et imaginables.

Autres versions

Kira Lisitskaïa (Photos : Unsplash; Monika Ďuríčková/Musée d'histoire naturelle de Vienne) Kira Lisitskaïa (Photos : Unsplash; Monika Ďuríčková/Musée d'histoire naturelle de Vienne)

Selon d’autres hypothèses, la phrase serait entrée dans les blagues et la vie quotidienne soviétique par d’autres voies. Selon certains, elle serait d’origine espagnole. « Les mots "La Russie est le berceau des éléphants" ont été inventés au XVIIIe siècle par un voyageur espagnol qui a décrit de cette manière les restes de mammouths qu’il avait vus à la Kunstkamera de Saint-Pétersbourg », a souligné le mathématicien soviétique Vladimir Arnold.

Dans la langue russe moderne, l’expression est utilisée dans un sens plus large : pas nécessairement en relation avec l’URSS ou la Russie, mais aussi avec d’autres pays ou organisations qui s’attribuent un leadership injustifié.

Dans cette autre publication, découvrez comment comprendre les patronymes russes.

