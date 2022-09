Dix chefs-d'œuvre du constructivisme soviétique à Moscou

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'idée principale de ce style était la fusion de la forme et de l'objectif de la construction de toute structure architecturale. Le rejet des éléments décoratifs au profit de la géométrie pure pousse également les architectes modernes du monde entier à étudier attentivement le constructivisme soviétique. Cependant, ces bâtiments insolites peuvent intéresser non seulement les professionnels, mais également les invités de la capitale, car une telle architecture transmet très fidèlement l'esprit de l'ère soviétique.

Tour Choukhov

Getty Images Getty Images

1920-1922

Adresse : Choukhov, 8

L'ingénieur Vladimir Choukhov avait initialement prévu de construire une tour de 350 m de haut, mais en raison d'un manque de métal – à ce moment-là, la guerre civile se déroulait dans le pays – le projet a dû être modifié. La hauteur de la tour a été réduite de moitié et la structure elle-même est devenue beaucoup plus légère. Grâce à une technique d'ingénierie innovante, il a fallu moins de 13 tonnes de métal par mètre carré, soit près de la moitié que pour la Tour Eiffel ! Cependant, même malgré sa légèreté et ses ajours en apesanteur, la tour Choukhov a une marge de solidité étonnante.

Maison de l'architecte Constantin Melnikov

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

1927-1929

Adresse : Krivoarbatski, 10

Cet édifice a fait office de test architectural – plus tard, le gouvernement soviétique envisagera d'introduire des bâtiments ronds dans la construction de masse de Moscou. Selon l'auteur du projet, Constantin Melnikov, la conception cylindrique lui a permis d'économiser considérablement sur les matériaux de construction. Malgré cela, les immeubles de Moscou sont restées « angulaires » et la maison Melnikov est devenue une branche du Musée d'architecture Chtchoussev.

Maison collective de l'Institut textile

Artem Svetlov (CC BY 3.0) Artem Svetlov (CC BY 3.0)

1929-1930

Adresse : 2e passage Donskoï, 9

Le bâtiment de l'architecte Ivan Nikolaïev abritait une résidence étudiante. La fonctionnalité accentuée dans l'architecture du bâtiment fait écho à la routine quotidienne stricte de ses habitants. Toutes les activités éducatives et parascolaires des étudiants se déroulaient dans un seul bâtiment et la taille de la chambre pour une personne ne dépassait pas 6 mètres carrés.

Club Proletarski (des prolétaires)

1927-1929

Adresse : Сhossé Entouziastov, 28/2

Le premier club du syndicat des métallurgistes de l'usine moscovite Compressor a été conçu par Viatcheslav Vladimirov. L'architecte a divisé le bâtiment en deux parties et les a reliés par une galerie : la première abritait les locaux de la bibliothèque et des clubs d'intérêt, et la seconde – la salle de réunion.

Club Roussakov

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

1927-1929

Adresse : Stromynka, 6

Un autre club d’ouvriers moscovite a été construit par Constantin Melnikov. Contrairement à de nombreux projets de l'architecte, celui-ci a été mis en œuvre presque entièrement conformément à l'intention de l'auteur. Dans les trois blocs dépassant le corps principal du bâtiment, il y avait des tribunes de spectateurs. Ce sont ces formes géométriques flottant dans l'air qui donnent au club un aspect unique et reconnaissable dans le monde entier.

Maison des aviateurs

Agence Moskva Agence Moskva

1968-1969

Adresse : Prospekt Mira, 184

Ce bâtiment « flottant » est situé près du célèbre parc moscovite VDNKh. L'immeuble insolite qui repose sur des piliers a été conçu par les architectes Trifon Zaïkine et Viktor Andreïev. Les Moscovites ont apprécié la particularité de sa conception, lui donnant les surnoms tels que « mille-pattes » et « pieuvre ». En plus, l'immeuble était surnommée « maison des aviateurs », car ses appartements étaient occupés par des ouvriers de l'usine d'aviation Znamia Trouda (Bannière du Travail). Des bâtiments similaires ont été ensuite construits sur le boulevard Smolenski et la rue Begovaïa de Moscou.

Commutateur téléphonique Taganskaïa

Nikolaï Vassiliev (CC BY 3.0 Nikolaï Vassiliev (CC BY 3.0

1929-1930

Avec son ascèse dans la décoration et l'attention portée aux volumes et aux formes, le commutateur téléphonique Taganskaïa est un autre exemple frappant de l'architecture industrielle soviétique. Malgré le fait qu'il ait été construit selon le projet de l'architecte Vassili Martynovitch à la fin des années 1920, sa façade laconique et le rythme des fenêtres étroites lui ont donné un aspect tout à fait moderne. Cependant, le bâtiment a été démoli en 2016, bien que les Moscovites aient obstinément défendu son droit d'exister.

École N°50 LONO (École N°600)

1934-1935

Adresse : Khavskaïa, 5

Cette école a été construite selon les nouveaux principes d'organisation du processus éducatif : ses créateurs ont réservé une grande partie de son espace aux loisirs, ainsi qu'aux ateliers et aux laboratoires. Ils ont même construit une tour avec une plateforme d'observation à deux niveaux afin que ses écoliers puissent observer les étoiles et les changements météorologiques.

Club Zouïev

Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

1927-1929

Adresse : Lesnaïa, 18

L'architecte Ilia Golossov a conçu la Maison de la culture de la rue Lesnaïa sous l'influence du cubisme. Selon son idée, l'apparence du bâtiment devait être associée au monde de la technologie. Au centre de la composition architecturale se trouve un cylindre en verre, sur lequel le reste du corps de la structure, constitué de formes géométriques, semble être « enfilé ».

Maison du Mosselprom

Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

1912-1925

Adresse : Kalaсhni, 2/10

Cet édifice angulaire avec une tour à trois étages attire l'attention par ses accents de couleur – les fenêtres blanches et les balcons rouges contrastent vivement avec sa façade beige et bleue. Cependant, le plus intéressant est caché aux yeux des passants sur le mur est du bâtiment. Ici, vous pouvez voir une peinture réalisée d'après les croquis de l'artiste d'avant-garde soviétique Alexandre Rodtchenko avec des images des principaux produits de magasin (bonbons, cigarettes, chocolat) et le slogan « Nulle part mais à Mosselprom ! », inventé par le poète Vladimir Maïakovski.

