En images: ces demeures de bois en «dentelle» faisant la renommée de la ville sibérienne de Tomsk

En Russie, Tomsk s’impose comme la ville ayant conservé le plus grand nombre de bâtiments en bois ornés de sculptures des plus délicates. Beaucoup d’entre eux sont encore habités aujourd’hui.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Legion Media Legion Media

Tomsk est l’une des plus anciennes villes de Sibérie, fondée en 1604. Il y a un siècle et demi, elle apparaissait comme un important centre de transit et de commerce, et les marchands, architectes, scientifiques et médecins y venaient en masse. La ville présente un tracé régulier des rues bien préservé et des lotissements en bois datant du XIXe et du début du XXe siècle.

Combien de maisons ont survécu ?

Legion Media Legion Media

Historiquement, Tomsk a été construite avec des bâtiments en bois, matériau abondant en Sibérie. Les artisans locaux ont alors habilement transformé les styles courants de différentes époques en architecture en bois. Le néo-gothique, le classicisme et l’art nouveau ont ainsi ici été adaptés de cette manière.

Legion Media Legion Media

Même les riches locaux préféraient commander des manoirs en bois plutôt qu’en pierre. Leurs demeures sont décorées de frontons, chambranles, hautes flèches et tourelles sculptés, ce qui leur a valu l’épithète de « dentelle ». Ces édifices se distinguent également par leurs couleurs vives, notamment le jaune, le rouge, le rose et le bleu.

Legion Media Legion Media

Aujourd’hui, la ville compte plus de 550 000 habitants et 2 100 bâtisses en bois datant d’avant l’ère soviétique. Parmi elles, 701 sont sous la protection de l’État.

Legion Media Legion Media

Maison aux oiseaux de feu

Legion Media Legion Media

L’un des bâtiments les plus remarquables de Tomsk est la maison aux oiseaux de feu. Cet animal est considéré comme magique dans les contes de fées russes, et son image est souvent utilisée dans les arts et l’artisanat traditionnels. Ici aussi, les oiseaux de feu ornent le toit. Ce manoir de la rue Krasnoarmeïskaïa a été construit en 1903 et appartenait au marchand Leonti Jeliabo. Il l’a commandé pour sa fille comme cadeau de mariage. Plusieurs oiseaux de cette demeure se trouvent désormais au musée local de l’architecture en bois, tandis que le bâtiment est aujourd’hui divisé en appartements et plusieurs familles y vivent.

Manoir émeraude

Legion Media Legion Media

Cette maison de la rue Belinskogo ressemble à un château féérique. Il a été érigé en 1904 par l’architecte Stanislav Khomitch pour sa famille ainsi que pour la location. Des balcons sculptés, des fenêtres en baie et une couleur émeraude vive lui donnent l’allure d’un véritable palais.

La maison a été déclarée monument architectural en 1974. Elle abrite à présent le siège de la Chambre des licences de la région de Tomsk.

Lire aussi : Sept musées en plein air chantant une ode à l’architecture en bois de Russie

Maison au chatior

Legion Media Legion Media

Autre demeure en bois inhabituelle de Stanislav Khomitch, la maison au chatior (toit typique de Russie en forme de chapiteau) sur la rue Krasnoarmeïskaïa a été construite en 1902 pour le marchand Gueorgui Golovanov. Les flèches, chatiors et tours sont tous décorés de détails en bois sculpté. Depuis 1995, elle est occupée par la Maison russo-allemande, et l’entrée est ouverte à tous.

Maison à la flèche

Legion Media Legion Media

Il est possible d’admirer un peu de néo-gothique en bois dans la rue Kouznetsova. Dans cet édifice, bâti en 1908, vivaient le docteur Valerian Vassilkov et sa famille. À cette époque, les médecins travaillaient non seulement dans des institutions (Vassilkov, par exemple, officiait sur les chemins de fer), mais avaient également un cabinet à domicile. Dans ce cas, le rez-de-chaussée était alloué à l’accueil des patients, tandis que le premier étage était utilisé comme lieu de vie. Après la révolution de 1917, la bâtisse a été divisée en plusieurs appartements.

Maison du quartier tatar

Legion Media Legion Media

Des Tatars de diverses régions de Russie se sont installés dans cette rue de Tomsk, par conséquent baptisée Tatarskaïa. Ce manoir de 1902 appartenait à Akhmedoulla Akhmetov, un Tatar de Moscou. Le demi-sous-sol s’avère en pierre, mais les étages supérieurs sont en bois. Les fenêtres sont quant à elles ornées de chambranles. La demeure a été restaurée en 2007 et le portail massif restitué. Aujourd’hui, c’est une maison d’habitation.

Dans cet autre article, découvrez douze ravissantes bâtisses en bois à contempler de nos jours à Moscou.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.