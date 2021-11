En images: cette cabane russe en forme d'œuf idéale pour rester zen

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le sculpteur russe Grigori Orekhov a créé pour sa fille une cabane de jeu en forme d'œuf, qui est également devenue un refuge idéal pour les adultes.

C'est de la recherche de la forme d'une cabane pour enfants que le concept de cette construction futuriste, rappelant tant les objets extraterrestres des films de science-fiction, est né : « Pendant de nombreuses années, ma fille m'a demandé une maisonnette de jeu, mais nous sommes une famille de perfectionnistes, nous ne pouvons pas simplement acheter quelque chose pour tourner la page », raconte Orekhov à Russia Beyond.

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

Tout ce que l'architecte a trouvé sur Internet lui a semblé laid, primitif et éphémère. Il rêvait de créer un terrain de jeu qui serait pertinent pour sa fille même à un âge plus avancé. Puis Orekhov s'est tourné vers le thème transversal de son œuvre – l'ovoïde.

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

« L'ovoïde est une forme architecturale parfaite en termes de proportions, elle se suffit à elle-même, il n'y a rien de superflu en elle. Cela m'a inconsciemment attiré quand j'étais enfant. Mais c'est aussi le plus ancien symbole religieux, l'image de la renaissance, de notre monde intérieur. J'ai une œuvre intitulé "Ovoïde 8", elle symbolise de manière vivante cette "force d'âme" d'une personne, qu'il est important de ne pas casser, de porter à travers toute la vie pour ne pas se perdre », explique-t-il.

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

La première sculpture de la série My Egg est apparue en 2016. La maison de jeu est également née d'un autre projet d'Orekhov – un œuf à quatre faces. « Mais je ne l'ai pas conçu comme un objet d'art. Au contraire, j'ai voulu faire d'un objet d'art un espace fonctionnel », relate le sculpteur.

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

La cabane de jeu est composée de centaines de lamelles de contreplaqué placées les unes sur les autres et poncées. L’épaisseur des murs n’est toutefois que de 3cm.

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

La fenêtre en haut non seulement offre de la lumière, mais il s'agit aussi d'une soupape d'échange d'air.

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

À l'intérieur, on trouve un banc avec un oreiller moelleux d'un côté et une table de l'autre. « Agata peint beaucoup et, pour elle, c'est un lieu de créativité. Il est également intéressant d'y écouter de la musique – en raison de la forme de la maisonnette, il y a un écho », décrit l'architecte.

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

« C'est aussi un refuge pour toute personne qui a besoin d’isolement à l’égard du monde extérieur, une allusion au ventre de la mère. J'ai moi-même parfois envie d'y lire des livres ou de surfer sur Internet. En même temps, j'éprouve les mêmes sensations qui apparaissent en entrant dans un temple avec un attirail religieux minimaliste – comme dans un endroit où l'on peut penser à de grandes choses. Nous courons tout le temps quelque part, nous ne pouvons pas nous arrêter et penser à l'éternel. C'est l'espace où vous pouvez atteindre ce zen », dit Orekhov.

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

La construction de cette cabane, située dans la région de Moscou, a pris un an et plusieurs centaines de milliers de roubles (100 000 roubles = 1 188 euros).

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

« J'ai expérimenté et cela a augmenté le coût. Si on faisait la reproduction de telles structures, je le ferais différemment, pour que ce soit économiquement rentable », déclare-t-il, notant qu'une entreprise espagnole évoluant dans le tourisme est entrée en contact avec lui à cet égard. « Ils étaient ravis et voulaient que je leur fasse la même cabane pour une exposition. Mais cela ne peut se faire en quelques mois, et la maison de jeu d'Agata ne peut pas être transportée. S'il y a beaucoup de demandes, je créerai peut-être une série. Bien que ma fille soit contre, elle pense qu'une telle maison ne devrait être que la sienne ».

Ivan Erofeïev Ivan Erofeïev

Dans cet autre article, nous vous présentions dix joyaux de l'architecture russe contemporaine en bois.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.