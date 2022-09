En images: pourquoi l'URSS a-t-elle construit des immeubles ronds?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'expérimentation de la forme circulaire en Russie a commencé bien avant la révolution. Dans les années 1820, le premier « immeuble-anneau » résidentiel a été construit à Saint-Pétersbourg. Les appartements à l’intérieur ont été mis en location.

La demeure privée avant-gardiste de l'architecte Melnikov, construite en forme de cylindre à la fin des années 1920, est très connue à Moscou.

Les formes circulaires sont devenues une méthode privilégiée dans le style architectural du constructivisme et ont été activement utilisées dans divers bâtiments, des sanatoriums aux opéras. À la fin des années 1920, la Maison des Métallurgistes a été érigée à Taganrog, dont la silhouette ressemblait à la tête d'une clé à molette.

En 1932, un bâtiment de deux étages en forme de lettre C, ou d'anneau brisé, a été construit à Taganrog. Il est considéré comme le premier édifice résidentiel rond d'URSS, et les premiers locataires étaient des ouvriers de l'usine Krasny Kotelchtchik (Chaudronnier rouge).

L’identité de l’architecte demeure incertaine. À l'époque soviétique, l’on pensait que l'auteur du projet était Mikhaïl Kondratiev, qui avait construit le complexe résidentiel en zigzag Novy Byt (Nouveau quotidien) à Rostov-sur-le-Don. Cependant, plus tard, les historiens locaux ont commencé à pencher pour la version selon laquelle ce serait Ivan Taranov-Belozerov, concepteur de plusieurs stations de métro à Moscou, qui aurait participé à ce chantier.

L’« Immeuble résidentiel des travailleurs de Krasny Kotelchtchik » (ce qui est toujours le nom officiel du lieu) compte 36 appartements. Au départ, il y avait des salles de bains communes à plusieurs familles, mais aujourd'hui, chaque logement dispose de la sienne. Il est intéressant de souligner que, dans cet immeuble « prestigieux », les toilettes étaient séparées, situées à l’extérieur, tandis que les égouts et la tuyauterie n'ont été installés que 30 ans plus tard, dans les années 1960.

À l'intérieur de l’édifice, l’on trouve une agréable cour fermée, sur laquelle donnent les portes de tous les appartements du rez-de-chaussée. Les premier et deuxième étages partagent quant à eux chacun un balcon qui ceinture le bâtiment. Il y a 10 ans, une rénovation totale du site a été réalisée.

La forme circulaire symbolisait l'unité et la mise en commun – l'habitation soviétique idéale, avec des balcons et une cour partagés. Les matériaux utilisés étaient aussi simples que possible, mais l’immeuble s’avère solidement construit (à 90 ans, il est en parfait état).

Bien sûr, il existe de nombreuses légendes sur l’apparition d'un bâtiment aussi inhabituel. Selon l'une d’elles, l’immeuble en forme de C n’était que le premier et il aurait été prévu d'en construire trois autres, qui auraient ensemble formé le sigle СССР (URSS). Une autre prétend que les pierres de l'église voisine de l'Archange Michel, détruite par les bolcheviks, auraient été utilisées pour les fondations de l’édifice.

Au début des années 1930, un immeuble constructiviste en forme de fer à cheval a été construit à Ivanovo. Il a été bâti pour les employés des services de sécurité de l'État. Il s’agissait d’une autre expérimentation. On pensait que la forme semi-circulaire rendrait en effet l'espace de vie plus compact, économiserait l'espace urbain et permettrait à un plus grand nombre de personnes de vivre dans un espace limité.

Cependant, les expériences n'ont jamais donné l'impulsion à la construction massive de ces bâtiments ronds. Par conséquent, dans les années 1950-60, le problème aigu du logement a été résolu par des constructions plus simples – les immeubles parallélépipèdes dits « khrouchtchiovki ».

Cependant, les expériences avec les formes arrondies se sont poursuivies plus tard. Après la décision d'organiser les Jeux olympiques à Moscou en 1980, les autorités ont décidé de surprendre les invités avec l'infrastructure locale et ont à nouveau construit des immeubles ronds, et plus exactement cinq édifices qui devaient former l'image des anneaux olympiques vus du ciel. Deux anneaux, conçus par l'architecte Evgueni Stamo et l'ingénieur Alexandre Markelov, sont ainsi apparus dans les rues Nejinskaïa et Dovjenko dans les années 1970. Il s'agissait d'immenses bâtiments comptant plus de 900 appartements.

Il s'est néanmoins avéré qu'il était extrêmement coûteux et difficile de construire des bâtiments aussi atypiques. Le plan ambitieux n’a donc pas dépassé la construction de ces deux anneaux.

Plus tard, il est en outre apparu que la vie dans un tel immeuble présentait de nombreux inconvénients – il était difficile d'entrer dans la cour en véhicule, car on ne pouvait le faire qu'à travers les arches, et il n'y avait pas assez de places de parking. Les appartements dont les fenêtres donnent sur la cour sont souvent tout simplement sombres, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires en électricité. De plus, le manque de lumière provoquait de l'humidité et des moisissures. Les logements n'avaient pas d'angles droits, ce qui rendait difficile la pose de papier peint et de sols, tandis que le mobilier soviétique standard n’était pas vraiment adapté au design inhabituel des pièces. Enfin, la cour se présentait comme un grand puits en béton, créant un fort écho, même pour une simple conversation.

