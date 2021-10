En images: dix joyaux de l'architecture russe contemporaine en bois

Qu'imaginez-vous lorsque vous entendez les mots «architecture russe en bois»? Probablement de vieilles églises et des izbas campagnardes avec des cadres de fenêtres sculptés et ornés. Eh bien, tout cela est en train de changer. Voici d'étonnantes bâtisses modernes faites principalement de bois et érigées aux quatre coins du pays.

Datcha d'architecte

Ilia Stoliarov / ARCHIWOOD Ilia Stoliarov / ARCHIWOOD

Un côté de cette maison de campagne, construite par Alexandre Motkov d'après le projet architectural de Roustam Kerimov, s'intègre organiquement dans la forêt, tandis que l'autre dispose d'une jolie cour avec un jardin.

Ilia Stoliarov / ARCHIWOOD Ilia Stoliarov / ARCHIWOOD

Le bâtiment n'a pas de toit en pente, comme c'est souvent le cas pour les maisons russes en bois. Au lieu de cela, il en a un plat et fonctionnel, accessible par des escaliers. Élégant et à la mode.

Refuge sibérien

Ilia Ivanov / ARCHIWOOD Ilia Ivanov / ARCHIWOOD

Depuis la route, cette maison présente une façade « fermée », tandis que l'autre côté est doté d'immenses baies vitrées qui donnent l'impression d’une ouverture sur la forêt.

Ilia Ivanov / ARCHIWOOD Ilia Ivanov / ARCHIWOOD

Le bureau d'architecture A61 qui a construit cette demeure a utilisé des bouleaux et des sapins pour donner un aspect visuel diversifié, tandis qu'à l'intérieur se trouve un espace asymétrique mais très fonctionnel.

Bania et maison d'hôtes à Kavgolovo

Grigori Sokolinski / ARCHIWOOD Grigori Sokolinski / ARCHIWOOD

Ce lieu situé en périphérie de Saint-Pétersbourg a été construit par le bureau d'architecture CHVOYA (en russe, « хвоя », « khvoïa », signifie « aiguilles de pin »).

Grigori Sokolinski / ARCHIWOOD Grigori Sokolinski / ARCHIWOOD

Il est situé sur une colline et comporte des escaliers qui mènent à un lac. Ce n'est probablement pas ainsi que vous imaginiez un bania (sauna russe), n’est-ce pas ?

Grigori Sokolinski / ARCHIWOOD Grigori Sokolinski / ARCHIWOOD

Les architectes ont joué avec la lumière naturelle et l'alternance de sections en bois clair et foncé.

Maison-grange

Ilia Ivanov / ARCHIWOOD Ilia Ivanov / ARCHIWOOD

Cette maison située dans la région de Moscou ressemble exactement à une grange typique des villages russes.

Ilia Ivanov / ARCHIWOOD Ilia Ivanov / ARCHIWOOD

Les architectes ont réutilisé des planches de bois centenaires pour décorer la façade, lui donnant ainsi un aspect très authentique. Le design intègre la maison dans l'environnement naturel.

Maison en mezzanine

Alexeï Klioutchnikov / ARCHIWOOD Alexeï Klioutchnikov / ARCHIWOOD

Cette étrange construction du parc d'art paysager de Nikola-Lenivets, dans la région de Kalouga, ressemble à une sorte de cabane à oiseaux, située au milieu de la forêt.

Alexeï Klioutchnikov / ARCHIWOOD Alexeï Klioutchnikov / ARCHIWOOD

Construite par l'architecte Alexeï Louka, il s'agit d'un objet d'art vivant que chacun peut louer. Le design extérieur est délibérément désordonné et combine de multiples textures qui sont reproduites à l'intérieur.

Alexeï Klioutchnikov / ARCHIWOOD Alexeï Klioutchnikov / ARCHIWOOD

Cependant, l'intérieur apparaît tel un site de glamping à la mode.

Maison sur pilotis dans une forêt de pins

Kristina Merejko / ARCHIWOOD Kristina Merejko / ARCHIWOOD

Qui n'a pas rêvé de construire une cabane dans les arbres ? Un groupe d'architectes – Natalia Amirova, Dmitri Tselichtchev, Elena Makarova et Irina Mamaï – a donné vie à ce rêve d'enfant que nous partageons probablement tous.

Kristina Merejko / ARCHIWOOD Kristina Merejko / ARCHIWOOD

Située sur le territoire du glamping Zelionaïa Tropa dans la région de Toula, cette maison est construite sur pilotis et ne cause aucun dommage à l'arbre. De plus, en cas de besoin, elle peut facilement être déplacée vers un autre endroit. L'intérieur est incroyablement douillet et est entièrement fait de bois.

Hôtel Totchka na karte

SA "NSB" / ARCHIWOOD SA "NSB" / ARCHIWOOD

Cet hôtel, dont le nom se traduit par « Un point sur la carte », se trouve sur la rive du lac Ladoga, dans la ville de Priozersk (région de Leningrad). Le bureau d'architecture Rhizome a conçu l’édifice comme un reflet de l'habitat naturel environnant.

SA "NSB" / ARCHIWOOD SA "NSB" / ARCHIWOOD

L'hôtel a été bâti à l'aide de technologies respectueuses de l'environnement et les modules prêts à l'emploi ont été soigneusement installés sans aucun équipement lourd susceptible de perturber la forêt de pins.

DomBro

ARCHIWOOD ARCHIWOOD

Le bureau d'architecture DomBro estime que c'est un crime d’ériger des murs dans des endroits pittoresques. Leur objectif est donc de concevoir et de construire des bâtiments qui soient une symbiose entre l'homme et la nature.

ARCHIWOOD ARCHIWOOD

Leurs maisons combinent des fenêtres panoramiques et une structure porteuse faite de cadres en bois.

Micromaison-bania

Olga Tchelebaïeva, Ilia Stoliarov / ARCHIWOOD Olga Tchelebaïeva, Ilia Stoliarov / ARCHIWOOD

Cette minuscule maison de 27 mètres carrés abrite de manière compacte un salon, une cuisine, une mezzanine en guise de chambre, une salle de bain et un bania.

Olga Tchelebaïeva, Ilia Stoliarov / ARCHIWOOD Olga Tchelebaïeva, Ilia Stoliarov / ARCHIWOOD

Il s’agit d’un autre projet de l'architecte Roustam Kerimov et du constructeur Alexandre Motkov.

Centre d'information de Kommounarka

Serafima Telkanova / ARCHIWOOD Serafima Telkanova / ARCHIWOOD

Igor Aparine de NOYD Сollab Buro a créé un incroyable petit centre d'information à Moscou pour le Musée d'histoire du Goulag. Ce lieu en bois est situé sur le territoire d'un immense champ d'extermination utilisé dans les années 1930 par la police soviétique. Ce centre d'information au design moderne se dresse donc sur un site important des purges staliniennes et des répressions politiques soviétiques.

Serafima Telkanova / ARCHIWOOD Serafima Telkanova / ARCHIWOOD

Les éléments extérieurs sont peints avec une teinture grise, créant un effet dramatique. En même temps, les grandes fenêtres laissent entrer beaucoup de lumière et offrent une vue sur ce site à la lourde histoire.

Toutes ces bâtisses figurent parmi les finalistes et les gagnantes du prix d'architecture ARCHIWOOD.

