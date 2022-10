En images: pourquoi les touristes raffolent-ils de la petite île de Patmos, dans l’Altaï russe?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les environs du village de Tchemal, dans les montagnes de la République de l’Altaï, sont une destination touristique très populaire. Les gens viennent de tout le pays pour se promener dans ces hauteurs, pour pêcher dans les rivières froides de Sibérie, mais aussi pour visiter un lieu sacré des plus insolites.

La petite île de Patmos est située non loin de la bourgade, au milieu de la rivière Katoun. Elle est reliée à la rive par un pont piétonnier suspendu.

Toute personne peut visiter cette île, tant qu’elle ne souffre pas du vertige – après tout, le pont s'élève à 15 mètres au-dessus de la rivière et se balance au gré du vent !

Patmos tire son nom de l'île grecque, où le saint apôtre Jean le visionnaire a vécu et prié. Selon la légende, il aurait eu la vision de deux temples planant au-dessus de la terre, de part et d'autre du monde. L'île grecque abrite l'un des plus grands monastères orthodoxes, celui de Saint-Jean-le-Théologien, fondé en 1088.

Le Patmos de l’Altaï, quant à lui, a été consacré en 1855 et, en 1915, l'église en bois de Saint-Jean-le-Théologien (construite en 1849) de Tchemal y a été transférée.

Cependant, elle n'a pas fonctionné longtemps. Elle a été détruite par les bolcheviks pendant la lutte contre la religiosité dans les années 1920. Ce n'est qu'en 2000 qu'une nouvelle église Saint-Jean-l'Évangéliste a été reconstruite sur la base d'anciennes photos.

« Une nature très belle, les falaises sont majestueuses, la rivière elle-même semble si calme, mais si puissante, et les nuages lorsqu'ils se reflètent dans l'eau – on oublie tout simplement le temps... Une île merveilleuse et on ne peut que rêver d'y aller un jour », écrit Olga Artioukhova.

« Vous devriez absolument visiter cet endroit si vous êtes dans les montagnes de l'Altaï, ajoute Galina Sneguireva. Une vue magnifique et une expérience intéressante en marchant sur le pont suspendu. Le pont est ouvert jusqu'à 19 heures, puis il ferme, mais vous pouvez alors aller au point de vue et profiter du silence, ce que vous ne pouvez pas faire pendant la journée, car l'endroit est très fréquenté tout au long de la saison ».

Outre le temple en bois, l’on peut y apercevoir une image de la Vierge Marie sculptée dans la roche de l'île.

Comme mentionné ci-dessus, en été, beaucoup de touristes séjournent dans l’Altaï et l’on constate souvent des files d'attente pour traverser ce pont. Après tout, tout le monde veut prendre une photo spectaculaire !

