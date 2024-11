Dix idées de voyages pour découvrir la Russie en hiver  

Le froid n’est pas une raison pour rester tranquillement au chaud chez soi. Nous vous proposons de rendre visite au Père Gel (le Père Noël russe), d’admirer des aurores boréales dans la nuit polaire et de découvrir la capitale la veille du Nouvel An 2025.

Veliki Oustioug

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Cette ville ancienne du Nord russe est un véritable musée à ciel ouvert. On y trouve plus de 150 monuments, dont 28 églises imposantes des XVIIe et XVIIIe siècles. La ville est réputée pour son artisanat : celui du niellage de l’argent et du « gel sur tôle », qui consiste à travailler une feuille de métal de telle façon qu’y apparaissent des motifs rappelant le gel sur une vitre.

Veliki Oustioug est aussi célèbre pour abriter la résidence du Père Gel. Non seulement on peut l’y rencontrer, mais aussi emprunter l’allée des contes et faire un tour dans un four roulant (un camion décoré comme un four traditionnel russe).

Kirov

12345/Getty Images 12345/Getty Images

Après Souzdal en 2024, Kirov a été désignée « capitale du Nouvel An 2025 ». À cette occasion, de nombreuses excursions seront proposées aux touristes. Ils pourront également découvrir les secrets de la fabrication des jouets de Dymkovo, visiter la résidence de la Kikomora de Viatka (un personnage bienveillant qui serait la femme du domovoï) et flâner sur le quai Alexandre Grine. Comme les habitants de Kirov, les touristes pourront faire quelques courses sur les marchés du Nouvel An.

Rybinsk

skaman306/Getty Images skaman306/Getty Images

Rybinsk invite les touristes à un voyage au XIXe siècle. Dans le centre de cette ville marchande de la Volga, les enseignes ressemblent à ce qu’elles étaient il y a 150 ans. Même les panneaux indicateurs sont dans un style rétro.

Il faut profiter de son passage à Rybinsk pour visiter le musée des frères Nobel qui ont participé au développement de l’industrie pétrolière dans les alentours de la ville et sur la Volga.

Arkhangelsk

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Arkhangelsk est l’une des principales villes du Nord russe. Jusqu’à la fondation de Saint-Pétersbourg, le port de commerce d’Arkhangelsk était la « fenêtre de la Russie sur l’Europe ». C’est par lui que passaient souvent les étrangers autorisés à se rendre en Moscovie.

Les touristes découvriront de vieilles maisons de marchands en bois, dégusteront les spécialités de la région du Pomorié et se promèneront sur les quais de la Dvina.

Legion Media Legion Media

À 25 kilomètres au sud d’Arkhangelsk se trouve le musée à ciel ouvert de l’architecture en bois « Malye Korely » où sont exposés des moulins à vent et des maisons typiques du Pomorié.

Mourmansk

Dmitri Doubov/Sputnik Dmitri Doubov/Sputnik

Rêvez-vous d’admirer une aurore boréale ? Si oui, n’hésitez pas à vous rendre à Mourmansk, la plus grande ville du monde située au-delà du cercle polaire. Elle est très bien desservie et vous pourrez y aller en voiture, en train ou en avion. La période de la nuit polaire commence en décembre et dure 41 jours durant lesquels l’éclairage public est fortement sollicité. Si vous avez de la chance, vous y verrez une ou plusieurs aurores boréales.

Yelena Vereshchaka/TASS Yelena Vereshchaka/TASS

Vous profiterez au mieux de ce spectacle en sortant de Mourmansk et en vous rendant, par exemple, dans le village de pêcheurs de Teriberka, aujourd’hui très prisé des touristes.

Kirovsk

Alexeï Oblov/Getty Images Alexeï Oblov/Getty Images

Kirovsk se situe dans la région de Mourmansk, dans le massif des Khibiny. Les amateurs de ski alpin apprécieront les différentes stations, dont la plus grande est Bolchoï Voudyavre.

Ceux qui ne pratiquent pas le ski pourront visiter le jardin botanique le plus septentrional de Russie qui ouvrit en 1931. Ils y verront pousser des figuiers, des agaves et des caféiers au-delà du cercle polaire.

Krasnaïa Poliana

Dmitry Feoktistov/TASS Dmitry Feoktistov/TASS

Krasnaïa Poliana, littéralement Belle Clairière, est la destination la plus prisée en Russie des skieurs alpins. On y trouve plus de 170 km de pistes de ski de difficulté diverse. De nombreux hôtels, restaurants, cafés et des distractions pour toute la famille attendent les touristes.

Lac Baïkal

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Voir de la glace est une excellente raison de faire le voyage jusqu’au Baïkal ! Le lac gèle sur toute sa surface fin janvier – début février. C’est donc l’occasion de voir des dizaines de types de glace différents, d’admirer les motifs que forment les craquelures et les bulles qui apparaissent dans l’eau d’une pureté cristalline. Le plus simple pour atteindre le lac et l’île d’Olkhon est de passer par Irkoutsk.

Souzdal

Legion Media Legion Media

Profiter de la beauté de l’hiver russe dans cette ville ancienne de l’Anneau d’Or ! Impossible d’y faire un pas sans voir des monuments historiques : le kremlin, le musée de l’architecture en bois, des maisons de marchands. Sur la place du marché, on trouve beaucoup de cafés et de magasins de souvenirs. Quand la température est basse, dans les rues, on peut acheter du sbitiène, une boisson chaude au miel, qui redonne des forces pour continuer sa promenade.

Moscou

Maxim Tchouroussov/TASS Maxim Tchouroussov/TASS

L’hiver, les rues de la capitale sont décorées de guirlandes lumineuses, ce qui rend la ville plus agréable encore. Les plus belles rues sont Nikolskaïa, Kamerguerski et l’Arbat. Dans le centre se tiennent des marchés du Nouvel An où l’on peut acheter des produits gastronomiques. Dans les grands parcs, on trouve des patinoires et des manèges.

