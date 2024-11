Alphabet touristique de la Russie: Z comme Zolotoïé Koltso (Anneau d’or)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’Anneau d’or comprend 8 villes principales : Serguiev Possad, Pereslavl-Zalesski, Rostov la Grande, Iaroslavl, Kostroma, Ivanovo, Souzdal et Vladimir.

Pour faire le tour de toutes ces villes, il vous faudra au moins une semaine. Cependant, si vous décidez de découvrir également de petites cités se trouvant sur le chemin, un mois ne vous suffira pas.

L’itinéraire en question a été « dessiné » en 1967 par le journaliste soviétique Iouri Bytchkov. Il a alors eu l’idée de rejoindre Iaroslavl et Kostroma depuis Moscou en passant par Vladimir et Souzdal et, sur la route du retour, visiter Rostov et Pereslavl-Zalesski.

