Est-il possible de visiter la Russie en tant que touriste en 2024?

En raison de la fermeture des vols directs avec de nombreux pays en raison des sanctions, il n’est plus aussi facile qu’avant pour les touristes étrangers de se rendre en Russie. Pourtant, c’est toujours possible. Découvrez toutes les nuances du tourisme dans ce pays grâce à notre guide.

Visa

Les citoyens de 65 pays n’ont plus besoin d’obtenir un visa pour entrer en Russie. Pour la majorité de ces pays, la durée du séjour sans visa est de 90 jours au maximum ; cependant, pour certains, elle est plus courte, alors renseignez-vous bien.

Les citoyens de 55 autres pays – y compris des pays d’Europe et d’Asie, comme la Belgique, la France, le Japon, la Chine et bien d’autres – peuvent demander un visa électronique pour entrer en Russie. Dans ce cas, la durée du séjour dans le pays sera de 16 jours. Nous avons répondu en détail à toutes les questions sur la façon de procéder ici, et vous trouverez la liste complète de tous les pays ci-dessous.

Moyens de transport

En janvier 2024, 36 pays proposaient des vols directs vers la Russie, parmi lesquels Israël, la Chine, la Turquie et bien d’autres. La majorité des pays européens ne figurent pas sur cette liste ; ils ont interdit à leurs compagnies aériennes d’effectuer des vols de passagers vers le territoire de la Fédération de Russie. Le seul pays européen où vous pouvez embarquer sur un vol direct vers la Russie est la Serbie.

Voici trois autres hubs de transport très populaires, à partir desquels vous pouvez venir en Russie à bord d’un vol direct :

Istanbul, Turquie

Erevan, Arménie

Dubaï, Émirats arabes unis

À part cela, vous pouvez également rejoindre la Russie par voie terrestre – en voiture, en bus ou en train. Cependant, en 2024, le point de contrôle à la frontière avec la Finlande est toujours fermé et cet itinéraire – pratique pour les résidents de Norvège, de Suède, du Danemark et de Finlande – n’est actuellement pas disponible. Plusieurs autres pays – l’Estonie, la Lettonie et la Norvège – envisagent également de fermer leurs frontières avec la Russie, mais pour l’instant cela n’a pas eu lieu et le passage reste ouvert (nous vous conseillons de suivre les informations à ce sujet). La route reliant la Géorgie à la Russie passant par Vladikavkaz reste l’une des voies terrestres les plus populaires, c’est pourquoi de longues files d’attente se forment à la frontière.

Restrictions, vaccinations et quarantaine liées au Covid

En 2022, le gouvernement russe a levé toutes les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ; en 2023, il a permis aux touristes étrangers d’entrer dans le pays sans test PCR négatif.

En 2024, aucune restriction liée au Covid n’est imposée aux touristes. Cependant, des contrôles aléatoires de dépistage du Covid-19 sont parfois menés dans les aéroports, alors ne vous inquiétez pas si on vous demande de vous faire tester.

