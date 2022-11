En images: le domovoï, cet esprit de la maison tiré du folklore russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours, une superstition populaire pousse la plupart des Russes à honorer le domovoï. Si les Russes prévoient de quitter leur domicile pendant une longue période, la dernière chose qu’ils feront avant de franchir la porte est de s’asseoir quelques instants « pour la route ». Les Russes d’autrefois faisaient cela pour apaiser le domovoï, l’esprit ou fantôme de la maison.

Domovoï Ivan Bilibine Ivan Bilibine

Ils pensaient que le domovoï était très contrarié quand les habitants de la maison partaient brusquement et, en s’asseyant « pour la route », les Russes rendaient hommage au gardien de leur foyer. Quelles sont les principales caractéristiques d’un domovoï ?

Que fait un domovoï ?

Dans le folklore russe, un domovoï se soucie des habitants et fournit un coup de main dans la maison. Sa mission consiste à entretenir le feu dans le poêle et à garder le grain et la farine au sec. Dans les villages russes, l'on croyait également que le domovoï s’occupait du bétail, démêlant les crinières des chevaux et l’apaisant pendant la nuit – c’est pourquoi la grange est aussi l’endroit où réside cet esprit. Son aide était souvent sollicitée au printemps, avant le premier pâturage, et à l’automne.

>>> Tout ce que vous vouliez savoir sur Baba Yaga, la plus célèbre des sorcières russes

L’une des principales caractéristiques du domovoï est sa capacité à prédire les événements dangereux – si quelque chose de mauvais pointe à l’horizon, le domovoï se montrera. Il fera du vacarme, hurlera à la façon du vent, lancera des objets ou apparaîtra sous les traits d’un membre de la famille.

C’est l’ancêtre ultime

Les ethnographes sont unanimes sur le fait que le domovoï est une créature préchrétienne issue du folklore russe. Comme dans de nombreuses cultures, un membre de la famille décédé ou le premier ancêtre de la lignée était assimilé au domovoï. Cela dit, le domovoï n’est pas une créature ressemblant à un lutin, mais une puissante entité du foyer.

Marchande et domovoï Boris Koustodiev Boris Koustodiev

On le voit rarement

En tant qu’esprit principal de la maison, le domovoï a rarement une apparence humaine et, lorsqu’il apparaît, il peut prendre la forme du maître de maison ou d’un ancêtre - juste un vieil homme avec une barbe. Les Russes croient que le fait de voir un domovoï ayant votre aspect est un très mauvais présage de maladie ou de mort. Un domovoï apparaît généralement pour avertir d’un événement sinistre ou dangereux à venir.

Il vit dans les zones fermées et sombres, ainsi que dans les coins

Derrière ou sous le poêle, dans le grenier, sous le seuil de la porte… tels sont les endroits où le domovoï aime vivre, selon les croyances rurales russes. Un domovoï n’aime pas être dérangé, car il a beaucoup de corvées au foyer.

Boris Zabirokhine Boris Zabirokhine

Comment un domovoï peut-il être invité dans une nouvelle maison ?

Les Russes vivant dans les villages pensent qu’une maison qui se respecte ne peut pas se passer de domovoï. Ainsi, lorsqu’il était temps de déménager, il existait une tradition consistant à « convier » le domovoï. Lorsqu’une famille paysanne déménageait dans une nouvelle maison, le domovoï devait être « transporté » dans une vieille chaussure en lanières tressées (lapti), sur un balai ou dans une pelle avec des charbons ardents.

>>> Qui est Kochtcheï l'Immortel, le principal méchant des contes de fées russes?

Pour inviter un domovoï dans une maison fraîchement construite, des « sacrifices » étaient généralement faits en son honneur - une tradition remontant aux anciens rites des constructeurs, qui avaient l’habitude de sacrifier un animal (chèvre ou volaille) avant de bâtir la maison.

Aida Ziablikova/Ekran, 1985 Aida Ziablikova/Ekran, 1985

Gare à la colère du domovoï !

De la saleté dans la maison, des jurons à profusion, des querelles entre les membres de la famille – voilà qui pourrait bien mettre un domovoï dans une colère noire ! Dormir sans sous-vêtements, quitter la maison les cheveux découverts (uniquement pour les femmes), travailler la nuit ou se coucher sans dîner, tout cela déplaît à l’esprit de la maison et le poussera à jeter des objets partout, à tirer votre couverture la nuit et à jouer toutes sortes de tours désagréables.

Comme on peut le voir, les principales « règles de conduite » avec un domovoï consistent à s’abstenir de faire des choses manifestement stupides ou qui peuvent être dangereuses en raison de l’impitoyable climat russe (comme se coucher sans dîner). Tout comme d’autres créatures du folklore, la croyance dans le domovoï servait aussi à expliquer les règles de base du foyer aux petits enfants – à cet égard, le domovoï rendait un beau service dans la maison !

Qui est Ivan Tsarévitch, héros emblématique des contes folkloriques russes ? Trouvez la réponse dans cette autre publication.

