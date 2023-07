En images: les dix plus beaux parcs et jardins de Saint-Pétersbourg

Les espaces verts occupent environ 40% du territoire de Saint-Pétersbourg. Les plus élégants d’entre eux se trouvent au sud de la ville, dans les anciennes résidences impériales de Peterhof, Pouchkine, Pavlovsk et Lomonossov. Mais ceux situés près du centre-ville méritent également le détour. En voici la liste.

Jardin d’été

Métro le plus proche – Gostiny dvor

Horaires d’ouverture

Entrée libre

À faire : se prendre en photo devant les sculptures et les fontaines, écouter du jazz

Legion Media Legion Media

Ce parc, fondé par Pierre le Grand en 1704, s’étend sur une petite île. Au départ, c’était une résidence d’été du monarque fermée au public, réalisée à l’image de Versailles.

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Aujourd’hui, le Jardin d’été est un vrai musée à ciel ouvert. Ses allées sont ornées de copies de statues antiques et de fontaines qui n’envient que la taille de celles de Peterhof, mais pas leur élégance. Et dans la Maison de café du XIXe siècle se trouve aujourd’hui un vrai café, où l’on joue du jazz.

Vladimir Astapkovitch/TASS Vladimir Astapkovitch/TASS

Jardin Mikhaïlovski

Métro le plus proche –Gostinydvor/ Nevski prospekt

Horaires d’ouverture

Entrée libre

À faire : voir le chêne planté par Pierre le Grand, se prendre en photo dans le pavillon d’époque

Legion Media Legion Media

Le Jardin Mikhaïlovski est situé près du Jardin d’été. Vous pouvez conjuguer votre balade avec la visite du Musée russe ou de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.

Alx_Yago/Getty Images Alx_Yago/Getty Images

L’un des plus vieux chênes, planté par Pierre le Grand (au XVIIIe siècle), se trouve sur son territoire (un autre est visible dans le Jardin d’été). Il y a un étang, traversé par un élégant ponton très instagrammable, et un pavillon construit à l’emplacement du palais de l’épouse de Pierre – Catherine Ire.

jimmyweee (CC BY 2.0) jimmyweee (CC BY 2.0)

Jardin d’Alexandre

Métro le plus proche –Admiralteïskaïa

Entrée libre

À faire : s’offrir une balade agréable depuis l’Ermitage jusqu’au Cavalier de bronze

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Ce jardin, petit en surface, est situé près des monuments clés de Saint-Pétersbourg : la place du Palais et le Palais des Glaces, l’Amirauté et la cathédrale Saint-Isaac. Le célèbre Chevalier de bronze se trouve directement sur son territoire.

Alx0yago (CC BY-SA 4.0) Alx0yago (CC BY-SA 4.0)

Au départ, il n’y avait qu’un terrain vague : un monticule de terre et une partie des fortifications de l’Amirauté. Ensuite, on stockait ici le bois des navires et les ancres, puis des fêtes populaires se sont tenues sur la prairie. Le jardin a ouvert en 1874, et en 1879, la plus grande fontaine de la ville de l’époque a été mise en service.

Parc Central de la culture et des loisirs sur l’île Elaguine

Métro le plus proche –Staraïa derevnia

Horaires d’ouverture

Entrée libre — en semaine, le week-end et les jours fériés de 6 à 10 heures du matin et de 10 à 11 heures du soir

À faire : faire du canot, visiter les musées, nourrir les écureuils

Legion Media Legion Media

L’île Elaguine est une autre ancienne résidence impériale. La famille du tsar a été propriétaire de l’île pendant une centaine d’années avant la révolution de 1917. L’architecte italien Carlo Rossi a reconstruit le palais de l’île Elaguine pour les Romanov, a bâti un complexe de pavillons et de bâtiments annexes. Le jardinier de la cour, Joseph Bush junior, a créé un parc de style anglais sur l’île – l’antipode du Jardin d’été à la française.

Damnific (CC BY-SA 4.0) Damnific (CC BY-SA 4.0)

En été, l’île Elaguine accueille des concerts, en hiver – une patinoire. Dans le palais de l’île Elaguine, on peut observer des intérieurs impériaux recrées à l’identique, et au Musée du verre se familiariser avec la technologie detraitement à chaud du verre.

Jardin botanique de Saint-Pétersbourg

Métro le plus proche – Petrogradskaïa

Horaires d’ouverture

Entrée payante

À faire : visite guidée de la serre et du jardin japonais, visiter l’un des plus anciens musées botaniques

Ekaterina Borissova (CC BY-SA 4.0) Ekaterina Borissova (CC BY-SA 4.0)

Le Jardin botanique contient l’un des plus vieux arboretums de Russie, avec un jardin japonais, et rocailles, mais son petit bijou est le complexe de serres, qui permet d’observer la floraison pendant toute l’année (il y a même un calendrier de floraison).

Afanasovich (CC BY-SA 4.0) Afanasovich (CC BY-SA 4.0)

Les visites guidées ont lieu sur trois parcours différents – le subtropical, le tropical, et un autre lié aux plantes aquatiques. En été, le jardin accueille des concerts en plein air, et en hiver un show de lumières.

Jardin botanique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg

Métro le plus proche –Vassileostrovskaïa, Sportivnaïa, Admiralteïskaïa

Entrée payante, vous pouvez le visiter pendant les horaires des excursions

À faire : se plonger dans l’atmosphère universitaire

Le Jardin botanique universitaire est plus modeste que le précédent, mais il ravira tout de même les amoureux des plantes. Deux grandes serres, un jardin japonais et un arboretum se trouvent sur son territoire. Au retour, on peut passer par la cour de la faculté de philologie et visiter une collection de statues insolites du monde entier.

Île de la Nouvelle-Hollande

Métro le plus proche –Admiralteïskaïa

Horaires d’ouverture

Entrée libre

À faire : visiter les restaurants, en hiver faire un tour en patins à glace

Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0) Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0)

Au temps de Pierre le Grand, le bois pour la construction navale séchait ici, puis une prison y est apparue, et ensuite des sites de la Marine.

Afanasovich (CC BY-SA 4.0) Afanasovich (CC BY-SA 4.0)

Aujourd’hui, des boutiques et des restaurants ont ouvert dans l’ancienne prison marine (Boutylka), et un centre pour enfants fonctionne dans la Maison du commandant. Des concerts sont organisés dans la prairie au centre de l’île, et une patinoire est ouverte en hiver.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

La Nouvelle-Hollande est en grande partie un espace public branché, même s’il y a un coin de nature.

Jardin de Tauride

Métro le plus proche –Tchernychevskaïa

Entrée libre

À faire : sport en plein air

Legion Media Legion Media

Le plus grand espace vert du district central de Saint-Pétersbourg. Nous vous invitons à y faire un tour sur le chemin menant à la cathédrale de la Résurrection. Le jardin est attenant au palais de Tauride – la résidence de Grigori Potemkine, favori de Catherine II.

LenaLi Diva (CC BY-SA 3.0) LenaLi Diva (CC BY-SA 3.0)

Aujourd’hui, le palais sert de quartier général à l’Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI, et le jardin est ouvert à tous. Des fêtes sont organisées par la ville tout au long de l’année ; en hiver les habitants y font du ski, du patin à glace, et le reste de l’année – du jogging ou de la marche nordique. Le jardin possède même sa propre serre. Il y a un café où ont lieu des concerts.

Ekaterinhof

Métro le plus proche –Narvskaïa

Entrée libre

À faire : découvrir l’histoire de la ville

Uz1awa (CC BY-SA 4.0) Uz1awa (CC BY-SA 4.0)

Le parc se situe près de l’Arc de triomphe de Narva, érigé après la Guerre patriotique de 1812. Ekaterinhof est également un monument aux victoires du siècle précédent : le 7 mai 1703, dans les environs, Pierre le Grand a pour la première fois battu les Suédois lors d’une bataille navale. Il y a construit un domaine et l’a offert à sa compagne pour leur mariage : Ekaterinhof veut dire « Cour de Catherine ». Sous Pierre le Grand, des fêtes se tenaient tous les mois de mai pour célébrer cette victoire maritime.

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Plus tard, le domaine a été transformé en ferme laitière, puis en jardin fruitier et en verger, avant d’être à nouveau utilisé pour les fêtes populaires. Aujourd’hui, des événements sportifs et des festivals artistiques y ont lieu ; il y a des courts de tennis, et on peut aussi y faire du canot.

Parc maritime de la Victoire

Métro le plus proche –Krestovskiostrov

Entrée libre

À faire : faire du sport et profiter des manèges

Bestalex (CC BY-SA 4.0) Bestalex (CC BY-SA 4.0)

Sur l’île la plus luxueuse de Saint-Pétersbourg se trouve un grand parc aux larges allées où l’on peut faire du vélo, du skate et de la trottinette. Ou même nourrir les écureuils et les cygnes, faire un pique-nique ou arpenter la rue des food-trucks. C’est aussi là que se trouve le grand parc d'attractions « Divo Ostrov » (Île des miracles).

Alexei Reshetnikov (CC BY-SA 3.0) Alexei Reshetnikov (CC BY-SA 3.0)

À l’ouest de l’île Krestovskivous pouvez voir un stade semblable à une soucoupe volante – la Gazprom Arena – l’un des meilleurs deRussie. Derrière lui passe un large quai qui donne sur le golfe de Finlande et les constructions les plus à la pointe de Saint-Pétersbourg : le nouveau pont à haubans et le gratte-ciel Lakhta Center.

