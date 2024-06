En images: Anadyr: la ville la plus orientale de Russie

La capitale de la Tchoukotka, située sur le méridien 177° (et sur le parallèle 64°), est non seulement la ville la plus orientale de Russie et d’Eurasie, mais aussi une cité haute en couleur et vivante. Quasiment chaque immeuble est décoré de peintures murales: des morses curieux observent les passants, tandis qu’ailleurs un renne géant fait un clin d’œil.