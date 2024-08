Cinq activités incontournables à Moscou méconnues des touristes 

Un téléphérique au-dessus de la Moskova, une nouvelle passerelle et des terrasses d’observation panoramiques… Découvrez ces activités étonnantes lors de votre prochain séjour dans la capitale russe!

Nous mettons souvent en avant des activités et lieux emblématiques de Moscou comme la place Rouge, le Kremlin, la Galerie Tretiakov, le Théâtre Bolchoï et bien d’autres. Mais que faire une fois que vous avez visité ces endroits incontournables ? Nous avons sélectionné pour vous de nouvelles sorties encore peu connues. Expériences inédites garanties pour profiter pleinement de votre séjour dans la capitale russe !

Se promener au parc Zariadié

Ce merveilleux parc, à deux pas de la place Rouge, vous transporte en un claquement de doigts de l’effervescence du centre-ville à la tranquillité de la nature. Vous pouvez ainsi explorer les différents écosystèmes naturels de la Russie, depuis les étendues glacées de l’Arctique jusqu’à la steppe pontique du Sud, tout en découvrant la richesse de leur flore.

L’attraction phare du parc est sa passerelle en verre surplombant la rivière Moskova qui offre la sensation presque magique de voler. Profitez-en pour immortaliser ce moment avec un selfie ! Nous vous conseillons d’y aller tôt le matin pour éviter la foule.

Monter à bord d’un téléphérique

Ce téléphérique de 720 mètres de long, en service depuis 2018, relie la colline des Moineaux (« Vorobiovy gory ») à la rive gauche de la Moskova, où se trouve le stade Loujniki.

Le ticket aller coûte seulement 140 roubles (environ 1,40 €) en semaine, tandis qu’un aller-retour, le week-end et les jours fériés, peut atteindre les 750 roubles (environ 7,50 €). Le trajet d’environ 10 minutes vous permettra d’admirer les paysages de la ville les plus pittoresques, ainsi qu’un panorama du quartier des affaires et du gratte-ciel de l’université d’État Lomonossov, l’une des « Sept sœurs de Staline ».

Franchir une passerelle flambant neuve

En juillet 2024, une toute nouvelle passerelle a été inaugurée : elle enjambe le canal Vodootvodny et relie le quai Krymskaïa et le parc des arts Muséon à l’île Bolotny.

En franchissant cette passerelle, vous apercevrez la gigantesque statue de Pierre le Grand, l’un des monuments les moins appréciés de la ville. Poursuivez votre chemin le long du quai Bolotnaïa jusqu’à la sculpture tout aussi controversée Big clay No. 4 du célèbre artiste visualiste suisse Urs Fischer. Cette œuvre se trouve devant la nouvelle Maison de la culture GES-2, qui vaut également le détour. Si l’art n’est pas votre passion, faites une agréable promenade dans le bosquet de bouleaux tout près de ce nouveau musée.

Cette passerelle, qui n’a pas de nom officiel, permet aux piétons et aux cyclistes de circuler entre la colline des Moineaux et l’île Bolotny.

Découvrir la richesse de la gastronomie russe

La Maison de la cuisine russe est un nouveau food court installé pour l’exposition internationale « Russie », qui s'est déroulée entre la fin de l’année 2023 et l’été 2024. Vous y trouverez un éventail de plats traditionnels provenant de plus de 15 régions russes, le tout en un seul endroit.

Laissez-vous tenter par un tchebourek aux fruits de mer d’Extrême-Orient, des pelmenis de Sibérie, des soupes de Bouriatie, des filets de brochet du Nord, des tourtes du Daghestan, des champignons de Carélie et bien d’autres spécialités encore.

Une autre bonne raison de visiter la Maison de la cuisine russe est qu’elle est située dans le parc d'exposition VDNKh construit à l'époque soviétique. Vous pourrez y flâner pendant des heures pour admirer l’architecture stalinienne, découvrir les traditions des anciennes républiques soviétiques et visiter les musées de l’espace. De nombreuses autres activités intéressantes vous y attendent !

Contempler le panorama depuis Moscow-City

Moscow-City ne se contente pas d’abriter les plus hauts immeubles de Moscou ; il rassemble également la plupart des gratte-ciel de Russie dans un même quartier d’affaires. Depuis leurs nombreuses terrasses d’observation, vous pouvez admirer Moscou comme si vous étiez confortablement installé dans votre salon.

Au sommet de la tour Oko se trouve une terrasse d’observation en plein air située à 354 mètres de hauteur, tandis que la tour Est abrite une terrasse panoramique intérieure perchée à 327 mètres. En redescendant de l’un de ces deux gratte-ciel, pourquoi ne pas savourer un bon repas dans l’un des nombreux restaurants étoilés de Moscow-City ?

