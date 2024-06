En images: cinq hauts lieux du tourisme industriel en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Usine pétrolière et gazière de Sakhaline

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

L’île de Sakhaline, en Extrême-Orient, est la première de Russie à voir le Soleil se lever. L’on dit que c’est ici que commence la journée de travail du pays. Dire que la région est intéressante serait bien en-deçà de la réalité : l’on y trouve une faune intacte, des phares pittoresques et même des baleines et des lions de mer.

Les amateurs de tourisme industriel y trouvent également leur compte. L’île possède une industrie de la pêche en plein essor et vous pouvez y emprunter le plus long chemin de fer insulaire du monde.

Cependant, le véritable intérêt industriel de Sakhaline réside dans le pétrole et le gaz. La première usine de gaz naturel liquéfié de Russie, le projet Sakhaline-2, a été construite sur le rivage de la baie d’Aniva, libre de glace. Les premières plateformes de production de pétrole et de gaz en mer ont aussi été installées ici, dans le complexe de Prigorodnoïé. Et c’est en partie de là que le GNL russe est fourni au marché mondial.

D’ailleurs, les excursions sur inscription préalable sont gratuites.

L’essentiel est de se rendre à Sakhaline.

Cosmodrome Vostotchny dans la région de l’Amour

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

Dans la région de l’Amour, vous pouvez découvrir l’industrie minière aurifère : la plus ancienne entreprise de la région, le Gisement Solovievski, accepte les touristes en excursion. Vous pourrez également découvrir la culture du soja, très répandue par ici. Trois centrales hydroélectriques méritent aussi d’être visitées. Vous pouvez en outre y observer la légendaire voie ferrée de la Magistrale Baïkal-Amour, qui fêtera ses 50 ans en 2024.

Néanmoins, le principal lieu d’attraction est le plus jeune cosmodrome du monde, Vostotchny. Son emplacement n’a pas été choisi par hasard. La région de l’Amour se caractérise par une faible sismicité, de bonnes conditions météorologiques et une grande stabilité de l’atmosphère. En outre, les fusées peuvent être placées sur deux orbites à la fois : géostationnaire (parallèle à l’équateur) et polaire (à un angle de 90° par rapport à l’équateur). À l’époque soviétique, c’est ici que l’on étudiait les mouvements des pôles géographiques.

Les touristes industriels peuvent voir la rampe de lancement, d’où sont lancées les fusées, et le complexe technique non moins intéressant du cosmodrome, qui comprend diverses sous-stations, des blocs de communication et de ravitaillement.

La liste des agences de voyage qui organisent des excursions à Vostotchny est disponible ici.

Métallurgie de l’Oural

La ville ouralienne de Magnitogorsk, dans la région de Tcheliabinsk, est qualifiée de « cœur d’acier » de la Russie. La première fonte brute provenant du haut fourneau de l’Usine sidérurgique de Magnitogorsk (MMK) a été produite en 1932. Aujourd’hui connu dans le monde entier, ce site industriel a été le premier en Russie à devenir un géant de la métallurgie des métaux ferreux. Aujourd’hui, la région de Tcheliabinsk est célèbre pour cette branche particulière de l’industrie. Le minerai de fer y est transformé en acier pour les voitures, les brise-glaces, les appareils électroménagers et les pièces de monnaie.

Lors d’une visite de la célèbre usine, un parcours très spectaculaire avec des hauts-fourneaux et des éclaboussures de métal brûlant (la sécurité fait ici l’objet d’une attention particulière) attend les touristes industriels.

Carrières de charbon du Kouzbass

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Le Bassin houiller de Kouznetsk (abrégé en Kouzbass), dans le sud de la Sibérie occidentale, est l’un des plus grands gisements de charbon au monde. C’est sous Pierre le Grand qu’une expédition y a été organisée pour la première fois afin d’étudier et d’exploiter les gisements locaux.

Aujourd’hui, la fosse de charbon de Kedrovski, une entreprise minière conçue pour exploiter le gisement de charbon à ciel ouvert, est opérationnelle à Kemerovo. Les touristes industriels peuvent explorer les lieux, prendre des selfies sur fond d’« horizons » de charbon, comme on les appelle ici, et monter sur un camion-benne BELAZ de 220 tonnes, qui a personnellement transporté plus de 8 millions de mètres cubes de masse rocheuse. Vous pourrez également visiter les salles de contrôle des mineurs.

Élevage d’escargots en Crimée

La Crimée est prisée des touristes pour ses stations balnéaires et ses anciennes caves à vin. À Sébastopol, l’on peut toutefois aussi visiter un atelier de réparation de sous-marins.

Cependant, l’on y trouve aussi des productions inhabituelles. Par exemple, un élevage d’escargots. Ouvert par des habitants de la région, il est rapidement devenu un haut lieu du gastrotourisme sur la péninsule. Lors d’une visite de la ferme, vous pourrez visiter l’élevage d’escargots, le terrarium où ils sont élevés, apprendre des faits intéressants à leur sujet (par exemple, qu’ils contiennent plus de protéines que les œufs de poule) et déguster des « escargots à la criméenne ». À la ferme Mama Dema, les escargots sont cuisinés non pas selon la recette française classique, mais d’une manière nouvelle, afin de préserver autant que possible les vitamines et les micro-éléments utiles de ces mollusques écologiquement purs.

Des informations sur des dizaines d’autres excursions dans les entreprises de 36 régions de Russie sont rassemblées dans le nouveau guide « Tout le monde à l’usine ! ». Vous pouvez le télécharger en cliquant ici (disponible en russe).

