Dix idées de sortie à Moscou par temps de pluie

Visiter un musée

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

À Moscou, il y a beaucoup de musées où l’on peut passer toute une journée. Par exemple, la Galerie Tretiakov et le Musée Pouchkine offrent la possibilité de faire un voyage à travers le temps et les styles de peinture et de sculpture. Aux Musées du Kremlin, les visiteurs remontent le temps en admirant les églises et les trésors exposés au Palais des Armures.

Écouter le chant des orques à l’océanarium

Legion Media Legion Media

L’océanarium du parc d’expositions VDNKh est une visite que font avec plaisir les Moscovites et les touristes qui rêvent de mers lointaines. Dans ses bassins d’eau douce et d’eau de mer vivent plus de douze mille animaux. On peut voir les employés de l’aquarium nourrir les pieuvres, assister aux entraînements des dauphins, des bélougas et des orques ou aux spectacles auxquels ils participent.

Admirer les étoiles au planétarium

Legion Media Legion Media

Imaginez-vous sous un ciel étoilé ou en train de faire un voyage dans l’espace ! Sous la coupole du planétarium de Moscou sont diffusés des films 360° immersifs sur les planètes du système solaire. Quoi de plus fantastique que de traverser une nébuleuse, de partir à la découverte des déserts martiens ou des montagnes sur un des satellites de Saturne ?

Se reposer dans un aquaparc

Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

À Moscou, il y a une dizaine d’aquaparcs où l’on peut facilement se croire sur sous les tropiques. L’endroit idéal pour se reposer quelques heures, glisser sur d’immenses toboggans et oublier le mauvais temps qui règne à l’extérieur !

Visiter les studios de cinéma

Komsomolskaïa Pravda/PhotoXPress.ru/Legion Media Komsomolskaïa Pravda/PhotoXPress.ru/Legion Media

La visite des studios Gorki étonnera même les cinéphiles les plus passionnés : elle permet de se plonger dans l’histoire du cinéma soviétique et de découvrir les métiers du cinéma : de celui de costumier à celui de doubleur. Aux studios Mosfilm, on se promène dans un Saint-Pétersbourg ou une Moscou qui n’existent plus et on peut entrer dans un véritable pavillon de tournage.

Flâner dans le GOuM

Alexander Legky/Global Look Press Alexander Legky/Global Look Press

Le grand magasin du GOuM est une véritable légende. À la fin du XIXe siècle, il était un des plus grands centres commerciaux d’Europe. Il s’est harmonieusement inscrit dans l’ensemble architectural de la place Rouge. Il n’est pas possible d’y entrer sans s’émerveiller à la vue de ses verrières. On peut s’y promener des heures entières, déjeuner dans l’un de ses restaurants puis aller voir un film dans l’une de ses salles de cinéma.

Visiter le Disneyland russe

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

L’Île des Rêves est le plus grand parc d’attractions couvert d’Europe ! On y trouve plusieurs dizaines de manèges pour tous les âges. On peut y faire une balade en barque sur un lac au bord duquel vivent des dinosaures, s’aventurer dans une maison hantée, voler comme un oiseau, découvrir les vestiges d’un temple ancien.

Visiter le métro comme on visite un musée

Kirill Kallinikov/Sputnik Kirill Kallinikov/Sputnik

Les stations du métro de la capitale russe sont de véritables monuments architecturaux. Pourquoi ne pas profiter du mauvais temps pour admirer en détail les vitraux à Novoslobodskaïa ou le portrait de Benjamin Franklin à Electrozavodskaïa ? Faire un vœu en caressant les museaux des quatre chiens à Plochtchad Revolioutski ? Ou bien encore s’étonner de la longueur du quai à Vorobiovy Gory ?

Se réchauffer en prenant un thé

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Si l’on est pas spécialement pressé, on peut entrer s’abriter de la pluie dans un café. C’est peu de dire qu’on en trouve à chaque coin de rue. L’automne, nombre d’entre eux organisent des festivals de boissons de saison et inscrivent à leur menu des thés aux baies, des tisanes au miel et aux épices, des vins chauds ou la spécialité de Moscou : thé noir, fraises des bois, cassis, groseilles, boutons de rose, quartiers d’orange, pétales de bleuet et de safran.

Faire une balade en tramway

Valeri Charifouline/TASS Valeri Charifouline/TASS

Si la météo promet un long épisode de pluie, autant choisir la ligne de tramway N°39, la plus longue de Moscou. Elle relie les stations de métro Université et Tchistye Proudy. Ce parcours de dix-huit kilomètres traverse plusieurs quartiers anciens de Moscou et passe sur les ponts Bolchoï Oustinski et du Commissariat.

