Sept idées d’activités auxquelles s’adonner lors d’un long voyage en train russe

Si vous vous apprêtez à parcourir la Russie en train, mais que vous ne savez pas quoi faire pendant le trajet, voici quelques idées. Nous avons posé la question à nos lecteurs sur les réseaux sociaux.

Faire connaissance avec ses voisins

Il semble que nulle part au monde l’on ne trouve une telle concentration de gens aussi sociables que dans un train russe. Nombre de nos lecteurs ont écrit qu’ils discuteraient avec d’autres voyageurs et trouveraient quelque chose à faire ensemble. Quelqu’un a suggéré de jouer aux échecs et à d’autres jeux de société, tandis que d’autres ont proposé de bavarder pendant des jours entiers.

« Je discuterais avec les passagers, je ferais connaissance avec l’ensemble du wagon, j’entendrais beaucoup d’histoires intéressantes, je lirais, je résoudrais des mots croisés, je ferais une pause d’Internet », a déclaré notre lectrice Valentina.

« Une fois, j’ai voyagé à Moscou de cette manière : une femme a pris la parole alors que nous n’étions pas encore partis. Et étonnamment, cela n’a posé aucun problème. C’était intéressant », écrit Ekaterina.

Travaux d’aiguille

« Durant les cinq jours de trajets vers Irkoutsk [Sibérie] j’ai tricoté un pull, en filant au fuseau. Je me suis fait une amie en 24 heures, et nous sommes désormais en contact depuis cinq ans », raconte Svetlana.

« J’ai déjà voyagé de cette manière – de Moscou à Khabarovsk [en Extrême-Orient russe], j’ai tricoté une nappe entière », se souvient Veronika.

Outre le tricot, les lecteurs proposent de dessiner, de broder et de réaliser des mosaïques.

Contempler la nature

Admirer la nature depuis la fenêtre du train : c’est ainsi que beaucoup de gens imaginent un véritable voyage à travers la Russie. Classique !

« Pourquoi avoir besoin d’Internet alors qu’il y a une telle beauté derrière la fenêtre ? », interroge Elena.

« Boire du thé et regarder par la fenêtre les paysages changeants, accompagner du regard les couchers de soleil », décrit Alissa.

« En 1986, nous avons voyagé pendant neuf jours avec des correspondances dans un train de Vladivostok [Extrême-Orient] à Orenbourg [sud de l’Oural]. C’était fatigant, mais nous avons vu Mère Russie. Les monts Saïan – le Baïkal – la taïga sibérienne et ainsi de suite. C’était génial ! », se remémore Iouri.

« La vue par la fenêtre compense tout et livre une foule de réflexions, de souvenirs et d’émotions de jour en jour en sept lourds tomes », assure un autre Iouri.

Lire, mais aussi écrire

Dans le train, tout est propice à la lecture des livres que l’on a depuis longtemps laissés de côté. Et l’on peut en discuter avec les autres passagers.

« Je lirais un livre et écrirais une nouvelle histoire. Boire du thé et écouter de la musique. Admirer la vue depuis la fenêtre et penser à tout », se projette Alina.

« Lire des livres, comme beaucoup l’ont dit, regarder par la fenêtre, réfléchir à la vie et écrire ses pensées dans un journal. Et discuter avec les autres voyageurs, bien sûr ! », prévoit Daria.

Chanter

« Je me souviens, nous voyagions de Vladivostok à Kourgan [5 jours de trajet] en 2010 et nous chantions. Mon amie Natacha chantait bien, puis tout le wagon écoutait et chantait avec elle, c’était notre rituel du soir, c’était super », partage Svetlana.

« Une fois, dans mon compartiment, j’ai eu une compagne de route, et les 2,5 jours ont semblé être une seule journée. Au début, nous avons chanté avec elle à voix basse, puis, à la demande des auditeurs, nous avons commencé à chanter plus fort et avec les portes ouvertes. C’était amusant ! », témoigne Tatiana.

Prendre des photos et les trier

Si le train fait des arrêts en cours de route, vous pouvez prendre des photos pour vous en souvenir. « À Omsk se prendre en photo avec un cheminot en fonte, à Krasnoïarsk admirer la gare, descendre à Slioudianka [sur la rive du Baïkal] et aller vers la Tounka ! », suggère Andreï.

« Et puis trier en dossiers les photos de voyages », propose de son côté Daria.

Simplement se reposer

« Évacuer tout le stress accumulé en ville au son du claquement mesuré des roues. Descendre à chaque arrêt et imaginer qui l’on serait si l’on vivait dans cette ville. Prendre son passe-temps favori pour lequel vous n’avez jamais le temps et, d’ici la fin du voyage, broder un tableau ou tricoter une écharpe. Oh, j’en rêve tellement que je veux déjà connaître le prix des billets », s’enthousiasme Alissa.

« Une fois, très fatiguée, je me suis retrouvée dans un compartiment de train. Un lit blanc comme neige, la couchette inférieure, un livre, mon mari, un fils et le bruit des roues – que pouvait-il y avoir de mieux ? Je me souviens depuis plusieurs années déjà de cette sensation de bonheur », narre Olga.

« Quels merveilleux jours à venir !!!! Aucun souci en perspective ! Pas de précipitation, pas de retard !!! Tu te réveilles, tu manges, tu regardes par la fenêtre, tu discutes, tu lis, tu tricotes, tu résous des mots croisés, du somnoles, tu respires l’air frais durant un arrêt, etc. L’imagination de l’homme est sans limite !!!! Bon voyage !!! », souhaite enfin à tous Elena.

