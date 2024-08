En images: que représentent les seize statues de la fontaine de l’Amitié des peuples à VDNKh?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Mikhaïl Terechchenko/TASS Mikhaïl Terechchenko/TASS

La fontaine de l’Amitié des peuples est un complexe sculptural colossal inauguré en 1954 au sein du parc de l’Exposition des réalisations de l’économie nationale (VDNKh) à Moscou. Les architectes Konstantin Topouridze et Grigori Konstantinovski ainsi que toute une équipe de sculpteurs y ont travaillé. Selon la légende, ils se sont inspirés des fontaines de la résidence impériale de Peterhof, près de Saint-Pétersbourg, la plus luxueuse de Russie.

La base de la composition de Moscou est une vasque d’une superficie d’environ 4 000 mètres carrés. Au centre, une gerbe d’épis de 7,5 mètres de haut symbolise la richesse de l’agriculture de l’URSS. Ses contours ressemblent aux épis des armoiries de l’Union soviétique.

Domaine public Domaine public

Autour de la vasque, se trouvent en outre 16 figures féminines en bronze recouvertes de feuilles d’or. Chacune mesure 4 mètres de haut et symbolise l’une des républiques de l’URSS. Elles sont vêtues de tenues traditionnelles et sont censées avoir des traits de visage caractéristiques. En 1954, il y avait 16 républiques, et deux ans plus tard, elles n’étaient plus que 15. La République socialiste soviétique carélo-finnoise a en effet été intégrée à la République socialiste fédérative soviétique de Russie, mais il a été décidé de ne pas l’enlever de la fontaine.

L’ordre dans lequel les sculptures ont été disposées correspond à celui des rubans qui marquent ces républiques sur les armoiries soviétiques. Dans le sens des aiguilles d’une montre :

République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR)

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La sculpture principale regarde les visiteurs de VDNKh lorsqu’ils arrivent par l’entrée centrale. Elle tient dans ses mains une gerbe de blé, symbole de fertilité.

République socialiste soviétique d’Ukraine

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La jeune Ukrainienne tient du blé, du raisin et un tournesol. Sur sa tête, l’on peut apercevoir une couronne de fleurs.

RSS d’Ouzbékistan

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La jeune fille ouzbèke arbore du coton, le principal produit de la république.

RSS de Géorgie

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La Géorgienne tient une grappe de raisin, symbole du célèbre vin local. La princesse géorgienne Rodam Amiredjibi, épouse du poète Mikhaïl Svetlov, a posé pour cette sculpture.

RSS de Lituanie

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

L’orge, le lin, les fleurs et les feuilles de chêne ont été choisis comme symboles de la Lituanie.

RSS de Lettonie

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La statue lettone est munie d’un faisceau d’épis.

RSS du Tadjikistan

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La principale culture des Tadjiks est également le coton.

RSS du Turkménistan

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

Le coton est aussi représenté dans la main de la pianiste Gozel Annamamedova, qui a posé pour cette sculpture.

RSS carélo-finnoise

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

Une Carélienne est représentée des fleurs à la main et un petit sapin à ses pieds.

RSS d’Estonie

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

Une branche de pin et un épi de blé sont visibles dans les mains de la ballerine estonienne Virve Kiple-Parsadanian, qui a posé au nom de l’Estonie.

RSS d’Arménie

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

Le raisin symbolise également l’Arménie et ses célèbres vins et eaux-de-vie.

RSS de Moldavie

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La femme moldave tient du maïs et, sous ses pieds, se trouvent des vignes et des grappes de raisin : la république était, elle aussi, célèbre pour son vin.

RSS de Kirghizie

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La statue dédiée à la Kirghizie est décorée d’une guirlande de fleurs et de coton.

RSS d’Azerbaïdjan

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

Cette jeune fille tient également une fleur de coton.

RSS du Kazakhstan

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

Une gerbe de blé est enlacée par cette beauté kazakhe.

RSS de Biélorussie

Vera Shestak/Getty Images Vera Shestak/Getty Images

La jolie jeune fille biélorusse, foulard noué sur la tête, tient non pas des pommes de terre, comme l’on aurait pu s’y attendre, mais du lin et une pomme.

Dans cet autre article, découvrez cinq anecdotes sur l’incroyable statue soviétique L’Ouvrier et la Kolkhozienne.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.