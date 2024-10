En images: où se promener à Moscou pour apprécier au mieux l’automne?

Russia Beyond

Feuilles dorées dans les parcs, berges brumeuses de la Moskova le matin et ambiance cosy des rues le soir: voyez comment l’automne transforme la capitale russe. Et partez sans plus tarder en balade!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Domaine de Kouskovo

Legion Media Legion Media

Le domaine noble de Kouskovo est l’un des plus fastueux de Moscou. Avant la révolution, il s’agissait de la résidence des comtes Cheremetiev, qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour l’embellir.

Le parc est aménagé selon le modèle européen, avec de nombreuses galeries de jardin et des étangs. D’un côté, un parc régulier à la française, de l’autre, un mystérieux parc à l’anglaise. Le palais lui-même a été préservé.

Parc Sokolniki

Legion Media Legion Media

Les parcs de Moscou sont magnifiques en automne, mais celui de Sokolniki ne vaut pas la peine d’être visité uniquement pour faire bruisser les feuilles. C’est ici que l’on trouve parmi les plus pittoresques voies de tramways de Moscou, car les rails s’étendent directement sur le territoire du parc. Vous pouvez donc vous promener sans descendre de votre confortable siège de transports en commun.

Lire aussi : L’automne paysan sur des toiles d’artistes russes

Parc VDNKh

NickolayV/Getty Images NickolayV/Getty Images

Par beau temps, l’on peut y faire du vélo ou de la trottinette, et par temps nuageux, l’on peut y assister à de nombreuses conférences et expositions dans ses pavillons. Le parc VDNKh offre un grand nombre d’endroits pour prendre des photos – avec des fleurs et des feuilles jaunes, ainsi que divers itinéraires pour de paisibles promenades avec un café et des beignets.

Anneau des boulevards

Mikhaïl Voskressenski/Sputnik Mikhaïl Voskressenski/Sputnik

Cet itinéraire est destiné aux véritables amateurs de balades à pied ! L’Anneau des boulevards de Moscou se compose de 10 boulevards d’une longueur totale de 9 kilomètres. En marchant le long de chacun d’entre eux, vous pourrez admirer le vieux Moscou sous tous les angles. Et si cela vous lasse, vous pouvez bifurquer dans n’importe quelle ruelle et rejoindre le centre.

Couvent de Novodievitchi

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Le parc avec un étang près du monastère de Novodievitchi est particulièrement beau aux couleurs de l’automne. L’on peut s’y promener longuement !

Le monastère lui-même abrite des églises de différentes époques, et la cathédrale principale, celle de Smolensk, a conservé des fresques du XVIe siècle. L’ensemble du couvent de Novodievitchi est d’ailleurs inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Lire aussi : Que les grands auteurs de la littérature russe pensaient-ils de l’automne?

Rue Nikolskaïa

Maxim Tchouroussov/TASS Maxim Tchouroussov/TASS

La rue piétonne la plus haute en couleur de Moscou se trouve non loin du Kremlin. L’ambiance y est toujours festive et chaleureuse, même par un temps d’automne frisquet !

Le soir, les illuminations s’allument et les musiciens de rue commencent leurs concerts. De plus, s’y trouvent de nombreux cafés, où vous pouvez vous abriter du vent et de la pluie.

Quai Vorobiovskaïa

Kristina Kormilitsyna/Sputnik Kristina Kormilitsyna/Sputnik

Depuis le quai situé près de la station de métro Vorobiovy Gory, vous pouvez admirer les gratte-ciels du quartier d’affaires de Moscow-City et le téléphérique menant à Loujniki. Si vous montez au sommet du Mont des Moineaux voisin, vous vous retrouverez sur une aire d’observation et verrez le bâtiment principal de l’université d’État de Moscou. En outre, si vous marchez le long des berges en direction du centre, vous pourrez rejoindre le jardin Neskoutchny et le parc Gorki.

Musée-réserve de Tsaritsyno

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

Il est ici question d’un immense parc avec un complexe de palais grandiose, des serres fleuries, des étangs, des fontaines dansantes et de nombreux sentiers de promenade. La résidence elle-même a été construite pour Catherine II, mais elle n’a jamais pu en profiter, et le parc autour du palais était très prisé des Moscovites au XIXe siècle. Vivent ici des écureuils, qui n’hésitent pas à demander des noix !

Dans cet autre article, découvrez dix idées de voyages d’automne en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.