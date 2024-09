En images: sept téléphériques offrant des vues imprenables sur des paysages de Russie

Des cabines ou des sièges de ces remontées mécaniques, on peut admirer le Caucase du Nord, les forêts de la région Nijni-Novgorod, la mer Noire et les gratte-ciel de Moscou sous des angles nouveaux.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, on compte plusieurs centaines de remontées mécaniques. On en trouve évidemment dans les stations de ski. Dans certaines villes, ils font partie du réseau de transports en commun et permettent de désenclaver certains quartiers. Nous vous emmenons emprunter les sept téléphériques qui offrent les plus belles vues sur les alentours.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Les habitants de Piatigorsk et les touristes qui viennent en cure dans cette ville d’eau du Caucase du Nord aiment se promener sur le mont Machouk. On peut en atteindre le sommet à pied par un long chemin de randonnée ou en 5 minutes grâce au téléphérique.

Cette installation fut inaugurée en 1971. Ses 2 cabines peuvent transporter 20 personnes chacune. De leurs fenêtres et du sommet du mont Machouk s’ouvre un panorama magnifique sur Piatigorsk et le Caucase du Nord.

2. Aï-Pétri, Crimée

Constantine Mikhalchevski Constantine Mikhalchevski

Ce téléphérique permet d’atteindre le plateau d’Aï-Pétri situé à plus de 1 000 mètres d’altitude. Aï-Pétri est l’un des sites touristiques les plus appréciés de Crimée. De ce plateau, on peut admirer la mer Noire et les montagnes environnantes.

>>> Dix endroits incontournables de Crimée à explorer à tout prix

3. Rosa Khoutor, kraï de Krasnodar

Legion Media Legion Media

Sur le domaine de Rosa Khoutor, on trouve 32 remontées mécaniques. La plupart d’entre elles ne fonctionnent que durant la saison de ski. Le reste de l’année, on peut atteindre le sommet du pic Rosa (2 320 mètres d’altitude) et le village olympique en empruntant différents itinéraires tracés pour la voiture ou la randonnée pédestre.

4. Mont des Moineaux, Moscou

Mikhaïl Sinitsyne/TASS Mikhaïl Sinitsyne/TASS

Ce téléphérique relie le mont des Moineaux au complexe sportif de Loujniki. Il traverse la Moskva en 10 minutes et permet d’admirer la ville sous un angle tout à fait inhabituel.

Agence Moskva Agence Moskva

Un second téléphérique a été construit à Moscou. Il se trouve au parc d’exposition VDNKh. On dirait ses œufs sortis d’un roman de science-fiction. On parcourt ses 769 mètres de long en 6 minutes seulement.

6. Air des Montagnes, Sakhaline

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Ce téléphérique dessert la station de ski la plus orientale de Russie. Elle se trouve dans le sud de l’île de Sakhaline qu’on peut admirer des œufs et des sièges de cette remontée mécanique.

Cette installation a la particularité d’être composée de deux tronçons qui font en tout 1,5 kilomètre de long.

7. Nijni-Novgorod - Bor

Vladimir Pessnia/Sputnik Vladimir Pessnia/Sputnik

À Nijni Novgorod, le téléphérique est intégré au réseau des transports en commun. Il traverse la Volga et relie Nijni Novgorod à la ville de Bor. Il suffit de 12 minutes pour faire ce trajet contre une heure en voiture.

Emprunter ce téléphérique permet de découvrir le kremlin sous angle surprenant.

Dans cette autre publication, découvrez quatorze sites russes à la beauté stupéfiante.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.