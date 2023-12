Dix endroits au Kremlin de Moscou à ne pas rater

Le Kremlin de Moscou n’est pas seulement l’un des symboles de la capitale, il est aussi le plus grand musée du monde en superficie. Pour ne pas vous perdre sur un territoire de cette taille, nous vous avons concocté un top des sites les plus importants.

La place Ivanovskaïa

Legion Media Legion Media

Au XVI-XVIIe siècles, cet endroit était une sorte de centre d’affaires de Moscou. En 1329, une place a été pavée ici autour de l’église d’Ivan le Grand ; son côté est a été nommé Ivanovskaïa, et son côté ouest – Sobornaïa (place des Cathédrales).

Les hérauts annonçaient les plus importantes nouvelles sur la place Ivanovskaïa, et une expression courante en a découlé jusqu’à nos jours – « crier en toute Ivanovskaïa », ce qui veut dire parler très fort et avec émotion. En 1505, l’église a été démontée, et à l’est de son emplacement, l’architecte italien Bon Friazine a construit le clocher d’Ivan le Grand.

Où se trouve-t-elle : en face de l’entrée dans l’enceinte du Kremlin du côté de la tour Spasskaïa

Le Tsar-Pouchka et le Tsar-Kolokol

Ivan Krylov (CC BY-SA 4.0) Ivan Krylov (CC BY-SA 4.0)

Le Tsar-Pouchka (en russe « pouchka » signifie « canon ») – est le plus grand canon du monde, son calibre est de 890mm. Et bien qu’il ait été créé comme une vraie arme, il n’a jamais été utilisé en combat. Il a été coulé en 1587 et se tenait directement sur la place Rouge vers la porte Saint-Sauveur (Spasskié). Plus tard, l’arme de 40 tonnes a été placée sur un piédestal à l’intérieur du Kremlin, et pour compléter la composition, des boulets de canon décoratifs ont été coulés.

SANKT/Getty Images SANKT/Getty Images

Le Tsar-Kolokol (en russe « kolokol » signifie « cloche ») n’est apparu qu’au XVIIIe siècle lors du règne d’Anna Ivanovna. Elle est la plus grande cloche du monde : sa hauteur est de 6,14m, et son poids de presque 202 tonnes. Il a été impossible de l’utiliser aux fins prévues, puisque lors de l’incendie au Kremlin, la cloche, qui se trouvait dans un trou, a chauffé et s’est brisée au contact de l’eau. Un morceau de 11,5 tonnes s’en est décroché et se trouve aujourd’hui à côté de la partie principale de la cloche sur le territoire du Kremlin.

Où se trouve-t-ils : près de la place Ivanovskaïa et du clocher d’Ivan le Grand

La cathédrale de la Dormition

scaliger/Getty Images scaliger/Getty Images

La cathédrale est l’une des plus vieilles constructions sur le territoire du Kremlin – elle a été construite en 1475-1479 sur ordre du grand prince de Moscovie Ivan III par l’architecte italien invité Aristotile Fioravanti. À partir du règne de Pierre le Grand, les couronnements des empereurs russes s’y sont déroulés. Jusqu’en 1917, c’était la cathédrale principale de la Russie, et aujourd’hui elle sert d’église fonctionnelle.

De plus, c’est à l’intérieur de la cathédrale que se trouvent les plus anciennes fresques religieuses de Moscou – elles datent du XVe siècle.

Où se trouve-t-elle : sur la place Sobornaïa entre le palais à Facettes et l’église des Douze-Apôtres

Le palais à Facettes

koromelenar/Getty Images koromelenar/Getty Images

Le bâtiment a été construit en 1487-1491 par les Italiens Marco Friazine et Pietro Antonio Solari et, au cours de plusieurs siècles, jusqu’au début du règne de Pierre le Grand, c’est lui qui abritait les plus importantes salles tsaristes russes. Par exemple, c’est là que les tsars recevaient les diplomates étrangers, prenaient des décisions importantes, et organisaient des réceptions. Le palais a été appelé « à facettes » du fait du revêtement original de sa façade principale – le mur a été décoré de « bossage en diamant » – de blocs de pierre blanche taillée à quatre faces.

Où se trouve-t-il : sur la place Sobornaïa entre la cathédrale de la Dormition et la cathédrale de l’Annonciation

Le jardin Taïnitski et le grand square du Kremlin

Alexandrov AG (CC BY-SA 4.0) Alexandrov AG (CC BY-SA 4.0)

Vers le mur sud du Kremlin, s'étend une grande zone de parc – supposément, elle existe depuis le XIVe siècle. Le nom du jardin a changé plusieurs fois, jusqu’à ce qu’au XIXe siècle il soit renommé Taïnitski d’après une proche tour d’enceinte. Parmi les plantes les plus intéressantes, l’on y trouve le chêne « Kosmos » – c’est le premier cosmonaute, Iouri Gagarine, qui l’a lui-même planté.

Où se trouve-t-il : près du mur sud du Kremlin, de la cathédrale de l’Archange-Saint-Michel et de la tour Taïnitskaïa

Le grand palais du Kremlin

vladj55/Getty Images vladj55/Getty Images

Le bâtiment, construit au XIXe siècle, était la résidence des tsars. Il a été fondé sur ordre de Nicolas Ier. À l’époque soviétique, le gouvernement y siégeait.

Le bâtiment à un étage dans un style russo-byzantin unique a vraiment une grande superficie – de près de 25 000 mètres carrés. Aujourd’hui, la plupart des bâtiments sont fermés – ils font partie de la résidence du président de la Russie, mais des visites guidées se conduisent quand-même à l’intérieur, dans une petite partie des salles.

Où se trouve-t-il : vers le mur sud du Kremlin derrière la cathédrale de l’Annonciation et en face du palais des Menus Plaisirs

Le palais des Menus Plaisirs

Alexandrov AG (CC BY-SA 4.0) Alexandrov AG (CC BY-SA 4.0)

Ce bâtiment aux coupoles dorées et avec un étage-terem a été construit en 1651 pour le boyard Miloslavski, le beau-père du tsar Alexis Ier. Par la suite, la construction a commencé à être appelée palais des Menus Plaisirs – c’est à l’intérieur qu’ont été mises en scène les premières représentations théâtrales de l’histoire russe – elles étaient alors appelées « menus plaisirs » (« potekhi » en russe), d’où son nom.

Où se trouve-t-il : en face du grand palais de Kremlin vers le mur ouest du Kremlin

Le palais des Armures

Jorge Láscar (CC BY 2.0) Jorge Láscar (CC BY 2.0)

Ce bâtiment néoclassique a été construit en 1844-1851 en guise de maison-musée – pour la conservation et la démonstration des merveilles de la trésorerie du tsar. Aujourd’hui, vous pouvez y voir des bijoux russes et étrangers du XII-XIXe siècles, des armes et armures, des insignes d’État, des équipages, des costumes et bien plus encore. Au sous-sol, se situe le « Fonds des diamants » où sont exposés des pépites précieuses et des bijoux des tsars.

Où se trouve-t-il : près du palais des Menus Plaisirs

Le palais d’État du Kremlin

EkaterinaS13 (CC BY-SA 4.0) EkaterinaS13 (CC BY-SA 4.0)

L’un des bâtiments de la période soviétique qui se trouve sur le territoire du Kremlin. Il a été construit en 1961 à l’initiative du dirigeant de l’URSS Nikita Khrouchtchev – il voulait que les congrès du Parti se tiennent dans une énorme salle prévue pour 6 000 personnes. Aujourd’hui, le palais d’État du Kremlin est l’un des principaux théâtres et lieux de concert du pays – les artistes et troupes théâtrales, russes et étrangers, les plus connus s’y produisent, mais c’est aussi là que se tient la principale iolka (littéralement – sapin, la célébration du Nouvel An pour enfants) du pays.

Où se trouve-t-il : entre la place Senatskaïa et la place Troïtskaïa vers le mur ouest du Kremlin

L’Arsenal (le Zeughaus)

Alexandrovy AG (CC BY-SA 4.0) Alexandrovy AG (CC BY-SA 4.0)

Au début du XVIIIe siècle, à l’initiative de Pierre le Grand, une des plus grandes constructions de son époque a été érigée sur le territoire du Kremlin. L’empereur envisageait alors d’y aménager un entrepôt militaire, un musée de gloire de combat, et un dépôt de trophées – il a même participé aux plans, avec lesquels a été construit l’Arsenal. Napoléon l’a explosé en 1812 au moment de quitter Moscou, mais plus tard, le bâtiment a été restauré. Aujourd’hui, les casernes du régiment du Kremlin et l’administration des commandants du Kremlin s’y trouvent.

Où se trouve-t-il : sur la place Troïtskaïa dans la partie nord du Kremlin

