Que fait un portrait de Benjamin Franklin dans le métro de Moscou?

Les stations du métro de Moscou sont ornées d’une multitude de sculptures et de portraits de célèbres personnalités politiques, écrivains, scientifiques et hommes de guerre. Tchekhov, Koutouzov, Lomonossov, Lénine... La liste des grands noms représentés est longue! Cependant, comment un président américain a glissé parmi elles?

Ce n’est point une blague : dans le vestibule de la station Elektrozavodskaïa, à Moscou, vous pouvez voir le portrait de l’un des pères fondateurs des États-Unis.

La construction de la station en question a débuté en 1939 et son décor était censé rappeler l’usine électrique (elektrozavod, en russe) située juste à côté. Par exemple, le plafond du hall central brille littéralement, éclairé de six rangées de lampes qui sont au nombre de 318.

Quant au vestibule, il est orné de portraits des scientifiques fondateurs de l’électrotechnique : Mikhaïl Lomonossov, qui a décrit les fondements de la théorie de l’électricité, avec une plume et une feuille ; Alexandre Popov avec son détecteur de foudre ; Pavel Iablotchkov avec sa « bougie électrique ». L’on y reconnaît en outre Michael Faraday, Ludwig Wilhelm Gilbert et enfin Benjamin Franklin avec un paratonnerre.

En effet, il avait étudié la nature électrique des éclairs et inventé le paratonnerre. Par ailleurs, il est devenu le premier Américain membre étranger de l’Académie des sciences impériale de Saint-Pétersbourg. C’est toujours lui qui a mis sur les rails l’échange scientifique entre l’Amérique et la Russie, en envoyant à Saint-Pétersbourg les publications des travaux de la Société américaine de philosophie.

Ceux qui parlent russe se demanderont sans doute pourquoi il est présenté comme « В. Франклин » (V. Franklin) et non « Б. Франклин » (B. Franklin). Il ne s’agit point d’une erreur. Jusqu’au moins la fin des années 1950, il était appelé ici Veniamin, et non pas Benjamin.

