En images: les stations les plus insolites du métro de Moscou

Le métro de la capitale russe semble avoir été étudié en long en large et en travers. Pourtant, il n’a pas fini de surprendre et d’étonner. Nous vous présentons ses réalisations les plus insolites.

La station la plus longue

La longueur des quais de la station Vorobiovy Gory et des couloirs est de 284 mètres. Vous pouvez donc l’utiliser, par exemple, pour atteindre vos 10 000 pas par jour ! Vorobiovy Gory est également la première station au monde à être construite sur un pont enjambant une rivière.

Station avec fontaine

Fait rare, la station Rimskaïa n’a pas été baptisée d’après un monument de la ville situé dans le quartier. Les architectes italiens Giampaolo Imbrighi et Andrea Quattrocchi ont participé à sa conception, ce qui explique son nom : « de Rome ». La fontaine en cascade représentant les frères Romulus et Remus assis sur une colonne tombée au sol a été conçue par le sculpteur Leonid Berlin. Les passagers qui se retrouvent dans la station pour la première fois éprouvent par conséquent des sentiments complexes : après avoir descendu un escalator, ils découvrent ce recoin d’inspiration antique.

Un chantier interminable

La station Spartak a été construite en 1975, mais elle n’a été inaugurée que 39 ans plus tard, en 2014. À la fin des années 1960, lorsque l’on voulait construire un quartier résidentiel sur l’aérodrome de Touchino, une telle station aurait été très demandée. Cependant, le projet est resté sur le papier, et la future station de métro a été mise en sommeil. L’on ne s’en est rappelé que dans les années 2000, lorsque le stade du club de football Spartak a été construit à proximité.

La station la plus courbe

Moins d’une douzaine de stations du métro de la capitale ne sont pas droites, mais courbes. La plus « tordue » est considérée comme celle répondant au nom d’Alexandrovski Sad, dont le quai est incurvé sur 750 mètres. Tout cela parce qu’à l’origine, elle ne devait pas être construite, et qu’elle a commencé à être conçue lorsqu’il a fallu diviser une ligne de métro en deux lignes indépendantes. Ainsi, à partir du tunnel de liaison, auquel les quais ont été reliés, est apparue la station de transfert vers la station Biblioteka imeni Lenina.

Le plus grand nombre de noms

La station Okhotny Riad a changé quatre fois de nom. Elle a ouvert ses portes en 1935 et vingt ans plus tard, elle a été rebaptisée pour la première fois Kaganovitcha. De 1957 à 1961, la station a fonctionné sous son premier nom, jusqu’à ce qu’elle devienne Prospekt Marxa en 1961. Ce n’est qu’en 1990 qu’elle a retrouvé son nom historique.

La station la plus profonde

Pour descendre sur le quai de la station Park Pobedy, qui se trouve à 73 mètres de profondeur, il convient d’effectuer un véritable voyage. En effet, les escaliers mécaniques ne sont pas des plus petits : leur longueur est de 126,8 mètres et leur hauteur de 63,4 mètres. Pour y accéder, il faut en plus d’abord descendre de petits escalators d’une hauteur de 3,6 mètres. De son côté, la station Petchatniki, l’on peut le dire, n’est pas allée bien loin sous terre. Elle est en effet située à une profondeur de cinq mètres seulement. Tout cela parce qu’il y avait autrefois un marécage à cet endroit et pour que les eaux souterraines n’inondent pas la station, celle-ci a donc été rendue si peu profonde.

Le plus grand nombre de voies

Dans le hall commun de la seule stations à cinq travées de Russie – la station Nijegorodskaïa – il y a quatre voies à la fois ! Deux sont utilisées pour les rames de la ligne Nekrasovskaïa et le même nombre pour les trains de la Grand ligne circulaire. C’est aussi la station à niveau unique la plus large du pays : 56 mètres environ.

Une station avec un musée

Le métro de Moscou possède des stations dotées de buffets, d’espaces d’exposition et même d’un véritable musée. Bien entendu, ce dernier est consacré au métro de la capitale. Au niveau supérieur du hall de la station Vystavotchnaïa, l’on peut ainsi voir divers objets, documents d’archives et photos liés à la construction du métro.

La gare la plus étroite

À la station Volgogradski Prospekt, même dans les heures les plus tardives et les plus matinales, l’on a l’impression d’être à l’heure de pointe. La largeur entre les colonnes n’est que de quatre mètres, si bien que les passagers marchent littéralement épaule contre épaule.

La station la plus régionale

Cette station permet de se rendre à Moscou et dans deux villes de la région de Moscou : Kotelniki et Lioubertsy. Nous parlons ici de la station Kotelniki.

La plus grande distance entre deux stations

De la station Stroguino à celle de Krylatskogo, il faut sept minutes – elles sont séparées l’une de l’autre par 6 625 mètres. En revanche, la plus petite distance - entre les stations Vystavotchnaïa et Mejdounarodnaïa – est de 498 mètres. Avant même d’avoir pu rafraîchir votre fil d’actualité, vous y êtes déjà.

Une station semi-enterrée

Mitchourinski Prospekt de la ligne Solntsevskaïa est la première station de ce type dans la capitale russe. La plus grande partie est en surface. Il est intéressant de noter que depuis le quai, l’on peut admirer la vue sur la ville – l’un des murs est en verre.

