En images: cinq villes de la région d’Ivanovo à découvrir

Ivanovo

Comment ne pas commencer notre escapade par Ivanovo elle-même ? À la descente du train, les amateurs d’architecture apprécieront la gare à sa juste valeur. Elle est un des meilleurs exemples du style constructiviste des années 1930 et fut récemment rénovée. Les nombreux immeubles de l’époque de l’avant-garde soviétique que compte la ville ne pourront les laisser indifférents. L’industrie textile, qui fait toujours la richesse d’Ivanovo, lui vaut le surnom de « Manchester russe ». Les usines qui datent de l’époque soviétique lui donnent un cachet tout particulier.

S’il reste très peu d’églises anciennes à Ivanovo, il est un bâtiment qu’il faut absolument voir : la résidence de Choudrov construite en brique à la fin du XVIIe siècle pour abriter l’administration locale. Elle est un des symboles de la ville.

Palekh

On raconte qu’à Palekh un habitant sur huit est un artiste. Cette petite ville, située à une soixantaine de kilomètres au sud-est d’Ivanovo, fut longtemps un centre important de l’iconographie russe. Aujourd’hui, Palekh est connue pour ses miniatures laquées facilement reconnaissables au nombre de leurs personnages et motifs ornementaux. Après la Révolution de 1917, les iconographes durent se reconvertir et commencèrent à décorer de petites boîtes en bois. Leurs miniatures laquées s’inspiraient alors de contes populaires et d’épisodes de la Révolution.

On visitera avec intérêt le petit musée des beaux-arts de Palekh où est racontée l’histoire de l’artisanat qui a rendu la ville célèbre dans le monde entier. On pourra acheter des miniatures dans les salons que tiennent les artistes. On n’oubliera pas non plus de se rendre à l’église de l’Elévation-de-la-Croix pour admirer ses bulbes couleur lilas, son iconostase baroque et ses fresques intérieures réalisées par des peintres locaux.

Chouïa

Petite ville située à une trentaine de kilomètres au sud-est d’Ivanovo sur la route de Palekh, Chouïa est le centre spirituel de la région. Sur la rive gauche de la rivière Teza s’élèvent l’église immaculée de la Résurrection et son clocher de cent six mètres. Il s’agit du campanile le plus haut d’Europe. L’ensemble fut érigé au début du XIXe siècle.

Chouïa est également connue pour être une des premières villes où les Bolchéviks commencèrent à lutter contre la religion. C’est pourquoi sur la place devant l’église de la Résurrection se trouve un monument commémoratif des morts pour la foi.

Chouïa est également une ville où l’atmosphère du XIXe siècle se fait toujours sentir. En arpentant ses rues, on pourra en apprendre plus sur ce qui fait la réputation de la ville :

la vodka et les liqueurs locales. On pourra en déguster et en acheter dans le petit musée consacré à ces boissons alcoolisées

le calicot

le savon, dont la production remonte au XVIIe siècle

Kinechma

Kinechma est située à quatre-vingts kilomètres au nord d’Ivanovo, sur la rive droite de la Volga. Avant la Révolution, elle était une riche ville marchande et l’un des centres de l’industrie textile de la région. Boris Koustodiev (1878-1927) immortalisa sur ses toiles l’animation qui régnait lors des foires de Kinechma.

On pourra se promener des heures entières dans les petites rues de la ville et admirer certaines des maisons que le peintre reproduisit sur ses tableaux. On ne pourra pas quitter Kinechma sans avoir longuement contemplé la Volga et les bâteaux qui y voguent.

Si le temps est clément, on organisera un pique-nique sur un des talus qui s’élèvent sur la berge.

Plios

Située à soixante-dix kilomètres au nord d’Ivanovo, Plios est célèbre pour ses paysages magnifiques que traverse la Volga, ses églises et ses petites maisons de bois. Ce n’est pas un hasard si le peintre Isaac Lévitan (1860-1900) l’appréciait autant.

Pour éviter la foule des touristes, il faut y arriver tôt le matin. On gravira la colline aux faucons d’où s’ouvre un panorama à couper le souffle sur la Volga. On goûtera à la spécialité locale : un pâté au poisson fumé. Un véritable délice !

