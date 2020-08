La nature russe transfigurée: quinze toiles d'Isaac Lévitan  

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Automne doré, 1895 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Isaac Lévitan est né dans une famille juive pauvre à Kybartai dans l'ouest de l'Empire russe – une ville désormais située en Lituanie. Bien que la famille Lévitan fusse pauvre, les parents se sont efforcés de donner à leurs enfants la meilleure éducation possible et ont déménagé à Moscou pour qu'Isaac et son frère puissent étudier à l'école de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou. Isaac a dévoilé son talent, obtenant d’excellents résultats scolaires, et a même été exempté de frais de scolarité. Les parents sont rapidement morts et le garçon a vécu dans la pauvreté – souffrant de la faim, il passait souvent la nuit à l’intérieur de son école.

Au-dessus de la paix éternelle, 1894 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Parmi les professeurs de Lévitan figuraient des peintres très célèbres, et dans l'une des classes, il fut remarqué par Alexeï Savrassov, connu pour ses paysages lyriques, en particulier la toile Les Freux sont arrivés. Savrassov a invité le garçon à étudier dans sa classe de paysage, et sa toute première exposition a été un grand succès, ce qui à la fin du XIXe siècle était presque impossible pour un juif (après une tentative d'assassinat du tsar Alexandre II, beaucoup de juifs ont même été expulsés des capitales). Cependant, Lévitan a réussi à obtenir son diplôme universitaire et à partir de 18 ans, il a commencé à gagner de l'argent avec ses peintures.

La Boulaie, 1885-89 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

L'écrivain Konstantin Paoustovski a écrit dans sa nouvelle Isaac Lévitan que les professeurs étaient irrités par le talent manifesté par ce garçon juif dans la représentation de la nature russe. « Un juif, à leur avis, n'aurait pas dû toucher le paysage russe. C'était l’affaire des artistes russes ». Cependant, le paysage russe lui-même n'était pas très en vogue à l’époque - paysages urbains, palais, décors historiques et bibliques – voici ce qui intéressait la plupart des artistes.

Vladimirka, 1892 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Lévitan aimait les champs austères et les routes boueuses, les ponts branlants et les petites églises de province – des sujets jugés indignes des grandes toiles. Son « lieu de force » était la Volga : il a peint de nombreux paysages inoubliables aux abords de ce fleuve, notamment dans la ville de Plios avec ses nombreuses églises.

Le Soir. Plios doré, 1889 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Il n’a acquis une réelle reconnaissance qu'à la fin de sa courte vie - à 37 ans, il est devenu académicien de la peinture de paysage et à 39 ans, il est mort à Moscou d'un anévrisme cardiaque. À cette époque, une exposition de ses œuvres a eu lieu dans le pavillon russe de l'Exposition universelle à Paris.

Jour d'automne. Sokolniki, 1879 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Étang envahi par la végétation, 1887 Musée russe Musée russe

Monastère silencieux. 1890 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Pont. Savvinskaïa Sloboda, 1884 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Printemps. Grandes eaux, 1897 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

La Rus’, 1899 Musée russe Musée russe

L'automne. La route du village, 1877 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Le soir après la pluie, 1879 Collection privée Collection privée

Eaux profondes, 1892 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Mars, 1895 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

