Six applications utiles pour les voyageurs en Russie

La Russie dispose de ses propres applications pour la plupart des tâches quotidiennes, qui fonctionnent ici le plus souvent mieux que leurs équivalents internationaux. Les applications présentées vous aideront à ne pas vous perdre dans la rue, à commander rapidement un taxi et à rester en contact.

Yandex.Maps

iOS/Google Play/AppGallery

Yandex est l’une des plus grandes entreprises technologiques de Russie. En plus de son moteur de recherche, le plus utilisé dans le pays, elle produit des enceintes intelligentes, propose des abonnements à des services d’écoute de musique et streaming, et crée des applications utiles au quotidien.

La plus importante d’entre elles est probablement Yandex.Maps. Il s’agit de cartes des villes russes, sur lesquelles vous pouvez préparer un itinéraire en voiture, en tenant compte des embouteillages, en transports publics ou à pied, et consulter les évaluations et les avis sur les cafés, les restaurants et d’autres lieux.

Par rapport à Google Maps et à ses analogues, Yandex.Maps se distingue par la pertinence et l’exhaustivité de ses informations. Par exemple, vous pouvez non seulement consulter les horaires des transports publics, mais aussi, dans les grandes villes, voir comment les bus se déplacent sur la carte en temps réel. De plus, les cartes de villes entières peuvent être téléchargées à l’avance pour les utiliser sans Internet.

En outre, Yandex y a intégré des fonctions de ses autres services, de sorte que vous pouvez commander des taxis et des trottinettes, des livraisons de nourriture ou de vos courses, ou encore passer commande auprès d’une boutique en ligne. Tous ces services peuvent également être installés en tant qu’applications distinctes.

Veuillez noter que les cartes bancaires des banques étrangères ne fonctionnent pas en Russie et que vous ne pourrez régler aucun achat avec elles. Il est donc judicieux d’obtenir une carte d’une banque russe du système MIR dès votre arrivée, d’y placer des roubles échangés contre des devises et de la lier au paiement des services. Vous pouvez également choisir de payer en espèces dans les taxis.

Outre le russe, l’application est disponible en anglais, espagnol, turc, arabe, azéri, kazakh, serbe, ukrainien et ouzbek.

Yandex Metro

iOS/Google Play/AppGallery

Cette application contient les plans de métro de toutes les villes russes dotées d’un réseau de transport souterrain.

Elle vous aidera non seulement à trouver l’itinéraire entre les stations et à calculer le temps de trajet, mais vous indiquera également l’intervalle entre les trains et le wagon le plus pratique (en tête, au milieu ou en queue de la rame) pour un changement rapide ou une sortie.

L’application est disponible en russe et en anglais.

РЖД (Chemins de fer de Russie) ou Yandex.Trains

РЖД: Google Play/AppGallery

Yandex.Trains: iOS/Google Play/AppGallery

Les villes russes sont reliées par de nombreux chemins de fer, avec des trains longue et courte distance. Dans les deux applications, vous pouvez consulter les horaires et acheter des billets en entrant les données de votre passeport.

Dans l’application de Yandex, vous pouvez également marquer vos trains réguliers préférés pour qu’il soit plus facile de les retrouver et d’y revenir.

N’oubliez pas que vous ne pourrez pas non plus payer votre billet avec une carte bancaire étrangère, alors suivez les conseils précédemment énoncés. Vous pouvez également acheter un billet en espèces à la gare.

Les deux applications sont disponibles en anglais et en russe, et l’application des Chemins de fer de Russie est également disponible en chinois.

Google.Translate ou Yandex.Translate

Google.Translate: iOS/Google Play

Yandex.Translate: iOS/Google Play/AppGallery

Les deux applications peuvent vous aider à traduire des paroles, du texte copié et même du texte sur une photo.

La traduction instantanée est également disponible directement via l’appareil photo du smartphone. Il suffit de pointer l’appareil photo vers le texte en langue étrangère pour que la traduction s’affiche au-dessus du texte original. Une nécessité si un café ou un restaurant n’a pas de menu en anglais. Il en va de même pour les captures d’écran, par exemple de sites et d’applications en russe qui n’ont pas de version dans la langue souhaitée.

Ostrovok.ru

iOS/Google Play

Il s’agit du plus grand agrégateur d’hôtels, d’auberges et d’appartements à louer en Russie, un analogue de Booking.com avec des outils de recherche et des résultats par filtrage très similaires.

Le service ne permet de payer que par carte bancaire russe, mais de nombreux établissements d’hébergement proposent le paiement en espèces sur place. Vous pouvez réserver un logement à l’avance depuis l’étranger, même sans carte.

Services VPN

Pour avoir accès à Facebook*, Instagram*, X (ex-Twitter), et LinkedIn en Russie, installez un service VPN à l’avance. Tous ces réseaux sociaux sont bloqués dans le pays. Cependant, l’utilisation d’un VPN n’est pas interdite par les lois russes. Tous les VPN ne fonctionnent toutefois pas bien en Russie, il est donc préférable de télécharger plusieurs applications sur votre téléphone à l’avance avant de voyager et de faire un choix en faveur des applications payantes, qui s’avèrent plus fiables.

*Instagram et Facebook appartiennent à Meta, une société reconnue comme extrémiste par la Fédération de Russie.

