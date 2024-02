Que faire à Samara? Voici dix idées pour votre voyage

Avec plus de 1,16 million d’habitants, Samara est la neuvième plus grande ville de Russie. Et les choses à voir ici ne manquent pas : manoirs anciens, plus longue promenade de Russie, fusée spatiale véritable, et bien plus encore.

1. Flâner sur la plus longue promenade de Russie

Anar Movsoumov

La promenade longeant la Volga à Samara est la plus longue du pays. Elle s’étend sur plus de 4 km, et c’est l’un des meilleurs endroits de la ville. On y trouve une petite plage de sable où l’on peut bronzer ou jouer au volley, des pistes cyclables, des œuvres d’art intéressantes, des escaliers monumentaux en cascade, des fontaines chantantes et lumineuses, et beaucoup d’espace pour se promener (et prendre des photos panoramiques).

2. Descendre dans le bunker de Staline

Anar Movsoumov

L’abri anti-bombes situé sous l’Institut de la culture n’a été déclassifié qu’en 1990. Lorsque la Grande Guerre patriotique a éclaté, de nombreuses usines, institutions culturelles et officielles ont été évacuées à Samara (qui s’appelait alors Kouïbychev). La ville était considérée comme la « capitale de secours » de l’URSS. Le bunker a été construit en 1942, en utilisant comme base le projet de la station Aéroport du métro de Moscou. Situé à 37 mètres sous terre, il dispose de salles de réunion, de locaux de service, et même d’un bureau de Staline – où le dirigeant n’a toutefois jamais mis les pieds. On ne peut y accéder que dans le cadre d’une visite guidée et sur réservation.

3. Découvrir l’espace

Vitali Timkiv/Sputnik

Une véritable fusée spatiale R-7 est installée près du musée « Samara ville spatiale ». Ce type de fusée est utilisé depuis 1958 par l’usine Progress de Samara pour mettre en orbite des vaisseaux spatiaux habités et des satellites.

La salle principale du musée est actuellement fermée en raison de la construction d’un planétarium. Une exposition spatiale temporaire est présentée dans le centre commercial Goudok.

4. Visiter une ancienne brasserie

Igor Ageïenko/Sputnik

Samara est le berceau de la bière soviétique la plus célèbre, appelée Jigouliovskoïe. Les files d’attente pour de la bière fraîchement brassée sont toujours visibles devant la boutique de la brasserie. Conservée seulement quelques jours, cette bière est devenue une attraction locale. Vous pouvez la déguster chez vous ou dans le restaurant.

Cette brasserie a été fondée en 1881 par l’Autrichien Alfred von Vacano. Il a choisi Samara en raison de l’eau pure de la Volga et de l’emplacement stratégique de la ville. À l’époque soviétique, une norme d’État a été introduite pour la bière, et la Jigouliovskoïe a commencé à être brassée dans plus de 700 brasseries.

5. Admirer les maisons de marchands

Vitali Timkiv/Sputnik

Samara a été fondée en 1586, mais la majeure partie de l’architecture historique date du XIXe siècle. Dans le centre-ville, vous pouvez voir des manoirs gothiques, des maisons en bois et des résidences Art nouveau, le tout côtoyant l’architecture soviétique et moderne.

6. Se promener dans les monts Jigouli

Egor Aleïev/TASS

Les monts Jigouli, visibles depuis la promenade sur la Volga, sont situés dans le parc national Samarskaïa Louka. L’un des endroits les plus intéressants est le village de Chiriaïevo, accessible en bateau depuis la gare fluviale. C’est ici, entouré de montagnes boisées, qu’Ilya Répine a réalisé des esquisses pour son tableau Les Bateliers de la Volga.

7. Voir l’usine-cuisine en forme de faucille et de marteau

Anar Movoumov

Au début de l’ère soviétique, l’idée de libérer les gens des tâches domestiques était en vogue. L’une des premières usines-cuisines industrielles du pays a été construite en 1929 à Samara, et le bâtiment était en forme de faucille et de marteau. Chaque jour, elle préparait trois mille repas. Aujourd’hui, le bâtiment abrite une succursale de la Galerie Tretiakov.

8. Prendre le métro

Branche de la Galerie Tretiakov à Samara

Samara est l’une des sept villes de Russie possédant un métro. Il a été inauguré en 1987 et compte seulement 10 stations. La station Gagarinskaïa est décorée sur le thème de l’espace : la mosaïque bleu foncé sur le mur représente le ciel étoilé, et les colonnes sont en forme d’étoiles. La station Pobeda a été conçue en hommage à la victoire de l’URSS dans la Grande Guerre patriotique. La station Sportivnaïa est dédiée aux réalisations sportives du pays.

9. Caresser le «chat sur le radiateur»

Egor Aleïev/TASS

Près de la centrale électrique de Samara se trouve une œuvre d’art inhabituelle. Elle représente un chat sur un rebord de fenêtre qui se chauffe au-dessus d’un radiateur. Elle a été installée en 2005 pour le 150e anniversaire de l’invention du radiateur (oui, le radiateur a été inventé en Russie, à Saint-Pétersbourg pour être précis). Le chat a été créé à partir de nombreuses photos envoyées aux employés de la centrale par les habitants. Le chat est entouré de légendes : on dit que si vous le caressez sur le nez, votre vœu sera exaucé. Notez d’ailleurs que son nez est poli en raison des nombreuses caresses des passants.

10. Admirer le coucher de soleil dans le square Pouchkine

Anar Movsoumov

Le lieu le plus romantique de Samara est sans conteste la plateforme d’observation du square Pouchkine. De là, vous pouvez observer la ville et la Volga. En outre, les couchers de soleil y sont particulièrement majestueux.

