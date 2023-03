Palekh: tout ce qu’il faut savoir sur les célèbres miniatures russes laquées

«Palekh peut tout peindre», disent les peintres modernes. L’un des plus jeunes artisanats russes s’est formé dans les années 1920 à partir de l’art ancien de la peinture d’icônes: le pays avait changé, la religion était bannie, et les artistes ont dû s’adapter. Mais le savoir-faire est resté: au lieu des icônes dorées et des murs de temples, les artistes de Palekh ont commencé à décorer des boîtes en laque noire et des broches miniatures.

En raison de son emplacement stratégique au sein de la principauté de Vladimir-Souzdal, au XVIIe siècle, une puissante école de peinture d’icônes a émergé dans le village de Palekh, absorbant plusieurs traditions à la fois : Novgorod, Stroganov, Moscou, Iaroslavl et Chouïa, un ancien centre de la peinture d’icônes situé à seulement 30 km de Palekh. Dans la Russie moderne, Palekh et Chouïa font partie de la région d’Ivanovo.

I. Khazov. Campagne d’Ermak. Coffret, 1935 Domaine public Domaine public

« Nous pensons que l’influence de la peinture d’icônes de Chouïa sur la peinture de Palekh est très forte, mais la base de la peinture, bien sûr, malgré les nombreuses influences, est le style Stroganov [nommé d’après les riches marchands de sel Stroganov, car il s’est manifesté dans un certain nombre d’œuvres liées à leur nom], explique la peintre, chef de l’Association des artistes de Palekh Svetlana Chirova. Les artistes de Palekh ont absorbé de nombreux styles parce qu’ils voyageaient beaucoup. Ils ont peint et restauré la chambre à facettes à Moscou, le couvent Novodiévitchi, la laure de la Trinité-Saint-Serge, se sont rendus à Saint-Pétersbourg, dans l’Oural, ont réalisé des commandes d’icônes coûteuses. On les convoquait parfois même de force, on les sommait de venir ».

En 1917, après la révolution d’Octobre, les habitants de Palekh ont été confrontés à un choix : soit laisser périr leur style de peinture d’icônes, soit s’adapter aux nouvelles conditions, dans lesquelles tout ce qui était lié la foi orthodoxe était proscrit. « Les artistes ne savaient tout simplement pas où appliquer leur talent », explique Svetlana Chirova. Il n’y avait nulle part où aller après la révolution. L’été, ils labouraient, et l’hiver, ils peignaient.

Ils ont essayé beaucoup de choses, y compris la peinture sur bois, mais ont finalement opté pour l’artisanat sur laque de Fedoskino avec sa peinture en papier mâché sur fond noir. Au lieu de motifs religieux, des sujets laïques sont apparus : « Les boîtes de Fedoskino ont joué un rôle. Les traditions du XVIIe siècle sont conservées dans cette peinture : si des arbres sont réalisés sur la boîte, ils sont […] comme sur une icône ».

Ainsi, la plus ancienne des traditions de peinture d’icônes a été préservée dans des objets d’art à échelle réduite, et les Soviétiques ont commencé à vendre ces œuvres à l’étranger.

Ivan Golikov. Divination sur les сouronnes, années 1920 Domaine public Domaine public

Ivan Golikov. Troisième Internationale, 1927 Domaine public Domaine public

Les icônes Palekh se distinguaient par une peinture fine et élégante, des détails élaborés, une abondance d’or et des couleurs à la fois translucides et brillantes. L’artisanat se transmettait de père en fils et était réputé pour ses « petites » œuvres, c’est-à-dire de petites icônes à plusieurs sujets. Cela a également joué un rôle dans la transition de la peinture d’icônes de Palekh vers les miniatures laquées.

Un des peintres d’icônes de père et fils de Palekh était Ivan Golikov. Après la révolution et son retour des tranchées de la Première Guerre mondiale, il s’est retrouvé dans un pays où il n’y avait plus de place pour les icônes. Il a travaillé sur des décors de théâtre et, en 1921, il réalisé sa première boîte en papier mâché.

Son style a enthousiasmé la direction du Musée d’artisanat de Moscou et le critique d’art Alexandre Bakouchinski. En 1924, avec leur aide, il crée l’Atelier de peinture ancienne, et des échantillons du nouvel artisanat populaire sont envoyés à des expositions internationales en Italie et en France.

« Après les expositions en Italie qui ont fait fureur, cela a commencé à décoller. L’État contrôlait le processus et était le commanditaire, mais presque tout était vendu en Amérique - 99% des miniatures étaient exportées, en tenant compte des préférences des étrangers. Les thèmes étaient russes, les intrigues montraient des sujets épiques et fabuleux, et on trouvait parfois des motifs de propagande soviétique », explique Svetlana Chirova.

Ivan Golikov, premier à gauche Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Croc de loup et œufs du magasin

Le processus de création d’une miniature Palekh est complexe et nécessite un important volume de travail. Chaque objet, qu’il s’agisse d’une boîte, d’une broche, de barrettes ou d’étuis à aiguilles, est petit et la peinture est travaillée dans les moindres détails.

Il faut jusqu’à six mois pour produire des pièces brutes en papier mâché. Le carton est traité à plusieurs reprises : il est collé, trempé dans de l’huile de lin bouillante puis séché dans des fours. En fin de compte, la pièce devient dure « comme de l’os ».

« Ensuite, on les badigeonne, on place un fond rouge à l’intérieur, noir à l’extérieur, et on recouvre de vernis alkyde. Pour que les peintures brillent, une préparation de blanchiment est effectuée : la composition est très stricte […] ensuite la peinture elle-même est appliquée, vernie trois fois, poncée, puis peinte à l’or. L’or est poli avec un croc de loup ou de renard pour que ça brille. Et sept autres couches de vernis sont appliquées. On fait sécher chaque couche dans un four pas très chaud pendant au moins une journée. La canine de chien ne convient pas au polissage ! », plaisante Chirova.

Cinq étapes de peinture de la boîte Hiver, N.V. Chaparine. Archives de Svetlana Chirova. Préparation via blanchiment Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Cinq étapes de peinture de la boîte Hiver, N.V. Chaparine. Archives de Svetlana Chirova. Ébauche Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Cinq étapes de peinture de la boîte Hiver, N.V. Chaparine. Archives de Svetlana Chirova. Détails Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Cinq étapes de peinture de la boîte Hiver, N.V. Chaparine. Archives de Svetlana Chirova. Application de l’or Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Travail final Hiver de N.V. Chaparine Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Les peintures, comme sur les icônes, sont à la détrempe. Les artistes les fabriquent eux-mêmes avec du jaune d’œuf et de l’eau vinaigrée. « C’est une poudre naturelle, tout ce qui est chimique émerge à la surface, on ne l’utilise pas. Le jaune doit être faible en gras, et les œufs faits maison ne conviennent pas, seulement ceux achetés en magasin. Il est impossible de peindre avec des peintures grasses, mais aussi avec des peintures aqueuses. Les artistes déterminent la teneur en graisse à l’œil, ils la régulent avec de l’eau vinaigrée ; jadis, cela se faisait avec du kvas », explique Chirova.

La préparation de la feuille d’or en vue de la peinture exige également d’intenses efforts : la feuille la plus fine possible est déroulée et collée sur une boîte, ou l’or est dissous sur de la gomme arabique, de la résine d’acacia sauvage. « C’est un processus très complexe. La subtilité de la peinture réside dans la capacité à peindre avec cet or dissous. Il est peu probable qu’il existe d’autres maîtres de ce type dans le monde », déclare l’artiste.

Jusqu’à présent, les artistes fabriquent toujours les pinceaux eux-mêmes à partir de queues d’écureuil, dit Chirova : « Ce ne sont pas les mêmes qu’en magasin : la pointe ne peut être vue qu’à travers une loupe. De tels pinceaux sont indispensables pour peindre finement avec de l’or ».

Artiste avec loupe Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

La miniature de Palekh se distingue non seulement par des ornements dorés et des canons traditionnels stricts, mais aussi par la technique de fusion, que Chirova décrit comme suit : « Si, par exemple, la clôture est verte, elle est juste verte. Selon la tradition de Palekh, la couleur verte brille, elle se compose de plusieurs nuances. Par exemple, du jaune est placé sous le vert. Les émulsions sont finement fondues pour que les couleurs soient translucides. C’est une technologie complexe nécessaire pour jouer avec la couleur ».

De l’art, mais pas pour tout le monde

À l'école d'art de Palekh Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Avec l’effondrement de l’URSS, les Ateliers de peinture ancienne se sont divisés : ils ont donné naissance à l’Association des artistes de Palekh et à l’Amicale de Palekh. Leurs artistes ne réalisent que des miniatures, mais la filière est au bord de la disparition, malgré le soutien de l’État et de l’école de Palekh, toujours en activité depuis les années 1930.

« Il n’y a pas de continuité, déplore Svetlana Chirova. Désormais, les jeunes artistes travaillent à domicile, ils n’ont plus la possibilité d’acquérir de l’expérience les uns des autres, comme auparavant. Certains quittent l’école et ce n’est que 7 ans plus tard qu’ils comprennent pourquoi les couleurs du tableau sont si brillantes. J’ai 59 ans, aucun des enfants de mes camarades d’étude ne réalise de miniatures. Après l’école, il faut encore étudier longuement et scrupuleusement pour réaliser une bonne miniature, qui sera achetée par un collectionneur qui apprécie le grand art. Et l’école, bien qu’elle ait été créée pour l’enseignement des miniatures, ne remplit pas cette fonction. L’amour pour la miniature ne s’inculque pas ».

Début des années soixante Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Le collectif du village de Palekh Archives de Svetlana Сhirova Archives de Svetlana Сhirova

Comme en URSS, en Russie, l’artisanat de Palekh était orienté sur l’exportation jusqu’en février 2022 : ce sont principalement les collectionneurs étrangers qui achetaient ces produits, qu’ils considèrent comme des œuvres d’art. Il y a peu de collectionneurs en Russie et cet artisanat n’est pas axé sur la production de souvenirs.

« L’art de Palekh est très complexe et unique : chaque œuvre est en un seul exemplaire, il n’y a pas de répétitions. Des copies sont faites uniquement à l’école lorsqu’on étudie. Cet art est incompréhensible pour une personne ordinaire : pourquoi est-il si cher, pourquoi de tels motifs, cette composition, ce fond noir ? Pourquoi les silhouettes sont-elles allongées ? En général, pourquoi les traditions de peinture sur boîte sont-elles liées aux icônes ? », explique Chirova à propos des problèmes rencontrés par l’artisanat.

Elle ajoute qu’une petite boîte ne peut pas coûter moins de 5 000 roubles (environ 60 euros), sans quoi elle peut immédiatement être qualifiée de contrefaçon. Une miniature ne vous nourrit pas, explique l’artiste : sur ces 5 000 roubles, il n’en reste que 1 000 au maître après avoir payé les taxes, l’électricité, les matériaux, et chaque boîte est peinte pendant au moins une semaine. L’œuvre peut être vendue à cent mille roubles, mais uniquement s’il s’agit d’un artiste renommé.

« Notre association comprend des ateliers ; environ 50 peintres y travaillent, on rassemble tous les jeunes, mais il n’y en a qu’une dizaine, les autres ont 65 ans en moyenne. Les dynasties sont toujours vivantes : les jeunes des familles Palekh peuvent acquérir de l’expérience auprès de leurs parents. D’autres, qui ont quitté l’école pour travailler chez eux, ne voient pas leurs erreurs, ne peuvent pas réaliser la composition - c’est le début de la mort du métier. Après les écoles, ils vont peindre des églises ou deviennent experts en dessin sur ongle. Cela rapporte plus d’argent. Il y a beaucoup de travail dans les églises ».

Palekh et montres Polet Palekh Watch

Malgré toutes les difficultés, la miniature laquée de Palekh survivra : Svetlana Chirova en est convaincue. Elle raconte comment, avec l’aide de l’État, les artistes de Palekh ont commencé à travailler avec l’usine horlogère Polet afin de peindre d’exquis cadrans de montres : « C’est une miniature de miniature, même parmi nos artistes, tout le monde n’en est pas capable. Les personnes âgées n’y parviennent pas : le travail est trop précis, leur vision insuffisante. Et certains n’y arrivent tout simplement pas : sur vingt, dix sont restés. Mais Palekh est capable de tout ».

