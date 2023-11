Petit guide pour un week-end parfait à Toula

Vous avez envie de voyager un peu, mais vous ne savez pas où aller? Nous vous conseillons Toula! Vous y trouverez un programme culturel, des divertissements et des restaurants. En bref, tout ce dont le touriste le plus sophistiqué a besoin.

Nous proposons un programme serré sur deux jours pour profiter au maximum de la ville.

Comment se rendre à Toula ?

En voiture – l’autoroute M-2 relie Moscou à Toula en ligne droite. La distance est de 180 km et la durée du trajet est d’environ 2,5 à 3 heures. En ce qui concerne les avantages, vous pouvez vous arrêter pour le petit-déjeuner dans la ville de Serpoukhov, dans la région de Moscou. Attention, il y a des parkings payants dans le centre de Toula. Vous pouvez payer par SMS, en lisant attentivement les instructions sur les panneaux de signalisation.

En bus – durée du voyage 2,5-3,5 heures. 850-1 500 roubles en moyenne (8,50 – 15 euros). Avantages – les bus pour Toula partent de plusieurs gares routières, vous pouvez choisir celle qui vous convient : la gare routière de Novoïassenevskaïa, celle de Salarievo, ou les stations de métro Lessoparkovaïa et Orekhovo. Les horaires sont disponibles ici.

En train – il y a de nombreux trains pour Toula depuis Moscou, y compris des lignes à grande vitesse. L’avantage est qu’il y a beaucoup de liaisons et que la durée du voyage est d’un peu plus de 2 heures. Les trains partent des gares de Koursk et de Vostotchny. Vous pouvez acheter un billet en ligne sur le site des Chemins de fer russes. Les prix débutent à partir de 500 roubles (5 euros).

Jour 1

Maison de Tolstoï à Iasnaïa Poliana Digr (CC BY-SA 4.0) Digr (CC BY-SA 4.0)

09:00

Nous vous recommandons de commencer votre voyage par le domaine de Iasnaïa Poliana. C’est là que Léon Tolstoï est né et a vécu la plus grande partie de sa vie, et qu’il a écrit presque toutes ses œuvres majeures. Promenez-vous dans le merveilleux verger de pommiers, planté par l’écrivain lui-même (vous pouvez également acheter du jus de pommes du domaine). Faites une excursion dans la maison, où les effets personnels et le mobilier avec lesquels Tolstoï vivait ont été conservés. (La maison n’est accessible que dans le cadre d’une visite guidée, il est donc préférable de s’inscrire à l’avance).

14:00

C’est un bon moment pour se rafraîchir. Un petit café situé juste devant l’entrée du domaine vous permettra de vous restaurer. Ne manquez pas de goûter la tarte au citron Ankovski, qui était l’une des préférées de l’écrivain lui-même. Si le café est complet, un peu plus loin se trouve un hôtel avec un restaurant, le Dvorianskaïa oussadba (Noble domaine), où vous pourrez déguster des plats basés sur les recettes de Sophie, la femme de Tolstoï, dont le livre de cuisine a survécu jusqu’à aujourd’hui.

Musée des arts de Toula Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

16:00

Si vous n’êtes pas fatigué, continuez la journée sur une note positive en vous rendant au Musée d’art de Toula. Admirez des œuvres originales d’Aïvazovski, de Serov, ou encore de Chichkine. L’exposition étant petite, une heure et demie suffira pour les voir.

Parc Belooussov Legion Media Legion Media

18:00

Le musée est situé à l’entrée du parc Belooussov. Il s’agit d’un grand massif vert, où l’on peut rencontrer des écureuils et des coureurs (ou des skieurs). Il y a également des manèges dans le parc. En y marchant (environ 20 minutes), vous arriverez au restaurant Piotr Petrovitch. Vous pourrez y dîner et boire (à partir de 18 ans) des eaux de vie ou de la bière produites par l’établissement.

Rue Oulitsa Metallistov Sergueï Sebelev (CC BY-SA 4.0 ) Sergueï Sebelev (CC BY-SA 4.0 )

21:00

S’il vous reste de l’énergie, il est temps de vous rendre dans la rue piétonne Oulitsa Metallistov (rue des Métallurgistes). Ici, la fête ne s’arrête que tard dans la soirée et vous pouvez tant prendre un verre au calme (il y a beaucoup de restaurants avec terrasse par beau temps), que vous déchaîner sur la piste de danse.

Sur la berge Kazanskaïa Grigori Syssoïev/Sputnik Grigori Syssoïev/Sputnik

23:00

Bonne nuit. Demain sera un nouveau jour mémorable !

Jour 2

Quai Kazanskaïa Grigori Syssoïev/Sputnik Grigori Syssoïev/Sputnik

9:00

Tôt le matin, rendez-vous sur le quai Kazanskaïa de la rivière Oupa. Promenez-vous le long des remparts du Kremlin, visitez le Kremlin lui-même et la cathédrale de la Dormition, d’une agréable couleur lilas. Prenez un café dans la chaîne locale Mr. Cup et grignotez du pain d’épices (prianik) de Toula.

Cathédrale de l’Assomption Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

11:00

Tant que vous êtes encore frais et dispos, il est temps de visiter le Musée des armes de Toula. De l’autre côté de la rivière, vous verrez son bâtiment en forme de casque de bogatyr. Même pour l’inspection la plus superficielle du musée, prévoyez au moins une heure.

Musée des armes Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

13:00

C’est l’heure du déjeuner. À 10 minutes de marche du musée se trouve le quartier gastronomique d’Iskra, un espace relativement récent situé en plein centre historique, avec de nombreux cafés et restaurants. C’est un endroit particulièrement agréable pendant la saison chaude : chaque restaurant possède sa propre terrasse confortable et des chaises longues sont disposées un peu partout.

Usine Oktava Evgueni Odinokov/Sputnik Evgueni Odinokov/Sputnik

Vous pourrez ensuite vous promener à nouveau dans la rue piétonne Oulitsa Metallistov pour acheter des souvenirs – du pain d’épices de Toula et des pastilas de Belev (une autre spécialité locale). Vous pourrez ensuite vous rendre sur la place Lénine, où se trouve justement un monument dédié au pain d’épices de Toula. Après tout, prendre un selfie avec lui est absolument nécessaire !

Monument au pain d'épices de Toula Sergueï Ramiltsev/Getty Images Sergueï Ramiltsev/Getty Images

16:00

C’est le bon moment pour mieux connaître l’histoire de Toula. Il y a quelques années, un autre espace intéressant a ouvert ses portes : le pôle industriel créatif Oktava. Il est situé dans les locaux inutilisés de l’usine du même nom, un fabricant réputé d’équipements électroacoustiques.

Le cluster accueille des conférences, des ateliers, des expositions d’art contemporain, un espace de co-working, une bibliothèque et une librairie, ainsi qu’un studio d’enregistrement. En outre, il y a un Musée des machines avec une exposition multimédia unique. Il est fortement recommandé de prendre part à l’excursion « Toula – l’atelier de la Russie », où vous apprendrez comment la ville est devenue la capitale du pain d’épices, du samovar, des armes et d’autres industries. Cette excursion plaira même aux enfants. La visite a lieu tous les jours de 14h00 à 18h00, toutes les heures.

Musée des machines Evgueni Odinokov/Sputnik Evgueni Odinokov/Sputnik

À 19 heures et 20 heures, tous les jours, une excursion tout aussi intéressante est organisée sur le thème de l’histoire de l’industrie, qui retrace les principales étapes de l’industrialisation mondiale, y compris en Russie et à Toula.

Il y a ici aussi un café, où vous pouvez prendre tant une boisson chaude qu’un dîner complet. L’on trouve également plusieurs autres établissements et une aire de restauration à proximité.

20:30

Vous pouvez ensuite vous rendre à la gare et prendre la direction de Moscou. Le dernier train part vers 23h00, vous aurez donc le temps de tout faire !

