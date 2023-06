Comment voyager en Russie en camping-car: conseils pour les débutants

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Camping-car ou caravane ? Acheter ou louer ?

C’est simple : si vous avez un emploi du temps flexible, que vous êtes indépendant et que vous aimez vous déplacer, vous pouvez acheter un camping-car. Cependant, si vous êtes débutant et que la durée de vos vacances est limitée, il est préférable de louer une caravane pour commencer.

« La caravane convient à ceux qui aiment passer des vacances tranquilles au bord de la mer ou d’un lac et pêcher. Vous pouvez l’installer dans un camping équipé et continuer à explorer les environs avec votre voiture », recommande Andreï Artioukhov, président de la Ligue russe des caravaniers, qui a parcouru tout le pays avec son camping-car.

Getty Images Getty Images

Selon Alexandre Epifantsev, critique de camping-cars, la Russie produit aujourd’hui plus ou moins en masse des caravanes, mais pas des camping-cars. Le prix d’une caravane commence à environ un million de roubles (10 975 euros), et la location à partir de 3-4 000 roubles (33-44 euros) par jour.

Parmi les fabricants, il recommande Grasshopper et AvtokemperProm. Il est possible d’acheter un camping-car complet ou de le louer auprès de la société Iakhty na koliossakh (Yachts sur roues), qui propose de grands modèles européens pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes.

Consultez en outre le site rvland.ru pour obtenir des informations actualisées sur les campings et les sites de location, les catégories et les marques de camping-cars et de caravanes, des exemples d’itinéraires et bien d’autres conseils et astuces utiles.

Comment choisir son camping ?

Getty Images Getty Images

Il existe des campings de toutes formes et de toutes tailles, tant de luxe qu’économiques, avec point de restauration, au bord de l’eau... Le prix moyen d’un emplacement est de 1 000 à 1 200 roubles (11-13 euros) par jour.

Si vous êtes un débutant soucieux de son confort, il est préférable de choisir des campings familiaux qui disposent de toutes les commodités nécessaires. Certains mettent même des machines à laver à disposition.

Andreï cite en exemple le camping Mychgorod, dans la région de Iaroslavl (250 kilomètres au nord-est de Moscou), où chaque emplacement est un coin de nature isolé. Et les personnages louches n’y entreront pas – le propriétaire procède à un tri scrupuleux des visiteurs.

Où aller pour un débutant ?

Camping au village d'Olenevka, en Crimée Alexeï Malgavko/Sputnik Alexeï Malgavko/Sputnik

« L’une des régions les plus avancées dans le domaine du tourisme en camping-car est celle de Pskov [600 kilomètres au nord-ouest de Moscou]. On peut s’y rendre depuis Moscou par la route M-9 et revenir en passant par les régions de Novgorod et de Tver », explique Andreï.

La région de Pskov dispose de nombreux campings confortables et équipés, ainsi que d’une large variété d’endroits intéressants à visiter avec toute la famille. Les monts Pouchkine, la forteresse d’Izborsk et le monastère des Grottes en font partie.

Pour en savoir plus sur l’itinéraire « Prince Alexandre Nevski », développé pour les auto-voyageurs dans la région de Pskov, cliquez ici. Le site web du portail touristique de la région propose également une liste d’itinéraires prêts à l’emploi et des informations sur les aires de stationnement.

Il existe des sites de location dans toute la Russie. Vous pouvez aller en Sibérie, y louer une caravane, disons à Gorno-Altaïsk, en république de l’Altaï, et rouler le long de la route de la Tchouïa, l’une des plus belles voies de Russie.

Où aller pour un long voyage ?

Legion Media Legion Media

Les longs voyages en camping-car peuvent durer de 2 à 3 semaines. Pour un long voyage au départ de Moscou, vous pouvez vous rendre dans la région de Mourmansk (1 500 kilomètres au nord de Moscou), dans l’Arctique, au village déjà célèbre de Teriberka, pour voir la vraie beauté du Grand Nord. Andreï conseille un itinéraire circulaire : aller en passant par la région de Vologda et revenir par la république de Carélie et la région de Leningrad.

Le plus long voyage d’Andreï en camping-car a duré environ 3 semaines. Il a alors parcouru l’Oural, de la région de Perm à la Bachkirie, au sud.

« Nous sommes en train de développer un itinéraire le long de la Volga, de la source dans la région de Tver à l’embouchure à Astrakhan », explique le chef des caravaniers du pays.

Les voyageurs déjà expérimentés aiment traverser le Caucase et se rendre en Kalmoukie. « Un touriste expérimenté trouvera toujours une aire de stationnement, un service et un endroit pour faire le plein d’eau. Néanmoins, si vous êtes débutant, il vaut mieux calculer l’itinéraire à l’avance et trouver un parking approprié pour un véhicule de grande taille », conseille Andreï.

Quel est le nombre optimal de kilomètres à parcourir en une journée ?

Legion Media Legion Media

« Nous ne sommes pas des marathoniens, nous ne faisons pas de rallye raid. S’il s’agit d’un itinéraire pour une journée de week-end, nous conseillons aux débutants de faire une demi-journée de 250 à 300 km et de passer l’autre demi-journée à voir quelque chose d’intéressant », recommande Artioukhov.

En été, les caravanes sont louées pour au moins trois nuits, et les camping-cars même pour une semaine. Par conséquent, si vous avez parcouru 400 km en une journée, il est préférable de vous reposer le lendemain.

« Vous pouvez choisir un camping, où des programmes d’excursions sont présentés avant le déjeuner. Et l’après-midi, organiser des activités – vous pouvez louer un vélo ou un paddle, si le camping se trouve au bord d’un lac. Le soir, aller au restaurant, faire un barbecue, ou mettre sur pied une fête. Les auto-touristes ont généralement une journée bien remplie », illustre notre interlocuteur.

Conseil principal : faites le plein à temps

Legion Media Legion Media

Cela peut paraître banal, mais le conseil le plus important pour un voyageur se déplaçant en Russie à bord de son propre véhicule (et pas seulement en camping-car) est de toujours faire le plein de façon à ne jamais descendre en-dessous de la moitié du réservoir.

« Il y a des endroits où il n’y a pas de station-service avant 200 à 300 km. Après tout, il n’est souvent pas rentable de construire une station-service parmi les champs ou dans la taïga, et il est peu probable qu’une y fasse son apparition. De plus, il y a moins de stations-service de marque dans les zones reculées et il est dangereux de risquer son équipement coûteux et de faire le plein dans des stations-services inconnues et non testées », prévient Andreï.

Dans ce cas, vous pouvez toutefois demander à la population locale de vous recommander des stations de qualité.

Peut-on voyager en hiver en Russie ?

Legion Media Legion Media

Il existe un mythe selon lequel on ne peut voyager en Russie en camping-car que pendant les 4 à 5 mois où il fait chaud. Ce n’est absolument pas vrai. Bien sûr, à condition que le camping-car soit correctement équipé et préparé.

En hiver, outre le fait que les routes ne sont pas toujours propres (la saleté et le sel abîment le matériel roulant), des circonstances imprévues – de fortes tempêtes de neige, par exemple – peuvent rendre le voyage difficile. Par conséquent, il est important d’avoir des réserves d’eau, de gaz pour le chauffage et de nourriture, afin de pouvoir survivre à n’importe quelle tempête de neige.

« Dès le départ, nous avons acheté notre camping-car en version hivernale pour la Russie. Bien que le fabricant allemand l’ait spécifié pour des températures de -15-20°C, nous l’avons testé au fief de Ded Moroz [Père Gel, le Père Noël russe] à Veliki Oustioug [région de Vologda, 750 kilomètres au nord-est de Moscou], où il a été testé par -42°C la nuit. Personne n’a gelé », affirme Artioukhov.

Les étrangers peuvent-ils se rendre en Russie en toute sécurité ?

Les touristes Jessi et Jens, originaires d’Allemagne, se sont rendus en Russie dans leur camping-car plus de dix fois depuis 2011.

« Nous avons eu l’impression que voyager en camping-car est devenu plus facile au fil des ans, car il y a de plus en plus d’aires de camping. Et nous avons toujours pu trouver un endroit sûr et agréable pour passer la nuit », expliquent-ils.

Le couple tient un blog intitulé Baikalsprinter, où il décrit ses voyages en Russie et au-delà, en donnant des conseils sur les visas, les documents et d’autres informations utiles.

Ils ont visité le lac Baïkal et, dans le nord, ont voyagé jusqu’à Mourmansk, la plus grande ville située au-delà du cercle polaire. Jessi et Jens ont même donné à leur chien un nom russe, Vania, et ont également voyagé avec lui à plusieurs reprises.

« Nous aimons visiter les endroits anciens et il y a tellement de musées, même les plus petits. Il y a aussi beaucoup d’églises. Nous avons particulièrement aimé l’Anneau d’or, bien sûr. Souzdal, Iaroslavl et bien d’autres lieux. Au sud de Moscou, j’ai un souvenir particulier de Kolomna », ajoutent-ils.

Dans cet autre article, découvrez les sept plus belles routes de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.