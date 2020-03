Yourtes ou dômes transparents: les dix meilleurs campings alternatifs de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Faire un avec la nature n'est plus synonyme d'inconfort, de sacs de couchage et d'absence de douche ou de toilettes. En Russie, un nouveau type d'écotourisme gagne de plus en plus en popularité : le glamping (contraction de « camping » et « glamour »), qui propose de vivre dans une tente de safari, une yourte, une roulotte, ou encore sous un dôme de verre ou dans une éco-maison.

Toutes ces « huttes » ont un design élégant et bien pensé, douillet, mais surtout, sont situées en pleine nature. Malgré leur éloignement de la civilisation, y sont proposées de nombreuses activités de loisirs : du trekking et de la pêche au VTT et au yoga. Et, bien sûr, des vues panoramiques incroyables.

Camp de tentes Lies i Morié, région de Tver et Altaï

Il s'agit d'un campement de tentes situé sur une île de la Volga près de la ville de Kaliazine, dans la région de Tver (200 km au nord de Moscou). L'endroit est célèbre pour son clocher photogénique entouré d’eau. Le prix comprend un transfert en bateau vers l'île, un « room-service », des animations nautiques, ainsi que trois repas par jour préparés par un chef. À noter qu’ici, tous les résidents mangent ensemble à une grande table. Les 9 tentes peuvent accueillir un total de 20 personnes à la fois, tandis que les toilettes et les douches sont à part.

Il existe également un camp annexe dans les montagnes de l'Altaï, dans le Sud de la Sibérie. Les deux camps fonctionnent de mai à septembre.

À partir de 2 000 roubles pour une nuit (25 euros)

Dômes sur la péninsule de Kola

Sous votre couverture, à travers le dôme de verre, vous pouvez non seulement voir des paysages incroyables, mais aussi des aurores boréales ! Ces abris chauds et confortables sur le rivage de la mer de Barents sont conçus pour deux personnes. Les salles de bain et les toilettes sont communes. Il est difficile de se rendre sur place par ses propres moyens, c'est pourquoi ce glamping propose des excursions au départ de Mourmansk (uniquement pendant les mois d'été).

Les organisateurs vous promettent les merveilles de la nature russe – des rochers et des chutes d'eau, des balades en jeep et en VTT, ainsi que la visite du point le plus septentrional de la Russie continentale, le cap Nemetski. En outre, le chef propose chaque jour de nouveaux plats à base de produits locaux et de fruits de mer – trois repas par jour sont inclus dans le prix de l’excursion (à partir de 78 000 roubles – 965 euros).

Maisons artistiques à Nikola-Lenivets, région de Kalouga

Village le plus à la mode du pays et parc artistique en plein air, Nikola-Lenivets, à 220 km au sud de Moscou, offre aux amateurs la possibilité de séjourner à l'intérieur même d'objets d'art. Est par exemple proposée une villa construite à partir de plaques en béton de clôture typiquement soviétiques. Ou encore la « Maison du patineur », qui dispose d'une rampe de patinage. Il existe également des options plus banales – une grange ascétique, une kibitka sur roues, des maisonnettes en matériaux écologiques et avec de grandes fenêtres, ainsi qu'une auberge artistique. Dans certaines variantes de logement, les commodités se trouvent directement dans la chambre. Le site est ouvert toute l’année.

Lit dans l’auberge – à partir de 1 500 roubles pour une nuit (19 euros), maisonnette séparée – à partir de 6 000 roubles (74 euros)

Tentes de safari sur le littoral de la mer Noire

Le premier glamping sur la mer Noire se trouve dans le village de Kabardinka, dans la région de Krasnodar. Des tentes de safari de quatre places, divisées en deux chambres à coucher, se dressent ici à même la plage, chacune avec une terrasse donnant sur la mer. Il y a aussi des tentes moins glamour et des emplacements pour camping-cars et autres. À côté de la plage, il y a une zone commune où le soir est allumé un romantique feu.

Les commodités du camp sont séparées et les repas ne sont pas inclus dans le prix. Le site est quant à lui ouvert toute l'année.

À partir de 3000 roubles pour une nuit (37 euros)

Éco-camping SFERA sur la route touristique de l’Anneau d’or

Le site de SFERA est situé sur la rive du lac Plechtcheïevo, où le tsar russe Pierre le Grand a construit le premier navire de sa flotte. Aujourd'hui, c'est un endroit où l'on pratique le kitesurf en été et le ski en hiver. À proximité se trouve par ailleurs l’une des cités de l’itinéraire touristique de l’Anneau d'or, Pereslavl-Zalesski, qui compte de nombreux musées et monastères. Le plus intéressant dans ce glamping ouvert à l'année est le large choix d'habitats. Il y a en effet des tipis indiens, des yourtes mongoles, des dômes géodésiques et des éco-huttes. Chacun a ses propres toilettes, mais la salle de douche est séparée.

À partir de 2 799 roubles pour une nuit (35 euros)

Maisons-dômes Hills & Huts, près de Saint-Pétersbourg

Ce lieu se trouve seulement à 130 km de Saint-Pétersbourg, soit presque à la frontière de la Carélie et de la Finlande, dans des endroits incroyablement pittoresques, parsemés de lacs et de rochers. Les élégantes « huttes » de Hills & Huts ont leurs propres toilettes biologiques et leur propre cheminée. Les douches, elles, sont dans un bâtiment séparé.

La région propose une multitude d’activités de plein air et de randonnées. On peut ici louer des bateaux, des vélos, un bania (sauna russe) sur le lac et un spa japonais. La saison débute en mai et se termine en septembre.

À partir de 6 000 roubles pour une nuit (74 euros)

Shanti home : maisonnettes dans les forêts de conifères de Saint-Pétersbourg

Shanti home gère deux sites, l’un en forêt, l’autre au bord d’un lac. Ces deux endroits sont idéaux pour des voyages romantiques. Ils promettent du feu crépitant, du thé parfumé, des promenades et bien sûr des vues incroyables. La maison à deux étages dispose de tout ce dont vous avez besoin : un lit double, un hamac, des toilettes, une douche, une cuisine équipée, ainsi qu'une terrasse et une piscine personnelle avec eau chaude.

Ce glamping est ouvert toute l'année, des skis de fond peuvent être loués en hiver et sont remplacés en été par des paddles et vélos.

À partir de 5 000 roubles pour une nuit (62 euros)

Polyana Glamping, région de Kaliningrad

Sur l’isthme de Courlande, célèbre pour ses sables et ses arbres aux courbes complexes, se trouve ce glamping estival. Il est situé sur la première ligne de la mer Baltique, à côté de l'une des meilleures plages de la région.

Chaque tente dispose d'un lit double, de tables et de chaises basses élégantes, ainsi que de sa propre terrasse. Les douches et les toilettes sont partagées.

À partir de 6 000 roubles pour une nuit (74 euros)

Piste verte dans la région de Toula

Ce glamping n'est pas loin de Moscou (120 km seulement), c'est pourquoi cet endroit est apprécié des habitants de la capitale. Il y a une bibliothèque avec de vieux livres et une forêt d'où s'échappent parfois des chevreuils. Le pittoresque domaine de Polenovo se trouve également à proximité, vous pouvez donc y jeter un œil en chemin.

Le site est ouvert toute l'année (en hiver seulement du vendredi au lundi), et ses 12 chaleureuses maisons disposent de douches et de toilettes. Certaines ont même leur propre mini-sauna.

À partir de 3 500 roubles pour une nuit (43 euros)

Kam Relax Glamping

Si vous avez la chance d’aller au Kamtchatka, vous souhaiterez peut-être encore plus d'unité avec la nature qu'une simple promenade quotidienne. Dans ce glamping du littoral de l'océan Pacifique, se dressent des tentes doubles, quadruples et VIP avec toutes les commodités, ainsi qu'un petit sauna et une sphère transparente pour un dîner romantique. Le camping ne fonctionne qu'en été.

À partir de 7 000 roubles pour une nuit (87 euros)

