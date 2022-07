En images: Elguyguytguyn, le lac le plus mystérieux de Tchoukotka

Russia Beyond

Ce lac ancien n'a jamais gelé entièrement, même pendant la période glaciaire. De plus, il abrite encore des créatures reliques que l'on ne trouve nulle part ailleurs.

« Si l'on punissait par le désespoir de l'inconnu et de la solitude, un homme qui a passé toute sa vie en ville et qui mérite un tel châtiment devrait être débarqué sur la rive de l’Elguyguytguyn », a écrit le géologue russe Vassili Bely à propos de ce lieu.

Le lac au nom presque imprononçable d'Elguyguytguyn est situé au-delà du cercle polaire arctique, au cœur de la Tchoukotka, à l’extrême nord-est de la Russie, et c'est en effet l'un des endroits les plus inaccessibles de la région – idéal pour expérimenter la solitude. Après tout, la ville la plus proche, Pevek, est à 200 kilomètres.

Le moyen le plus pratique de se rendre à l’Elguyguytguyn est d'acheter une excursion et de s'y rendre en hélicoptère depuis Anadyr, la capitale régionale, car il n'existe même pas de route menant au lac. D'autres options sont le transport en véhicule tout-terrain depuis Pevek ou le rafting sur les rivières Enmyvaam et Anadyr.

Il s’agit du lac le plus profond de Tchoukotka, avec un diamètre de 12km et une profondeur de 175m. Si vous le regardez depuis les airs, sa forme est presque parfaitement ronde et ressemble à un œil bleu-noir. Ce n'est cependant pas toujours le cas.

Elguyguytguyn signifie en effet « lac blanc » ou « lac de glace ne fondant pas » en langue tchouktche. La plupart du temps, sa surface est, il est vrai, recouverte de glace, et certaines années, celle-ci n'a pas le temps de fondre, même en été.

Les rives du lac sont constituées de permafrost et de basses montagnes. L'hiver en Tchoukotka dure 10 mois par an, pendant lesquels les températures descendent à -39°. En été, l'air peut toutefois atteindre +34°, mais même dans ce cas, un film de glace peut se former à la surface. La température de l'eau de l’Elguyguytguyn ne dépasse quant à elle pas les +3°.

Certains s’émerveillent de ce lac au milieu de la toundra désertique : « Je ne sais pas à quoi le comparer. Peut-être que si vous versez un flacon d'encre très épaisse sur une feuille de papier éblouissante, ce sera à propos », a écrit le géologue Oleg Kouvaïev.

Néanmoins, il effraie également de nombreuses personnes, les locaux le qualifiant de « lieu étrange et effrayant », entouré de légendes. Selon l'une d’elles, au fond du lac, vivrait un monstre ancien nommé Kalilgou, ressemblant à un reptile géant doté d’une immense gueule. Une sorte d’équivalent de la créature écossaise du Loch Ness. Parfois, Kalilgou remonterait des profondeurs à la surface avec fracas, puis redescendrait immédiatement.

Or, de forts jaillissements se produisent bien à l’Elguyguytguyn. Ce sont probablement eux qui ont donné naissance à la légende de Kalilgou. Selon une autre version, plus terre à terre, il s'agirait d'un possible dégagement de méthane de la croûte terrestre.

Quoi qu'il en soit, ce lac profond a toutes les raisons de faire l'objet de mythes : il a plus de 3,5 millions d'années, et ce qui le rend unique, c'est avant tout son origine.

Pendant longtemps, l’on a cru que l'Elguyguytguyn s'était très certainement formé dans le cratère d'un volcan. Cela a été confirmé par l'analyse des roches, qui ont révélé leur origine volcanique. Cependant, en 2009, une équipe internationale de scientifiques a foré un trou de 225 mètres de profondeur dans les sédiments de l'Elguyguytguyn et y ont trouvé de la roche, qui ne se forme que dans les cratères résultant de l'impact d’un objet de type météorite. Cela a par conséquent mis fin à la controverse sur son origine – le lac est apparu à la suite de la chute d’un corps céleste.

Deuxièmement, on pense que l'Elguyguytguyn n'a jamais complètement gelé. Alors qu'il y a des millions d'années, l'Europe et l'Amérique étaient recouvertes de glace, l’on ne trouvait pas de glaciers sur le territoire de l'actuelle Tchoukotka. Ainsi, le lac a préservé un écosystème unique, et son fond est une source de données sur la vie de la Tchoukotka au cours des 3,5 derniers millions d'années. L'Elguyguytguyn a même été comparé au Baïkal et aux glaciers du Groenland en termes d'importance pour la recherche.

Les eaux du lac regorgent littéralement de poissons, ce qui attire les amateurs de voyages extrêmes et de pêche unique. Il abrite également des espèces endémiques – des représentants de la flore et de la faune que l'on ne trouve que dans l’Elguyguytguyn et nulle part ailleurs.

En particulier, l'étonnant poisson appelé omble chevalier : ils se sont adaptés pour vivre dans des eaux sombres et très froides et habitent le lac depuis l'époque des mammouths. Le poisson relique vit près du fond, a des traces d'adaptations physiologiques très anciennes dans son sang et est capable de très longues périodes de privation d'oxygène. Les scientifiques avancent que cette espèce possède cette capacité depuis l'ère glaciaire : elle a survécu sous la glace pendant des dizaines de milliers d'années pratiquement sans oxygène.

Près du lac vivent en outre des renards, des loups et des ours.

On dit enfin qu'un voyage à l’Elguyguytguyn n'est pas seulement destiné aux personnes fortes d'esprit (on le qualifie de « lieu de force » et d'« œil de la Terre ») mais aussi aux personnes en bonne santé. Le climat de la région est en effet instable : en été, la température et la pression atmosphérique peuvent changer plusieurs fois au cours d'une seule journée.

