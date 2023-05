Comment les routes à péage en Russie sont-elles conçues et comment les utiliser?

Aujourd’hui, de plus en plus d’autoroutes payantes à grande vitesse sont construites en Russie. Voici comment en profiter.

« Par la payante ou non ? », telle est la première question qu’entend aujourd’hui tout passager moscovite qui fait appel à un taxi pour se rendre à l’aéroport de Cheremetievo. Cette route à péage a été inaugurée dans la capitale en 2014 et est devenue très populaire, permettant de gagner parfois jusqu’à 30-40 minutes de trajet.

La première route à péage en Russie – un tronçon de seulement 20 km de la route fédérale M-4 Don – a été ouverte en 1999. Aujourd’hui, la longueur totale de ces autoroutes dépasse déjà les 2 000 kilomètres. Et le chantier se poursuit.

Quoi de spécial ?

Poste de péage sur la route à péage M-11 Moscou-Saint-Pétersbourg près de la ville de Zelenograd dans la région de Moscou. Evgueni Biatov/Sputnik Evgueni Biatov/Sputnik

Bien sûr, comme dans d’autres pays, toute route à péage en Russie a une alternative gratuite. Cependant, si vous voulez gagner du temps, cet itinéraire confortable pour une modique somme est certainement fait pour vous.

La voie rapide et pratique présente au moins deux grands avantages. Tout d’abord, la vitesse maximale est portée à 110 km/h et peut atteindre 130 km/h sur certains tronçons. Deuxièmement, l’évitement des lieux de population permet l’absence de feux de signalisation, de passages pour piétons et d’autres « obstacles ».

Toutes les routes sont équipées de stations-service, d’aires de repos et de toilettes, ainsi que de services d’urgence.

Quelles sont les routes à péage en Russie ?

Natalia Nossova Natalia Nossova

M-1 « Biélorussie »

Natalia Nossova Natalia Nossova

Cette route à péage est apparue en 2013 et s’étend sur 33 km, tronçon d’un axe prenant sa source à Moscou et conduisant à la frontière avec la Biélorussie et même à Minsk. Il est d’ailleurs communément appelé « route de Minsk ». Les tarifs commencent à 150 roubles (1,70 euro). En chemin, vous pourrez vous arrêter au nouveau parc Patriote et voir la Cathédrale principale des forces armées russes et un musée dédié à la Grande Guerre patriotique.

M-3 « Ukraine »

Natalia Nossova Natalia Nossova

Depuis 2017, il existe une section à péage de 70 km dans la région de Kalouga (200 km au sud de Moscou). Elle fait partie de la route de Kiev, qui peut être utilisée pour atteindre la frontière avec l’Ukraine. Le tarif commence à 80 roubles (90 centimes d’euro).

M-4 « Don »

Natalia Nossova Natalia Nossova

La première route à péage fait déjà 915 km de long. Elle permet de parcourir toute la distance entre Moscou et Krasnodar, dans le sud du pays. Le coût de chaque tronçon varie et l’ensemble du trajet coûte à partir de 2 880 roubles (33 euros). Le long de la route, vous pouvez vous rendre dans de nombreuses villes intéressantes – Elets, Voronej, Rostov-sur-le-Don. (Pour en savoir plus, lisez notre article Que faut-il absolument voir sur la route entre Moscou et la mer?).

M-11 « Neva »

Natalia Nossova Natalia Nossova

Il fut un temps où la route entre les deux capitales prenait plusieurs jours. Néanmoins, depuis 2019, il est possible de conduire de Moscou à Saint-Pétersbourg en un peu plus de 4 heures. La longueur totale de la voie est de 669 km, dont 607 à péage. Le tarif commence à 170 roubles (2 euros) pour un seul tronçon. L’ensemble du trajet vous coûtera à partir de 2 400 roubles (27,50 euros). En chemin, vous pourrez vous arrêter à Tver, Valdaï, Veliki Novgorod, et bien d’autres villes charmantes.

M-12 « Moscou-Kazan »

Natalia Nossova Natalia Nossova

Il s’agit d’une nouvelle route encore en chantier, également appelée « Est » (Vostok). Aujourd’hui, seuls 47 km de la route à péage sont ouverts, mais il est prévu de construire une autoroute entièrement nouvelle entre Moscou et Kazan, capitale du Tatarstan. Il s’agira d’une alternative à la route gratuite M-7 « Volga » déjà existante, qui peut être utilisée pour voyager de Moscou à Vladimir, Nijni Novgorod, Kazan, Oufa et rejoindre ensuite d’autres axes, traversant tout le pays vers la Sibérie, le Baïkal et l’Extrême-Orient. La route à péage devrait être achevée d’ici 2025. Sur les tronçons déjà mis en exploitation, le péage commence à 99 roubles (1,10 euro).

A-113 TsKAD (Autoroute centrale circulaire)

Natalia Nossova Natalia Nossova

Autrefois, la route entourant Moscou (à 50 km du périphérique MKAD) s’appelait Petite ceinture de Moscou (officieusement, la « betonka »). Depuis, elle est devenue une autoroute moderne avec 260 km de tronçon à péage. Elle a été considérablement élargie et de nouveaux tronçons ont été construits là où l’élargissement n’était pas possible. Le dernier a été ouvert en 2021. La TsKAD (Autoroute centrale circulaire) a été la première autoroute à péage sans barrière. Il n’y a en effet ici pas de point de péage – les plaques d’immatriculation des véhicules sont lues par des caméras, et il est possible de payer plus tard en ligne. Le coût commence à 30 roubles (30 centimes d’euro).

ZSD (Diamètre occidental à grande vitesse)

Natalia Nossova Natalia Nossova

Le Diamètre occidental à grande vitesse autour de Saint-Pétersbourg a été entièrement achevé en 2016, ce qui a considérablement allégé le trafic dans la ville. Cette route est intéressante car elle comporte un grand nombre de ponts, de viaducs et de tunnels. La longueur totale de la route est de 46 km, et le tarif varie de 200 roubles (2,30 euros) par section à 1 000 roubles (11,50 euros) pour l’ensemble de l’itinéraire.

Routes à péage dans la région de Pskov

Natalia Nossova Natalia Nossova

Quatre tronçons de route à péage d’une longueur totale de 226 km sont en service dans l’ouest de la Russie. Vous pouvez les emprunter : de Stary Izborsk à la frontière estonienne, d’Ostrov à la frontière lettone, d’Opotchka à la frontière biélorusse et d’Olcha à Nevel. Le tarif commence à 150 roubles (1,70 euros).

De quoi le prix dépend-il ?

Section du Diamètre occidental à grande vitesse à Saint-Pétersbourg Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Le prix varie en fonction du tronçon de route emprunté, mais aussi du type de transport, ainsi que de l’heure et du jour du voyage (par exemple, il est un peu moins élevé la nuit et plus élevé le week-end et pendant la journée). Vous pouvez calculer le coût de votre voyage à l’avance à l’aide d’un calculateur spécial sur le site web (disponible en anglais) d’Avtodor, la société d’État qui exploite la plupart des routes à péage. Un site web et un transpondeur distincts sont utilisés pour le ZSD autour de Saint-Pétersbourg (vous pouvez calculer le coût sur le site web de l’autoroute). Pour en savoir plus sur les routes à péage de Pskov, cliquez ici.

Comment payer ?

Legion Media Legion Media

Les cartes et l’argent liquide sont acceptés à tous les postes de péage (il est important de choisir la voie appropriée, en se guidant sur les grands panneaux situés au-dessus de chacune). À gauche, le paiement en espèces et par carte se fait auprès d’un caissier, tandis qu’à droite, seul le paiement par carte est possible, par le biais de terminaux automatiques.

En règle générale, les voies les plus à gauche sont réservées aux transpondeurs.

Legion Media Legion Media

Si vous empruntez souvent des routes à péage ou si vous effectuez un long trajet comportant plusieurs points de paiement, il est préférable d’acheter un transpondeur. Il permet de gagner beaucoup de temps dans les files d’attente, car le passage est plus rapide et la barrière s’ouvre automatiquement. En outre, en payant le voyage avec un transpondeur, vous pouvez économiser de l’argent et, si vous accumulez des points pour le trajet, vous pouvez également obtenir un abonnement ou une réduction.

Il est possible d’acheter un transpondeur non seulement dans les bureaux officiels d’Avtodor, mais aussi dans de nombreuses stations-service, dans les bureaux de la Poste de Russie, ou en commander un en ligne (sur Yandex Market ou Ozon). Vous pouvez recharger votre solde via le site web ou l’application mobile.

Une dette peut être remboursée après le voyage.

