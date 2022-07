Les cinq itinéraires les plus intéressants pour un road trip en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Anneau d'or

Souzdal Legion Media Legion Media

L'un des itinéraires touristiques les plus célèbres et les plus appréciés des étrangers a été inventé dans les années 1960 par le journaliste Iouri Bytchkov. C'est lui qui a eu l'idée de relier les cités anciennes du nord-est de Moscou. L'itinéraire initial comprenait huit villes :

Serguiev-Possad, Pereslavl-Zalesski, Rostov Veliki, Iaroslavl, Kostroma, Ivanovo, Souzdal et Vladimir.

Chacune d'entre elles a conservé son centre historique, ses temples du XIIe siècle et l'incroyable saveur authentique de la Russie médiévale.

Aujourd'hui, la marque de l'Anneau d'or est si populaire que de nombreuses villes s'efforcent d'y entrer et de faire partie du principal patrimoine culturel de la Russie centrale. Parmi celles qui méritent d'être mentionnées, citons Plios, Rybinsk, Kaliazine, Mourom et Mychkine. Quoi qu'il en soit, dans des dizaines de localités sur le chemin, vous verrez à la fois de superbes églises et des musées d'artisanat populaire, et, bien sûr, d'excellents restaurants de cuisine russe.

Cliquez ici pour retrouver notre guide complet de l'Anneau d'or.

Carélie

Rouskeala Legion Media Legion Media

Pendant la pandémie et la fermeture des frontières, les Russes ont redécouvert la beauté de la Carélie et de ses lacs, chutes d'eau, falaises rocheuses et forêts nordiques. Aujourd'hui encore, elle reste une destination populaire pour le tourisme intérieur.

Vous pouvez commencer votre voyage depuis Saint-Pétersbourg et contourner le lac Ladoga pour atteindre la ville de Sortavala. Après y avoir passé la nuit, partez tôt le matin pour le parc naturel de Rouskeala afin de profiter de toute la variété de la nature carélienne (et de la cuisine traditionnelle) à la fois. (Pour en savoir plus sur Rouskeala, cliquez ici).

Après cela, il est intéressant de conduire jusqu'à la capitale de la république, Petrozavodsk, sur la rive du lac Onega. De là, vous pouvez vous rendre en bateau sur l'île de Kiji avec ses églises en bois uniques du XVIIIe siècle. De Petrozavodsk à Saint-Pétersbourg, il y a environ 5 heures de route.

Découvrez les plus beaux endroits de la Carélie dans cet autre article.

Nord russe

Teriberka Lev Fedosseïev/TASS Lev Fedosseïev/TASS

En partant de la Carélie, les voyageurs intrépides peuvent aller encore plus loin – vers le vrai nord. Andreï Artioukhov, président de la Ligue des caravaniers, qui a voyagé dans tout le pays, conseille de choisir l'un des deux itinéraires s’avérant particulièrement beaux et instructifs tant du point de vue de la nature que du patrimoine culturel.

Le premier traverse la Carélie et va jusqu'à la péninsule de Kola et la région de Mourmansk. « De Mourmansk à Zapoliarny, c'est la plus belle route qui traverse notre toundra arctique septentrionale », déclare Andreï, qui recommande également de visiter le célèbre Teriberka, un village sur la mer Blanche, où Andreï Zviaguintsev a tourné son film Léviathan : « L'on obtient un itinéraire circulaire et, sur le chemin du retour, on peut voir la Carélie de l'autre côté ».

L'autre itinéraire rejoint Arkhangelsk. « C'est déjà un nord complètement différent, bien qu’également zone arctique, mais c'est déjà notre nord historique russe », explique Artioukhov. L'itinéraire traverse des villes anciennes – Vologda, Vytegra, Medvejiegorsk. Le long du chemin, on peut observer des églises et monastères, ainsi que des maisons de village avec des chambranles sculptés et, bien sûr, la magnifique nature nordique – forêts de conifères et lacs.

Lire aussi : Les sept plus belles routes de Russie

Altaï

À la confluence de la Tchouïa et de la Katoun, au 714e kilomètre de la Route de la Tchouïa, en République de l'Altaï, à Tchouï-Oozy Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Les montagnes de l'Altaï sont un véritable lieu de force énergétique, et la Route de la Tchouïa est sans doute la voie la plus pittoresque de Russie. Vous pouvez partir d'une tout autre région, du cœur de la Sibérie – Novossibirsk – et parcourir près de mille kilomètres jusqu'à la frontière mongole. En chemin, vous rencontrerez des villes importantes comme Barnaoul (la capitale de la région de l'Altaï), la belle Biïsk – et enfin Gorno-Altaïsk, la capitale de la République de l'Altaï.

Cet axe commercial historique, également connu sous le nom de « route de la soie sibérienne », commence dans les steppes, suit le fleuve Ob et la rivière montagneuse Katoun, puis traverse la chaîne de montagnes Tcherguinski et entre directement dans les monts de l'Altaï.

Vers la mer

Balaklava, en Crimée Legion Media Legion Media

Chaque été, des foules de Russes se dirigent vers le sud pour profiter du soleil et des eaux chaudes (principalement la mer Noire, mais aussi celle d'Azov et la Caspienne). Pour un voyageur chevronné, cette route peut sembler avoir été parcourue en long et en large, mais pour une première fois, c'est une expérience inoubliable. À travers la fenêtre, le paysage change : rivières, forêts, steppes, champs de seigle et plantations de tournesols.

Il est alors possible de conduire directement vers la côte de la mer Noire et de tourner vers Sotchi et le Caucase, ou à l'inverse, de se diriger vers la péninsule de Taman et d'entrer en Crimée par le pont pharaonique récemment inauguré. La route serpentine qui longe la côte sud de la péninsule criméenne offre au visiteur des vues imprenables – des paysages de montagne et de mer, ainsi que des palais impériaux et des maisons de campagne d'artistes et d'écrivains.

Découvrez, en suivant ces liens, ce que vous pouvez voir sur le chemin de Moscou vers la mer (comme le domaine de Léon Tolstoï !), ainsi que les principaux lieux à visiter en Crimée.

Comment se préparer à un road trip en Russie ?

Camping sur la rive du village d'Olenevka, en Crimée Alexeï Malgavko/Sputnik Alexeï Malgavko/Sputnik

Voyager en Russie en voiture ou en camping-car est sans danger et confortable, ont constaté de nombreux touristes étrangers venus d'Allemagne, de France, de Slovaquie, de Slovénie et des États baltes avant la pandémie. « Nous avons des amis, des touristes allemands, qui voyagent dans leur camping-car en Russie depuis 10 ans déjà, et ils n'ont jamais eu de mésaventures », relate Andreï Artioukhov. Selon lui, on peut trouver une aire pour camping-cars et des chambres d’hôte pour voyageurs autonomes absolument partout. Qui plus est, de plus en plus de nouveaux campings et de places de stationnement équipées apparaissent chaque année.

Toute personne voyageant en voiture en Russie doit toutefois planifier son voyage bien à l'avance, notamment en ce qui concerne le repos et le ravitaillement en carburant, car les stations-service dans les régions reculées peuvent être un peu éloignées les unes des autres. « Il faut veiller à ce que le réservoir du véhicule soit toujours rempli au moins à moitié. C'est-à-dire qu'après trois heures de voyage – ce qui représente environ 250 kilomètres – il vaut mieux s'arrêter, se reposer et faire le plein », conseille Artioukhov.

Andreï connaît de nombreux touristes et caravaniers qui n'ont jamais cessé de voyager en Russie, malgré toutes les restrictions. Et maintenant, surtout depuis que la frontière terrestre de la Russie a été ouverte et que toutes les barrières pandémiques ont été supprimées, encore plus de gens prévoient de venir – y compris de se rendre en mer Noire et dans le Caucase. « Compte tenu de la situation économique en Europe, de nombreux touristes ont envie de partir en vacances sur la mer Noire plutôt que sur la côte adriatique de la Croatie, par exemple. Pour les résidents des États baltes, par exemple, la distance est la même », explique-t-il.

Camping dans la région de Leningrad Legion Media Legion Media

Les destinations les plus populaires auprès des étrangers sont l'Anneau d'or et le nord-ouest de la Russie. Avant la pandémie, les touristes étrangers effectuaient également des voyages d'expédition plus longs. « Aujourd'hui, elles sont temporairement en pause, mais nous avions aussi des liaisons transcontinentales régulières – à travers la Russie jusqu'en Chine, puis de retour par la Mongolie et l'Asie centrale », décrit Andreï.

Du 4 au 7 août 2022, Moscou accueillera le Forum du tourisme russe « Poutechestvouï » (Voyage), auquel participera également le projet spécial de Russia Beyond « Russia : 85 Adventures ».

Dans cet autre article, nous vous emmenions justement en road trip photographique à travers la Tchétchénie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.