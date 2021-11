En images: l'hiver en Russie, de Kaliningrad à Sakhaline

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kaliningrad

Legion Media Legion Media

La ville la plus européenne de Russie, sur le littoral de la mer Baltique, bénéficie d'un climat relativement doux, les hivers n’y sont donc pas trop rigoureux et les fortes gelées y sont extrêmement rares. Cela n'empêche pas les chutes de neige de transformer la ville en un conte de fées hivernal.

Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

Le climat de Saint-Pétersbourg est changeant et imprévisible, avec des vents forts et une haute humidité qui rendent les basses températures encore plus difficiles à supporter... Ainsi, les citoyens de l’ancienne capitale impériale maudissent souvent Pierre le Grand pour le choix de l'emplacement de leur ville.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Cependant, le Soleil peut aussi y briller, et la neige blanche qui crisse dans le gel ajoute alors au charme de la cité. Sans oublier que vous pouvez vous promener sur la Neva gelée, une expérience inoubliable.

Legion Media Legion Media

Mourmansk

Legion Media Legion Media

Des rochers enneigés, une mer froide, mais pas gelée (ce qui explique la fondation même du port)... Dans la plus grande ville du monde située au-dessus du cercle arctique, il faut néanmoins être prêt pour la nuit polaire, lorsque le Soleil ne se lève pas du tout, qui dure plus d'un mois – de début décembre à mi-janvier.

Legion Media Legion Media

En quête des splendides aurores boréales, nombreux sont ceux qui ne craignent pas la rigueur de l'hiver. Ainsi, pour l'incroyable chatoiement vert du ciel et la beauté de la rude nature hivernale, beaucoup se rendent dans la région de Mourmansk.

Moscou

Legion Media Legion Media

Les Moscovites ont l'habitude de se plaindre du temps et de partir dans des pays plus chauds pour l'hiver. Mais le truc, c'est que cette saison ici est très variable. Parfois, la température moyenne est de -5/-10℃ et peut même monter jusqu'à zéro (ce qui est à nouveau gênant avec la neige fondue, se transformant en boue, et la pluie glaçante). Toutefois, il y a aussi de temps en temps des vagues de froid persistantes en dessous de -15/-20℃. Compte tenu de l’humidité non négligeable (et du fait que les Moscovites ne sont pas habitués à de véritables gelées), il est difficile de les subir. Il peut aussi y avoir de fortes chutes de neige, mais les services d'entretien des routes de la ville sont généralement prompts à y faire face, de sorte que la vie suit son cours.

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Cependant, il n'y a rien de plus beau que de se promener le soir à Moscou, toute apprêtée pour le Nouvel An. C'est une véritable féérie, pour laquelle vous ne rechignerez pas à enfiler une couche supplémentaire de vêtements.

Sotchi

Legion Media Legion Media

Avant les Jeux olympiques de Sotchi en 2014, tout le monde plaisantait quant au fait que ce seraient les premiers Jeux d'hiver dans une région subtropicale. La ville de Sotchi affiche en effet des températures avoisinant les +10℃ en hiver, avec seulement des chutes occasionnelles à zéro, ou juste en dessous, et des palmiers légèrement recouverts de poudreuse fondant rapidement.

Legion Media Legion Media

Néanmoins, dans les montagnes qui jouxtent la ville, l'hiver se fait sentir, recouvrant les sommets de neige, tandis que la saison de ski est assez longue.

Kazan

Legion Media Legion Media

L'humidité élevée dans la capitale de la République du Tatarstan, bordée par la Volga, fait que la température y semble beaucoup plus basse qu'elle ne l'est. Vous pouvez donc, pour obtenir le ressenti, sans risque retirer 5 à 10 degrés supplémentaires des -15℃ indiqués par le thermomètre.

Legion Media Legion Media

L’on peut en outre assister ici à de fortes chutes de neige.

Volgograd

Legion Media Legion Media

Cette ville semble se trouver dans le sud de la Russie... mais les amplitudes de température y sont impressionnantes : les étés sont très chauds et les hivers très froids et neigeux. La bataille de Stalingrad (ancien nom de la ville), qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale, a constitué une épreuve sévère pour les deux camps.

Tioumen

Natalia Gorchkova/Sputnik Natalia Gorchkova/Sputnik

Étonnamment, la capitale russe du pétrole et du gaz, située en Sibérie occidentale, compte plus de jours ensoleillés dans l'année que Moscou, et le temps n'est ici pas si capricieux. Le mois le plus froid est janvier avec une température moyenne tout de même de -17℃ (ce qui n'exclut pas, bien sûr, les épisodes en dessous de -30℃).

Legion Media Legion Media

Pour goûter à un hiver russe vraiment magnifique dans la région, rendez-vous à Tobolsk, où les remparts de pierre de l'unique Kremlin de Sibérie évoquent le froid encore plus glacial qui régnait autrefois en ces lieux.

Khanty-Mansiïsk

Legion Media Legion Media

Il y avait ici jadis des mammouths, mais aujourd'hui, seules leurs sculptures de bronze recouvertes de neige nous les rappellent. Au cœur de la Sibérie, le temps hivernal commence activement dès l'automne, faisant chuter les thermomètres et recouvrant la taïga de neige.

Lac Baïkal

Legion Media Legion Media

Le Baïkal gèle en hiver, se transformant en la plus vaste patinoire du pays. Jetez un coup d'œil aux photos que notre rédacteur en chef a prises ici en hiver – elles vous feront paradoxalement fondre.

Iakoutsk

Kommersant Kommersant

La Iakoutie est la région la plus vaste et la plus froide de Russie. De décembre à février, les températures chutent à -50°C, voire moins, et la capitale, Iakoutsk, est enveloppée d'un épais brouillard. Et pourtant, la vie continue ici ! (Pour en savoir plus sur la façon dont les gens vivent dans ces conditions, cliquez ici).

Pokoriteli Kholoda Pokoriteli Kholoda

Il peut évidemment neiger abondamment – constatez par vous-même.

Norilsk

Denis Kojevnikov/TASS Denis Kojevnikov/TASS

Le nom de cette ville est synonyme de froid extrême dans l’esprit de tous les Russes. C'est l'une des villes les plus septentrionales du monde et vous pouvez également y assister aux aurores boréales et à la nuit polaire. L'hiver ici dure de septembre à mai, la température moyenne est alors de -27°C, mais elle peut descendre à -40/-50°C et les vents sont des plus violents. Pour en savoir plus sur Norilsk, cliquez ici.

Vladivostok

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

L'hiver dans la région du Primorié, en Extrême-Orient, n'est pas tant froid que neigeux, et la quantité de précipitations y bat souvent tous les records. Les rues et les routes couvertes de neige transforment la ville en un embouteillage géant et les habitants souffrent souvent de coupures de courant, en raison des intempéries.

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Au cours de l'hiver 2020, les haubans du pont Rousski, qui relie la ville à l’île du même nom et est l’un des plus grands au monde, ont été recouverts de glace et des grimpeurs ont dû la dégager manuellement, tandis que la circulation était interrompue.

Sputnik Sputnik

Assistez à cette opération stupéfiante en suivant ce lien.

Petropavlovsk-Kamtchatski

Legion Media Legion Media

Les sommets des célèbres volcans du Kamtchatka sont recouverts de neige même en été. Cependant, en hiver, il y en a tellement que les gens doivent non seulement « déterrer » leur voiture, mais aussi la porte de leur entrée d’immeuble.

Alexandre Piraguis/Sputnik Alexandre Piraguis/Sputnik

Ce climat est toutefois un régal pour les skieurs et snowboardeurs amateurs de freeride, qui ne manquent alors jamais de neige en hiver.

Legion Media Legion Media

En même temps, vous pouvez faire du surf d'hiver sur l'océan Pacifique. Les températures au Kamtchatka en hiver sont douces, avec une moyenne de seulement -7°C en janvier.

Ioujno-Sakhalinsk

Sergueï Krasnooukhov/TASS Sergueï Krasnooukhov/TASS

En hiver, vous assisterez à moins de précipitations sur l’île de Sakhaline qu'au Kamtchatka, mais il y a tout de même beaucoup de neige ici ; et elle peut tomber très fort même en mai – comme sur la photo ci-dessous.

Sergueï Krasnooukhov/TASS Sergueï Krasnooukhov/TASS

Ici (comme dans de nombreuses villes du Nord), les gens essaient de peindre les bâtiments de différentes couleurs ou d'y faire des graffitis colorés – d'une part, cela remonte le moral des habitants et, d'autre part, il est plus facile de retrouver son immeuble en pleine tempête de neige !

