Les sept animaux de Russie qui résistent le mieux au froid

Ours polaire

WWF Russia WWF Russia

Contrairement aux ours bruns, les races polaires n'entrent pratiquement jamais en hibernation (à l'exception des femelles enceintes) car elles n'ont pas de problèmes liés à la chasse et à la recherche de nourriture en hiver. Un ours polaire peut nager jusqu'à 80 km dans l'eau de mer glacée sans faire de pause. Ils se réchauffent pendant les gelées arctiques grâce à la structure de leur fourrure, qui fonctionne un peu comme un thermos. En été, le pelage blanc de l’ours polaire l’aide à absorber plus de lumière du soleil.

Morse

SeppFriedhuber/Getty Images SeppFriedhuber/Getty Images

Les énormes morses à dents de sabre qui vivent en Tchoukotka et au Kamtchatka aiment se prélasser sur la banquise au milieu de l'océan glacial. Ils sont tellement à l'aise qu'ils ressemblent à des touristes sur une plage ensoleillée de Sotchi. En Russie, les amateurs de nage dans l'eau glacée sont également appelés « morses ». Les morses ont jusqu'à 10 cm de graisse sous-cutanée, ce qui les maintient tellement au chaud qu'ils peuvent même dormir dans l'eau. Ils ont besoin de leurs dents de sabre pour se déplacer et se protéger d'autres prédateurs, tels que les ours polaires et les baleines.

Phoque annelé

Legion Media Legion Media

C’est difficile à croire, mais ce phoque si mignon est en fait l’une des créatures les plus résistantes au froid dans le monde. Cette espèce vit dans l'océan Arctique, alors que ses cousins choisissent généralement des endroits plus chaleureux tels que la mer Baltique et le lac Ladoga. Le phoque annelé passe la majeure partie de sa vie dans de l'eau glacée (il peut retenir son souffle pendant plus de 10 minutes), venant parfois se reposer sur la banquise. Ces animaux ne gèlent pas grâce à leurs 15 cm de graisse sous-cutanée.

Cheval iakoute

Legion Media Legion Media

Cette race de cheval unique ne vit qu'en Iakoutie et peut vivre (et dormir) à l'extérieur même au cours des hivers les plus extrêmes grâce à son sous-poil épais. Les scientifiques pensent que cette race est la descendante directe d'anciens chevaux primitifs venus d'Asie, qui se sont adaptés à cet environnement plus difficile et ont changé d'apparence en cours de route. Le cheval iakoute mesure seulement 140 à 145 cm de haut et pèse environ une demi-tonne. Il a un tempérament amical, calme et curieux.

Bovins iakoutes

Alexandre Rioumine/TASS Alexandre Rioumine/TASS

La vache iakoute est petite (seulement 120 cm de haut) et très poilue. Cette race s'est adaptée aux durs hivers iakoutes et apprécie même la neige. Les agriculteurs de Iakoutie (région habitée la plus froide du monde) utilisent toutefois des soutiens-gorge fait maison pour les pis de leurs vaches, conçus pour conserver leur lait. Elles sortent tous les jours et ne reviennent à l’étable que pour dormir !

Samoyède

Legion Media Legion Media

Ce chien est l’ami fidèle des peuples autochtones du Grand Nord depuis des millénaires ! Les membres du peuple samoyède leur ont toujours confié leurs enfants pendant leur journée de travail, et les bambins adorent dormir sur eux en raison de leur fourrure douce. Les chiens samoyèdes sont très actifs, amicaux et résistants aux hivers froids - en fait, ils n'aiment pas du tout le temps chaud. En été, les Samoyèdes aiment creuser de petits trous pour se détendre dans le sol frais. Bien sûr, ce passe-temps irrite souvent leurs propriétaires, surtout s'ils vivent dans des appartements en ville.

Eider

Vassili Vichnevski/Legion Media Vassili Vichnevski/Legion Media

L'une des choses les plus chaudes au monde est le duvet d'eider, ce canard du Grand Nord qui habite sur les rivages arctiques et dans la toundra. Les eiders font des nids avec des pierres et les chauffent avec leur duvet, qu'ils arrachent eux-mêmes. Ce duvet est ce qui permet aux petits canards de survivre dans le froid, et les hommes viennent souvent le chercher lorsqu'un eider quitte son nid.

Bonus : Chats sibériens

Legion Media Legion Media

Pour de nombreux chats domestiques, la neige est loin d’être une tragédie, même s’ils n’aiment pas rester longtemps dehors en hiver. Cependant, les chats sibériens sont plus résistants aux climats froids et peuvent rester à l'extérieur à des températures de moins 10-15 Celsius. Jetez un œil à leur fourrure incroyablement épaisse et vous comprendrez comment c’est possible ! Pourtant, ce n'est pas parce qu'ils sont capables de se trouver dans les rues glaciales qu'ils ne préfèrent pas votre maison chaleureuse et confortable…

