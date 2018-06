Dix excursions on ne peut plus originales pour découvrir Moscou autrement

Regardez à votre droite, c’est le Kremlin, et en face, c’est la cathédrale Saint-Basile … Lassé des visites guidées habituelles ? Voici dix excursions excitantes et hors des sentiers battus, pour lesquelles vous ne regretterez pas d’avoir dépensé votre temps et votre argent. C’est parti !

La Nouvelle cuisine russe

LavkaLavka Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Depuis le milieu des années 2000, les chefs-cuisiniers russes ont travaillé main dans la main avec des producteurs locaux, afin d’utiliser des aliments traditionnels et d’adapter d’anciennes recettes au goût du jour. Les critiques culinaires qualifient cette tendance de « Nouvelle cuisine russe ».

Une nouvelle compagnie touristique baptisée Provodnik (Accompagnateur), propose des excursions gastronomiques au cours desquelles vous pouvez, par exemple, déguster du poisson-chat cuit dans de l’écorce de bouleau, ou encore de la glace à la betterave. Vous visiterez également des restaurants hautement acclamés et populaires, tels que le Twins Garden, découvrirez le marché alimentaire Danilovski de l’intérieur, assisterez à une performance gastronomique au restaurant LavkaLavka, pénétrerez dans une manufacture privée de fromage, etc.

« Nous avons goûté à de la nourriture incroyable dans des restaurants spécialisés dans la cuisine russe. Je pense que c’est un aspect de la Russie auquel je n’aurais pas pu me familiariser chez moi avec les médias », témoigne l’Autrichien Alexander.

L’excursion dure six heures (guide, transfert et nourriture inclus).

1-2 personnes - 300 euros

3-4 personnes - 450 euros

5-6 personnes - 580 euros

Pour effectuer une réservation, envoyez un mail à : contact@provodniktours.ru, ou appelez au +7 (985) 319-50-68.

Un site internet sera par ailleurs prochainement lancé.

Moscou depuis les toits

Sergei Savostyanov/TASS Sergei Savostyanov/TASS

Les casse-cous russes grimpant au sommet des plus hauts bâtiments de la planète sont aujourd’hui connus à travers le monde entier. L’un de ces intrépides explorateurs, nommé Andreï, vous invite à présent pour une excursion privée afin d’observer Moscou depuis les hauteurs. Il promet une ambiance amicale et les plus belles vues pour effectuer des selfies, sans oublier d’intéressantes histoires que vous ne risquez pas de trouver sur Wikipédia.

« Andreï est un gars génial avec un tas de connaissances à propos de Moscou et des bâtiments de l’ère stalinienne, capable de répondre à toute question. L’excursion sur les toits est fascinante, avec un peu de mystère. Je le contacterai sans hésiter la prochaine fois que je serai à Moscou », confie Jeff, de Taïwan.

Comptez 1 290 roubles (17,80 euros) par personne pour une excursion d’une heure.

Lire aussi : Ne manquez pas l’opportunité d’admirer St-Pétersbourg depuis ses toits

Visite du métro

Alexandra Krasnova/TASS Alexandra Krasnova/TASS

Le métro moscovite, en collaboration avec le Musée de Moscou, propose une excursion sur son réseau intitulée Architecture traditionnelle du métro de Moscou et nouvelle image des transports urbains. La première est prévue pour le 10 juin.

Les groupes pourront admirer les plus belles stations de la capitale russe et écouter leur histoire. Ils prendront également place dans les tout nouveaux trains de la ligne circulaire centrale et contempleront ainsi de magnifiques paysages depuis les fenêtres des wagons.

« Les étrangers sont régulièrement surpris de constater que toutes les stations du métro de Moscou sont si différentes, et qu’il est impossible de prédire à quoi ressemblera le prochain arrêt. Les touristes portent un grand intérêt pour les symboles décoratifs soviétiques, ou pour le rôle qu’a joué le métro durant la Seconde Guerre mondiale. Les stations ont en effet été utilisées comme abris anti-aériens et ont hébergé des bibliothèques, hôpitaux et même une salle de concert. L’une des choses les plus excitantes pour les étrangers est de découvrir les rituels locaux : la tradition de frotter les sculptures de bronze de la station Plochtchad Revolioutsii, ce qui est censé porter bonheur, lancer des pièces dans la station Maïakovskaïa et écouter les musiciens jouant dans le métro », assure Maria Nikitina, une guide du métro pour les étrangers.

Une excursion de deux heures coûte 6 500 roubles (89,70 euros) pour un groupe allant jusqu’à 9 personnes.

11 500 roubles (158,60 euros) pour 10-15 personnes,

15 000 roubles (206,90 euros) pour 15-20 personnes.

Pour en savoir plus, suivez le lien.

Lire aussi : Le métro de Moscou lance une excursion spéciale pour les supporters de la Coupe du Monde

Nuit théâtrale à la Maison Boulgakov

Nikolay Galkin/TASS Nikolay Galkin/TASS

« La schizophrénie, comme cela a été dit », est un nom parfait pour cette performance inhabituelle qui vous donnera l’impression d’être plongé dans le célèbre roman Le Maître et Marguerite. Tout d’abord, vous effectuerez un tour en tramway pour observer les lieux dépeints dans cette œuvre, puis vous parcourrez les différentes salles du musée en compagnie des personnages de Mikhaïl Boulgakov.

« C’est extrêmement intéressant pour toute personne appréciant Boulgakov et la littérature classique russe », a fait part Sancho Saldaña. De nombreux touristes conseillent par ailleurs de prendre votre temps lors d’une halte au confortable café du musée.

Pour une excursion en anglais, il vous faudra un groupe d’au moins 24 personnes et réserver un mois à l’avance en appelant au +7 (495) 970-06-19. Le prix pour 24 personnes est de 52 000 roubles (717 euros), pour deux heures.

Découvrez plus de détails sur ce site Web.

Visite d’une rivière souterraine

Iliya Pitalev/Sputnik Iliya Pitalev/Sputnik

La Moskova et la Iaouza ne sont pas les seules rivières de Moscou. La Neglinka traverse en effet le centre-ville tout entier, mais vous ne pouvez l’apercevoir depuis la surface, puisqu’elle coule dans des réseaux souterrains depuis le début du XIXe siècle.

Ce cours d’eau a longtemps été tristement célèbre en raison de sa forte pollution. Vladimir Guiliarovski, un journaliste de l’époque impériale et auteur du livre Moscou et les Moscovites, est déjà en ces temps-là descendu dans la Neglinka à plusieurs reprises afin de l’explorer. Vous aussi, avez la possibilité de prétendre être une Tortue Ninja et de suivre ses pas dans ces anciens (et certainement quelque peu odorants) tunnels.

« La Neglinka est spacieuse, généralement plate, et c’est facilement à la portée des explorateurs souterrains novices. Néanmoins, c’est un peu effrayant d’être sous terre, surtout quand on vous a parlé des habitants les plus terrifiants de la rivière, tels que le rat le plus gros du monde, qui ferait soi-disant 10 mètres de long », déclare l’Irlandais Tommy.

Comptez 2 500 roubles (34,50 euros) par personne pour une durée de 2,5-3 heures. Vous pouvez trouver plus d'informations ici même.

Lire aussi : Les trains de nuit en Russie, un voyage dépaysant à part entière

Le Bunker-42 de Staline

Anton Tushin/TASS Anton Tushin/TASS

Cette excursion vous présentera comment les leaders soviétiques se préparaient à une guerre nucléaire et comment cet imposant bunker a par conséquent été construit. Vous sera également narrée l’histoire de la guerre froide et de la confrontation nucléaire américano-soviétique. Des copies grandeur nature de la première bombe nucléaire d’URSS, la RDS-1, et une imitation de l’explosion font en outre partie de la visite.

« C’est sur ma liste du top-10 des excursions, fascinant ! 65 mètres sous terre, retour en arrière au jour où les missiles soviétiques auraient pu être lancés et où le destin du monde a été décidé. C’est l’histoire du point de vue soviétique avec un guide intéressant et éloquent. En bonus, un restaurant optionnel dans le style d’Austin Powers à la fin. Disons simplement que j’ai apprécié mon cocktail RDS-1 », s’enthousiasme Lucas, un Américain ayant fait part de ses impressions sur TripAdvisor.

1 800 roubles (24,80 euros) à 18h30,

2 000 roubles (27,60 euros) à 13h30.

Temps de visite variable, environ 1h10. Pour plus de détails, suivez ce lien.

Le plus grand studio de cinéma de Russie

Agence Moskva Agence Moskva

Une excursion à Mosfilm, l’« Universal Studio » russe vous immergera dans le Moscou et le Saint-Pétersbourg d’autrefois, au sein d’une reproduction grandeur nature d’un quartier tout entier. Si vous avez de la chance, vous pourrez même assister au tournage du prochain film Anna Karénine, ou quelque chose de ce genre, qui sait !

Vous n’êtes toujours pas convaincu du fait que ça en vaille le coup ? Visionnez donc cette vidéo !

« Une expérience cool. C’est génial d’aller dans les coulisses de l’historique Mosfilm. Nous avons eu la possibilité de voir les plateaux de tournage et un décor imitant les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ils ont également une bonne collection de voitures vintages utilisées dans de nombreux films soviétiques », a écrit RoddersGlobetrotter, un utilisateur anglais de TripAdvisor.

Une visite individuelle coûte 9 500 roubles (131 euros) et dure 90 minutes, mais il est possible d’effectuer une visite de groupe pour seulement 460 roubles (6,30 euros). Vous trouverez toutes les informations supplémentaires sur le site officiel.

La tournée des bars de la ville

Déjà bien établie en Europe, la tournée des bars devient de plus en plus populaire à Moscou. Quatre bars et quatre verres de bienvenue vous attendent ainsi dans ce programme, ainsi d’une quête de 15 missions, au bout desquelles le gagnant remportera un prix.

Et rappelez-vous : « na zdorovié ! » n’est pas une expression que les Russes disent en buvant ! Pour en savoir plus, lisez notre article à ce sujet !

« Une expérience incroyable ! L’une des choses que tout le monde doit faire à Moscou : rencontrer plein de locaux et expérimenter les véritables fêtes russes avec des personnes géniales », soutient Ian Manuel, du Panama.

La tournée dure 4 heures et coûte 1 699 roubles (23,40 euros) si vous réservez en ligne ou 1 999 roubles (27,60 euros) si vous le faites sur place. Pour accéder au site Web, suivez ce lien.

Lire aussi : Les bars à vin les plus tendances de Moscou

Survolez Moscou

Les visiteurs du tout nouveau parc Zariadié, à deux pas du Kremlin, peuvent se lancer dans un vol virtuel au-dessus des principaux sites d’intérêt de la ville. Assis sur un siège mobile au-dessus d’un écran géant, vous aurez l’impression d’être un oiseau survolant la place Rouge, la rue Tverskaïa, le parc Gorki ou encore le mont aux Moineaux. Des effets spéciaux, tels que des jets d’eau, de l’air propulsé et des odeurs rendent le tout véritablement réaliste.

« C’était génial ! J’étais heureuse comme un enfant pendant que je volais ! Une super expérience, surtout si vous venez en hiver et que ne pouvez pas trop marcher », affirme l’Ukrainienne Natalia.

790 roubles (10,90 euros). Durée : 8 minutes.

Suivez ce lien pour être transféré sur la page officielle.

La nécropole de Moscou

Agence Moskva Agence Moskva

Se promener dans les cimetières et examiner les tombes est un genre d’excursion quelque peu macabre mais très intéressant. Le cimetière Vagankovo est la nécropole la plus célèbre de la capitale russe. Fondé au XVIe siècle, y ont été enterrés de nombreux illustres artistes, scientifiques, politiciens, athlètes, poètes, peintres et même leaders du crime organisé.

Parmi ceux reposant en paix dans ce lieu se trouve l’un des plus proches alliés de Lénine, Nikolaï Bauman, ainsi que l’homme ayant de-facto démarré la guerre civile russe, Anatoli Jelezniakov. Par ailleurs, on peut y voir les tombes de célèbres joueurs de hockeys ayant battu l’équipe canadienne à plusieurs reprises.

Pour en savoir plus contactez Vladimir au +7(925) 809-15-66.

2 000 roubles (27,60 euros) pour 3 heures.

« Merci Vladimir pour cette balade très intéressante au gré des pages les plus tragiques et intéressantes de l’histoire russe. J’ai été extrêmement surpris par le monument sur la tombe du leader du gang mafieux Iapontchik, arrêté par le FBI aux États-Unis », témoigne Mark, d’Irlande.

Moscou propose d’autres alternatives de ce type :

Le cimetière de Novodevitchi. 500 roubles par personne (6,90 euros), tout compris. Vérifiez les horaires et faites votre réservation en vous adressant à unforgettable.moscow@gmail.com et sur le site.

Le mausolée de Lénine. L’entrée y est gratuite. Ouvert les jours de semaine de 10h à 13h. Lorsque vous êtes sur la place Rouge, approchez-vous des remparts du Kremlin et jetez un œil à qui est enterré ici (spoiler : Joseph Staline et Iouri Gagarine en font partie).

Autre excursion originale à effectuer absolument à Moscou : découvrir les projets architecturaux les plus fous n’ayant jamais été réalisés grâce à un casque de réalité virtuelle. Nous vous en parlions dans cet autre article.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.