Le métro de Moscou lance une excursion spéciale pour les supporters de la Coupe du Monde

Si vous n’avez pas visité le métro moscovite, vous n’avez pas le droit de dire que vous avez réellement visité Moscou. Ces souterrains sont en effet dans le top des lieux d’intérêt de la capitale. Juste aux côtés du Kremlin et de la Galerie Tretiakov.

Durant la Coupe du Monde de cet été, le bureau d’excursions Metrotour proposera des visites guidées inédites, en anglais. Sa nouvelle offre intitulée « Architecture traditionnelle du métro de Moscou et nouvelle image des transports urbains » vous permettra en effet, du 10 juin au 15 juillet, de naviguer dans les plus belles stations de la ville et d’en apprendre plus sur leur histoire.

Les groupes pourront également circuler au sein des tout nouveaux trains sur la voie ferrée du Cercle central de Moscou, tout en admirant certaines des plus splendides vues sur la principale mégalopole du pays.

Le prix pour une personne est de 1 000 roubles (14 euros). Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la société.

Pour avoir un aperçu de ce qui vous y attend, jetez donc un œil à ces cinq stations comptant parmi les plus belles de la ville.

