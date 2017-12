Calculatrice Coupe du Monde 2018: combien coûtera votre voyage en Russie?

1. Billets pour la Coupe du Monde de la FIFA™

La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018. Après la clôture de la première étape des ventes, 742 760 billets ont déjà trouvé leurs fiers propriétaires. Il ne serait donc pas une bonne idée de reporter l'achat à la dernière minute…

Nous vous avons expliqué dans notre guide comment et quand vous pouviez obtenir les billets pour la Coupe du Monde de la FIFA™. Voici les principaux points : les billets sont divisés en quatre catégories. Les meilleurs sièges dans les secteurs centraux (catégorie 1) coûtent de 210 dollars (175 euros) pour un match ordinaire de phase de groupe à 1 100 dollars (925 euros) pour la possibilité d'assister à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

La visibilité dans les stades modernes est excellente quel que soit le siège, qu’il soit situé tout au sommet ou juste derrière les buts. Donc n'hésitez pas à obtenir vos billets de catégorie 2 et de catégorie 3. Ils coûteront entre 105 à 710 dollars (entre 88 à 600 euros). En outre, il existe des billets de catégorie 4, qui sont réservés exclusivement aux résidents de la Russie; leur prix varie de 20 à 120 dollars (de 17 à 100 euros).

Lire aussi : Mondial 2018: les stades russes dans lesquels les Bleus joueront au 1er tour

2. Visa d'entrée

En fait, il est absolument gratuit parce que vous n'avez même pas besoin d'un visa ! Dès que vous obtenez la preuve d'achat de vos billets, inscrivez-vous pour obtenir un Fan ID (Carte d’identification de supporter) sur le site fan-id.ru . Vous pouvez obtenir un FanID soit par courrier, ou dans l'un des centres de visa partenaires du projet. Un Fan ID vous donne droit d’entrer sans visa en Russie pour la durée de la Coupe du monde de la FIFA™.

Fan ID Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

3. Billets d'avion

Il serait judicieux d'acheter des billets d'avion longtemps à l'avance afin de réduire les coûts du voyage. Une enquête de Nielsen datant de novembre suggère que l'intérêt le plus fort pour les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ est en Asie (29%) et en Amérique du Sud (26%). Ces supporters sont ultra-motivés pour passer des heures dans des vols longue distance! Ils sont suivis par l'Amérique du Nord et centrale (20%), l'Afrique et le Moyen-Orient (19%). L'Europe est en dernière position (18%).

Les supporters de la sélection nationale française devront débourser entre entre 260 à 600 euros pour un billet aller-retour Paris-Moscou. Les billets aller-retour entre la capitale sud-coréenne Séoul et la capitale russe coûteront environ 1 000 euros.

Tatyana Belyakova/TASS Tatyana Belyakova/TASS

Lire aussi : Passeport de supporter en Russie: qu’est-ce que c’est et comment l’obtenir?

Les voyages en provenance d'Afrique seront les plus coûteux: les billets aller-retour entre Dakar au Sénégal et Moscou coûtent de 2 200 à 4 200 euros.

4. Hébergement

Il y a assez d'hôtels, d'auberges de jeunesse et d'appartements pour tous. Cependant, il n'y a pas beaucoup de temps pour la réflexion: les chambres d'hôtel sont prises d’assaut, et de nombreux supporters de football jouent des coudes pour passer les mêmes vacances en même temps. Les prix sont relativement abordables même dans les lieux touristiques populaires, comme Moscou, Saint-Pétersbourg et Sotchi.

Alexander Zelenikov/TASS Alexander Zelenikov/TASS

Supposons que vous allez assister au match d'ouverture de la Coupe du monde de la FIFA™ et que vous devez passer une nuit dans la capitale russe du 14 au 15 juin. Une chambre double dans un hôtel cinq étoiles coûtera 650 euros ; une chambre dans un hôtel quatre étoiles reviendra 285 euros. Pour une nuit dans un hôtel trois étoiles, comptez 40 euros. Une chambre économique avec un lit double dans un appartement privé coûtera 35 euros, et un lit dans une auberge sera à moins de 8 euros.

Lire aussi : Vidéo: Comment découvrir pleinement Kazan sans se ruiner?

Il sera un peu plus délicat de trouver une chambre dans les villes situées hors des destinations touristiques qui attirent traditionnellement les étrangers, mais rien n'est impossible. Il suffit de chercher des appartements privés et des auberges. Un lit dans une auberge coûtera seulement 3 euros à Rostov-sur-le-Don, et 35 euros à Kazan. Un appartement avec un lit double coûterait 214 euros par nuit.

Vous pouvez trouver un studio avec un lit double à Ekaterinbourg pour 2220 euros par jour. Le match Angleterre-Belgique à Kaliningrad sera sûrement populaire : si vous allez visiter la ville la plus occidentale de la Russie, soyez prêt à dépenser environ 285 euros pour un appartement pour deux.

5. Voyager en Russie

Iliya Pitalev/Sputnik Iliya Pitalev/Sputnik

Vous pourrez vous déplacer gratuitement à travers la Russie pendant la Coupe du monde de la FIFA™. À cette fin, vous devez ouvrir un compte personnel sur tickets.transport2018.com et réserver un siège dans un train spécial. Ce service est uniquement disponible pour les détenteurs de Fan ID en possession de billets pour les matchs respectifs.

Lire aussi : Petit guide urbain: tirer le meilleur de votre voyage en Russie pour la Coupe du Monde

Les distances entre les villes russes sont assez importantes, alors soyez prêt à de longs trajets en train qui peuvent durer huit heures ou même deux jours. Si vous voulez aller d'un stade à l'autre aussi vite que possible, les billets d'avion seront votre seule option. Le prix des billets aller-retour peut varier de 50 à 350 euros. Vous êtes libre de vos choix, mais n'oubliez pas que vous obtiendrez un bonus majeur optant pour le train; à savoir, une vue imprenable sur les étendues de la Russie qui s’offrent depuis votre fenêtre.

Konstantin Chalabov/Sputnik Konstantin Chalabov/Sputnik

Les jours de match, les fans auront le droit de prendre gratuitement les bus et les autres transports publics, à condition qu'ils aient des Fan ID et des billets pour les matchs respectifs. Des itinéraires spéciaux relieront les lieux les plus populaires des villes-hôtes aux stades. Le taxi, cependant, ne figure pas sur la liste des transports gratuits.

6. Nourriture et boissons

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Les applications TripAdvisor et Foursquare seront vos aides irremplaçables dans la recherche de restaurants, cafés et bars. Grâce à ces applications, vous pouvez trouver des informations sur tout, de la nourriture de rue à la haute cuisine. Vous pourrez trouver des spécialités gastronomiques dans chaque ville.

Lire aussi : Où goûter les meilleurs plats de la cuisine russe?

Par exemple, vous pouvez goûter la cuisine nordique et essayer un cocktail de liqueur de baies typiques à Saint-Pétersbourg; Kazan possède de fortes traditions de cuisine orientale ; et les plats à base d’écrevisses sont une spécialité de Rostov-sur-le-Don. La cuisine géorgienne et pan-asiatique est très populaire en Russie. Mais ne vous inquiétez pas, l'amour pour la soupe borchtch, le kéfir, la soupe froide okrochka, les blinis et les autres plats traditionnels russes (plutôt exotiques pour le reste du monde) est encore très fort en Russie.

En passant, tous les supporters seront en mesure d’obtenir de la bière Bud et Bud sans alcool (le compagnon irremplaçable de la Coupe du monde FIFA™, uniquement pour les supporters de plus de 30 ans), non seulement dans les bars, mais aussi dans les stades.

Quant aux coûts, vous serez en mesure de déguster un délicieux dîner pour la modique somme de 6 euros, même à Moscou, la ville la plus chère du pays. Alors préparez-vous pour des découvertes gastronomiques et n'oubliez pas de boire avec modération !

Lire aussi : Quel est le plat russe préféré des étrangers?

7. Quelques conseils supplémentaires

Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Le principal conseil pour les amoureux du ballon rond est de ne pas tarder à acheter vos billets pour la Coupe du Monde de la FIFA™, vos billets d'avion et votre réservation d'hôtel. Veuillez noter que les villes hôtes possédant une infrastructure touristique développée ont plus de chambres vacantes et d'offres spéciales. Dans les villes éloignées des itinéraires touristiques traditionnels, vous devrez vous concentrer sur les services de location d'appartements.

Profitez des avantages de votre Fan ID, qui peut vous faire économiser des centaines d'euros en raison du voyage gratuit dans les trains, les bus et le métro.

Vous envisagez de visiter la Russie l'année prochaine ? Voici quelques astuces qui vous aideront à éviter les écueils dans lesquels les touristes peuvent facilement tomber.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.