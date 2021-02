Top-5 des fusils d'assaut de l'armée russe

Voici quelques-unes des armes russes les plus terribles, dont vous ignoriez probablement l’existence.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Fusil d’assaut sous-marin : APS

Le fusil d'assaut APS (ce qui se déchiffre en russe comme « fusil d'assaut sous-marin des forces spéciales ») est une arme à feu qui a été créée dans les années 1970 en Union soviétique pour éliminer les plongeurs ennemis qui tenteraient de miner un navire à quai.

Il tire un boulon en acier de calibre 5,66 mm de 120 mm de long spécialement conçu pour cette arme. Son chargeur contient 26 cartouches.

Le fusil est à canon lisse afin de maintenir la trajectoire des coups sous l'eau. Dans le même temps, l'APS est assez imprécis lorsqu'il est tiré hors de l'eau.

>>> Le fusil de précision le plus puissant de Russie

En comparaison avec les arbalètes, l’APS a une puissance de pénétration plus élevée, ce qui s’avère utile pour percer la combinaison de plongée d’un plongeur, les casques de protection et les parties épaisses et résistantes des ensembles respiratoires.

Le plus long fusil d'assaut : AK-308

L’AK-12 possède l’une des versions fusil d’assaut les plus longues - l’AK-308 chambré avec les cartouches .308 Win de l’Otan créées pour les fusils de précision. Il peut éliminer efficacement les ennemis à 600 mètres du tireur (contre 300 mètres avec un AK-12, AK-74, M-16, H&K 416 standard).

Le modèle n'est pas largement utilisé dans l'armée russe, et a été avant tout créé pour les armées étrangères possédant des tonnes de cartouches .308 Win dans leurs arsenaux.

La capacité du chargeur est de 20 munitions.

Le poids de la nouvelle mitrailleuse avec le chargeur (sans cartouches) est de 4,3 kg.

La longueur totale de l'arme est de 880-940 mm, et avec le couteau à baïonnette, elle atteint 1045-1105 mm. La longueur du canon est de 415 mm.

>>> Kalachnikov: comment démêler les vraies des fausses?

L’arme dispose d'un viseur dioptrique, ainsi que d'une crosse réglable en longueur, qui possède quatre positions, permettant au tireur de choisir la longueur la plus pratique.

Le fusil d'assaut le plus court : AKS-74U

Aleksandr434343 (CC BY-SA 4.0) Aleksandr434343 (CC BY-SA 4.0)

L'AKS-74U est un fusil d'assaut de 5,45x39 mm créé pour les troupes aéroportées et les unités d’élite qui opèrent dans des espaces urbains exigus.

Le fusil est deux fois plus court que son prédécesseur, l’AK-74M, mais utilise les mêmes munitions que lui. Néanmoins, en raison de son court canon, l'AKS-74U n'est pas aussi précis et affiche de faibles capacités balistiques. Il convient parfaitement aux tirs de 50 à 100 mètres mais s’avère assez inconfortable pour éliminer des ennemis situés à plus de 100 mètres.

En plus de cela, il possède un recul puissant, et l'AKS-74U « saute » vers le haut entre les mains.

Dans tous les cas, c'était un fusil d'assaut très attendu en raison de ses faibles dimensions d’ensemble et de sa bonne ergonomie.

Le fusil d'assaut le plus puissant

Macaque123 (CC BY-SA 4.0) Macaque123 (CC BY-SA 4.0)

Le SHAK-12 est le fusil d'assaut bull-pub le plus puissant de Russie chambré avec des cartouches de 12,7х55 mm.

>>> Une société russe créera un fusil de précision capable de tirer à 7 kilomètres

Ses munitions sont capables de pénétrer des murs solides et d'éliminer les cibles qui se cachent derrière eux.

Le fusil est fabriqué selon le système bull-pub (le chargeur avec les cartouches est situé derrière la détente et le mécanisme de déclenchement) pour réduire la taille de l'arme. En outre, vous pouvez accrocher un lance-grenades sous le canon pour forcer l'ennemi à quitter ses retranchements.

Tout cela est complété par des rails Picatinny dans les parties supérieure, inférieure et latérale du fusil, ce qui permet aux forces spéciales de « personnaliser » l'arme en fonction des besoins et d'installer des systèmes optiques, des viseurs et collimateurs, des lampes, des poignées et tout autre appareil nécessaire.

Malgré la puissance du fusil, l'arme présente des inconvénients conséquents – en premier lieu, son recul et sa précision du tir.

Fusil d'assaut principal de l’armée russe : AK-12

L'AK-12 est le principal fusil d'assaut de l'armée russe. Il a reçu un tas de caractéristiques ergonomiques qui en font l'un des fusils les plus confortables de l'ère moderne.

Il est doté d’une nouvelle crosse d’épaule rétractable rabattable sur le côté qui peut être adaptée aux mesures corporelles de n’importe quel utilisateur. Un soldat peut ajuster son arme en toutes circonstances - même en portant un gilet pare-balles tout en rampant dans la boue ou l'herbe dans un champ, dans une forêt ou sur un champ de tir.

>>> Le Vepr-12, l’un des meilleurs fusils semi-automatiques au monde

Les nouveaux chargeurs AK ont reçu une fenêtre transparente qui permet de voir la quantité de munitions restantes dans le fusil. L’arme est toujours compatible avec les chargeurs AK-74, RPK-74 et même le chargeur à tambour à 96 coups de la nouvelle mitrailleuse RPK-16. Et même si vous ne pourrez essayer les chargeurs à 96 cartouches que sur les champs de tir de Kalachnikov, la possibilité de les attacher à ce fusil existe cependant bel et bien.

On trouve aussi des rails Picatinny sur le dessus et le dessous du fusil. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'installer diverses lunettes, viseur points rouges, systèmes optiques et éclairages, en fonction des besoins.

En avançant vers le « sommet » du fusil, nous remarquons une embouchure de style militaire qui permet de briser les fenêtres et de couper des barbelés. Il convient de mentionner que le système de fonctionnement d’un AK-12 reste classique : il s’agit d’un piston à gaz à course longue avec boulon rotatif.

Dans cette publication découvrez trois des meilleurs fusils d'assaut au monde.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.