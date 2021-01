Le fusil de précision le plus puissant de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pendant les guerres de Tchétchénie, l'armée russe a cherché un fusil qui éliminerait efficacement les forces ennemies sur une longue distance. L’un des principaux critères était d’abattre l’ennemi même si la balle n’avait touché aucune partie vitale du corps.

C'est la raison pour laquelle les fabricants d'armes russes ont décidé de créer un analogue des fusils de sniper étrangers les plus puissants, dotés de munitions .50 BMG capables de frapper des cibles à plusieurs kilomètres du tireur.

Le fusil était censé devenir l'arme de tireur d'élite la plus puissante du pays.

ASVK

Igor Rudenko/Mil.ru Igor Rudenko/Mil.ru

Le fusil de sniper russe le plus puissant (à ne pas confondre avec fusil de tireur d'élite ayant la plus longue portée de Russie, le SVLK-14S et sa version suivante qui devrait atteindre des cibles jusqu'à sept kilomètres) est surnommé ASVK. Ce nom étrange (comme tous les noms d'armes russes) est un acronyme pour « fusil de sniper de gros calibre de l'armée ».

Il est chambré avec des cartouches de 12,7x108 mm d’une puissance de 17 000 joules pouvant pénétrer des plaques d’acier de 2 cm d’épaisseur à des distances de 500 mètres comme dans du beurre.

Le coût de production de ces cartouches est estimé à environ 30 à 40 dollars par coup. Ainsi, si elles devaient être vendues sur les marchés civils, les munitions coûteraient au moins 1,5 fois plus cher. Ce qui un peu exagéré lorsque vous tirez en moyenne pas moins de 30 coups par séance d'entraînement…

L'ASVK est un fusil de sniper bullpup dont le chargeur est inséré dans la crosse.

Cela a permis d'augmenter considérablement la longueur du fût, tout en conservant les dimensions du fusil. La longueur totale du fusil est de 1 350 millimètres, tandis que la part du canon est de 1 000 millimètres.

Le canon de la carabine est assez massif afin de réduire le recul. De plus, il a été possible de diviser le recul par près de 2,5 grâce à un frein de bouche.

L'arrière de la crosse est également pourvu d'un matériau poreux spécial, qui adoucit considérablement le recul.

Le canon du fusil est de type flottant - il est fixé dans le boîtier de culasse, mais il n’entre pas en contact avec les parties du fusil sur toute la surface.

Le récepteur rigide, le canon lourd et le rechargement manuel contribuent à augmenter la précision pendant les combats.

Aujourd'hui, le fusil est utilisé pour les opérations de lutte contre les tireurs d'élite, ainsi que pour éliminer les véhicules blindés légers ennemis sur de longues distances.

Avantages et inconvénients du fusil

« C'est le seul analogue .50 BMG en Russie. Il n'est apparu sur le marché qu'à la mi-2020. Il est plus puissant que les fusils américains et européens et convient mieux pour éliminer les véhicules blindés légers à un kilomètre de distance », déclare Iouri Sinitchkine, ancien tireur des troupes d’élite et ingénieur principal de la société Armes Lobaïev, énumérant les avantages du fusil.

Côté inconvénients, Sinitchkine mentionne une précision de tir faible, trop éloignée de ce dont les tireurs d'élite ont besoin dans des circonstances de bataille réelles.

« Il présente 2 MOA (minutes d'angle - angle de fluctuation de la balle pendant le tir). Cet indicateur montre que vous ne pouvez toucher une grande cible qu'à un kilomètre de distance, car les balles peuvent dévier très loin de la cible », note l'expert.

De plus, Sinitchkine mentionne le prix du fusil comme l'un de ses principaux points faibles - plus de 2,7 millions de roubles (environ 37 000 $), ce qui est comparable aux fusils produits par ses concurrents étrangers comme Barret et Accuracy International. « Pour cette somme, je préfère acheter un fusil américain, car il est ergonomiquement et techniquement meilleur que l’ASVK », conclut l’ancien tireur d’élite.

