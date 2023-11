Comment et pourquoi les designers modernes recréent des intérieurs soviétiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans le film soviétique L’Ironie du sort, le protagoniste prend l’avion de Moscou à Leningrad, se rend en voiture dans un immeuble situé à la même adresse que celle de Moscou, ouvre la porte de quelqu’un d’autre avec sa propre clé et s’endort. Il n’a pas senti la différence. D’abord parce qu’il était très ivre, ensuite parce que l’agencement et l’intérieur de son appartement moscovite et de l’appartement de l’inconnu à Leningrad étaient comme des frères jumeaux.

Сadre tiré du film L’Ironie du sort Eldar Riazanov/Mosfilm, 1975 Eldar Riazanov/Mosfilm, 1975

Grands buffets en bois foncé laqué garnis de livres, chaises recouvertes de peluche rouge, papier peint sombre et portes peintes en blanc, table basse laconique en bois clair avec une lampe de chevet... Les directeurs artistiques ont reproduit des éléments clés de l’ameublement typique de nombreux appartements soviétiques des années 1970, en jouant sur leur popularité nationale.

Projet de mobilier pour la salle commune d'un appartement de deux pièces, 1962 Album Meubles, 1962 Album Meubles, 1962

Au milieu des années 2010, la stylisation à la soviétique a commencé à apparaître de plus en plus souvent dans les intérieurs des cafés, restaurants et appartements russes. Et ce n’est absolument pas parce que les propriétaires n’ont pas eu le temps de faire des rénovations depuis 20 ou 30 ans. Au contraire, les connaisseurs recherchent spécifiquement des buffets yougoslaves et du cristal tchécoslovaque, des radios et des valises soviétiques, des services polonais et des fauteuils de la RDA – des ustensiles et des meubles, à l’époque produits en série ou, à l’inverse, en pénurie, qui remplissaient les appartements il y a un demi-siècle.

Qu’est-ce que le style soviétique ?

Le style soviétique désigne généralement les intérieurs de la période soviétique, le plus souvent les années 60 et 70. Il s’agit d’une variante locale du style Mid-century, qui a vu le jour en Europe après la Seconde Guerre mondiale, s’est rapidement répandu aux États-Unis et, après un certain temps, a atteint l’Union soviétique.

Ce style a permis de résoudre les problèmes d’ameublement des petits appartements. Après la Grande Guerre patriotique, il y a eu une grave pénurie de logements et la construction en masse d’immeubles avec de petits appartements standards a commencé. Les meubles lourds du début du XXe siècle n’étaient pas adaptés aux nouvelles conditions de vie. Et surtout, au nouvel état d’esprit du pays.

L'intérieur d'un des appartements de Moscou, 1979 A. Sverdlov/Sputnik A. Sverdlov/Sputnik

« Tout style est une déclaration de la vision du monde de la société. Après la guerre, les valeurs ont radicalement changé, les gens ont pleinement ressenti le caractère périssable de l’existence, si bien que les intérieurs sont devenus plus simples et plus légers, comme s’ils étaient un peu temporaires. Par exemple, tous les meubles reposaient sur des pieds : c’est l’un des traits distinctifs du Mid-century, le style des années 50. Là encore, c’est la solution idéale pour les petits appartements. Plus nous voyons d’étages, plus la pièce nous semble grande. Le cerveau estime la taille de la pièce en fonction de la taille du sol que l’œil voit », explique la designer Ianina Trofimovitch.

L’apparition de meubles en contreplaqué dans les intérieurs est une autre caractéristique du milieu du siècle. Par exemple, des chaises en contreplaqué cintré, des étagères. Cependant, les meubles plaqués et laqués n’étaient pas en reste. « Beaucoup de gens se souviennent des tables de chevet laquées sur pieds ou des buffets qui se trouvaient dans les appartements de leurs grands-mères », explique Ianina.

Selon elle, la part des meubles fabriqués en Union soviétique dans l’ameublement de ces années-là n’était pas si élevée – pas plus d’un quart du total. Les meubles considérés comme soviétiques étaient en réalité produits en Pologne, en Tchécoslovaquie, en RDA et en Roumanie. En URSS, de bons meubles ont été fabriqués en Estonie et en Lettonie.

Que peut-on prendre comme modèle ?

Le projet de Gregory Lesterlin, designer et blogueur français, pour un appartement d’une pièce à Moscou en 2022, est un exemple réussi d’aménagement intérieur inspiré de l’ère soviétique.

« C’est un projet que je voulais vraiment réaliser depuis longtemps. Lorsque j’ai vu cet appartement, j’ai parlé au propriétaire et lui ai demandé : "Puis-je faire ce que je veux ?". Il m’a répondu : "Oui, bien sûr". Alors j’ai dit que je voulais faire un appartement soviétique à cause de la vue, à cause de tout ce qu’il y a dans cet endroit », raconte cet expatrié.

Le designer français note également les similitudes entre le mobilier européen du milieu du siècle et le mobilier soviétique :

« J’aime le style soviétique en termes de décoration. Il s’agit surtout de meubles, car nous avons à peu près les mêmes en Europe, juste organisés différemment ».

D’un autre côté, l’URSS avait aussi ses propres traits distinctifs, comme les tapis sur les murs. Selon Gregory, ce type de décor peut être détourné de manière intéressante aujourd’hui :

« La première fois que j’ai vu un tapis au mur, j’ai trouvé cela un peu étrange. Mais si on le fait bien à l’intérieur – je veux dire, si on en trouve un beau et que l’on stylise le tout – cela peut être très joli ».

Dans son projet, un portrait de Vladimir Lénine attire l’attention.

« Lénine est le fondateur de l’Union soviétique. Je ne vais donc pas y mettre Staline, qui n’est que l’un de ses successeurs. Ainsi, si vous voulez parler de l’Union soviétique, c’est Lénine et personne d’autre. C’était peut-être un peu provocateur, mais je pense que cela va bien avec le style », note Lesterlin.

L’image du leader a suscité des émotions contradictoires dans le public, mais d’une certaine manière, elle a contribué à la popularité du projet.

« Cet appartement a été dans quelques magazines et c’était, genre, 50% qui l’aimaient, 50% qui le détestaient, c’était un scandale... En revanche, cet appartement était dans le top 10 des meilleurs appartements en Russie en 2022 [selon le portail mydecor.ru – ndlr]. Tant que les professionnels reconnaissent le travail, le reste n’est qu’une question de goût », affirme le designer.

Pour créer un intérieur néo-soviétique, il recommande de se plonger dans l’étude de l’histoire.

« Les gens oublient trop vite l’histoire de nos jours. Alors, lisez sur l’histoire, trouvez des photos, allez dans des magasins de meubles anciens. Et faites-le juste comme vous l’entendez ».

Les indispensables de la décoration intérieure soviétique

La laitière Tamara Leonova avec sa famille à la maison I. Ivanov/Sputnik I. Ivanov/Sputnik

Ce qui distingue un intérieur stylisé d’un autre qui n’a pas été rénové depuis l’ère soviétique, c’est la modération.

« Il ne faut pas reprendre mot pour mot les styles du passé : il est très facile de créer une impression de naphtaline ou de musée de mauvaise qualité, explique Ianina Trofimovitch. Il est plus intéressant de recréer un style intemporel, mais avec les attributs des années 50 et 60. Vous pouvez vous contenter de quelques meubles vintages de grande valeur. Le reste de l’ameublement peut être décoré dans un style moderne ».

Néanmoins, quelques principes de base distinguent le style soviétique. Il est facile de les reproduire soi-même.

Le canapé, l’étagère, le meuble TV doivent avoir des angles droits et clairs, et reposer sur des pieds légers en forme de cône.

Les arrondis sont acceptables pour les appareils électroménagers, par exemple dans le cas d’un réfrigérateur. Vous pouvez même restaurer un réfrigérateur ZIL soviétique, qui sera un élément de style.

« Bien sûr, il faut un tapis. Vous pouvez regarder des kilims vintages : ils correspondent tout à fait à l’esthétique de ces années-là », illustre Ianina.

En revanche, elle n’accrocherait pas un portrait de Lénine au mur. « Les portraits de dirigeants sont encore plus kitsch. Mais les œuvres graphiques ou les peintures de l’époque soviétique sont élégants. Des skieurs, des travailleurs sur le terrain, des scènes dans une piscine ou sur un chantier de construction, tout est bon à prendre », estime-t-elle.

Svetlana Vitkovskaïa, designer et enseignante à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, accorde de l’importance aux textures. Elle conseille d’utiliser du papier peint sur les murs, du linoléum ou du parquet sur le sol. Pour le plafond, il est préférable de le blanchir ou de le peindre – et de ne jamais utiliser de plafond tendu.

« Lors de la création de l’ameublement, vous pouvez vous souvenir des buffets fabriqués en RDA et en Yougoslavie. Et un élément obligatoire de l’intérieur : des livres et un buffet avec du cristal », souligne Svetlana.

Avito.ru Avito.ru

Pour le salon ou la salle à manger, elle conseille de trouver une table de lecture en placage laqué de couleur cerise ou noyer, et de l’assortir à des chaises en bois à l’assise moelleuse. Il est important de prêter attention aux détails : accrocher un tapis au mur, assembler un ensemble composé d’un lampadaire, de fauteuils et d’une table basse.

Malgré sa spécificité, les designers apprécient le style soviétique et le Mid-century pour le fait qu’ils peuvent être incorporés dans n’importe quel cadre architectural. « On ne peut pas utiliser du classique dans une khrouchtchevka [immeuble en panneau typique de l’après-guerre en URSS], c’est ridicule. Quant au Mid-century, on peut le créer dans un vieux bâtiment, dans un nouveau, dans un immeuble de l’ère stalinienne, dans une khrouchtchevka – il est sans prétention », conclut Ianina Trofimovitch.

Dans cet autre article, découvrez comment les bâtiments résidentiels ont évolué sous Staline, Khrouchtchev et Brejnev.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.