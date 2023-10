Comment les bâtiments résidentiels ont évolué sous Staline, Khrouchtchev et Brejnev

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

«Stalinkas»

Andris Malygin (CC BY 3.0) Andris Malygin (CC BY 3.0)

Hauteur sous plafond : 3-4 mètres

Surface des appartements : de 32 (une pièce) à 110 m² (quatre pièces)

Cuisine : à partir de 7 m²

Nombre de niveaux : de 2 à 30

Dans les années 1930, sous Staline, le pays a connu une industrialisation rapide. Auparavant puissance principalement agricole, le pays n’était pas prêt à un afflux aussi massif de travailleurs vers les villes. Il fallait donc leur fournir des logements. Par conséquent, dans le deuxième plan quinquennal pour le développement de l’économie nationale publié en 1934, la nécessité d’une « amélioration décisive de tous les logements et services communaux en URSS » était mentionnée.

Dans de nombreuses villes, la construction massive d’immeubles à deux niveaux et plus (jusqu’à 30 ou plus, comme par exemple les gratte-ciel staliniens à Moscou) a commencé. Les immeubles de cinq niveaux et plus disposaient toujours d’un ascenseur. À l’intérieur des bâtiments, il y avait des entrées et des halls spacieux, les appartements avaient de grandes cuisines, de hauts plafonds et de longs couloirs. De nombreux bâtiments « staliniens » ont été transformés en appartements communautaires : une famille entière vivait dans chaque pièce séparée, et la salle de bain et la baignoire étaient partagées.

Les « stalinkas » sont toujours considérés comme des immeubles d’élite. Souvent construits le long de grandes rues et avenues, ils étaient conçus dans le style néoclassique - la façade comportait un décor composé de colonnes, de stucs, de bas-reliefs et de statues. Ce sont avant tout les hauts fonctionnaires, les militaires et la nomenklatura du parti qui s’installaient dans ces édifices.

«Khrouchtchevkas»

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Hauteur sous plafond : 2,5 mètres

Surface des appartements : de 28 (une pièce) à 68 m² (quatre pièces, même si ces derniers étaient rares)

Cuisine : 4,5-6 m²

Nombre de niveaux : jusqu’à 5

La construction des bâtiments staliniens s’est arrêtée en 1955 après le décret de Khrouchtchev « Sur l’élimination des excès dans la conception et la construction ». Le nouveau secrétaire général a critiqué les architectes qui l’avaient mise en œuvre pour leur débauche de détails inutiles. Les ornements ont été complètement supprimés, le nouveau style pouvant être qualifié de « fonctionnalisme ».

Les « khrouchtchevkas » étaient des immeubles standard construits en masse. Au lieu des immeubles en briques, on a commencé à construire des bâtiments en blocs ou en panneaux, moins onéreux. La surface des appartements et la hauteur sous plafond ont été fortement revues à la baisse, et on y trouvait très rarement des ascenseurs. La priorité était de fournir un logement au plus grand nombre possible de citoyens et, de préférence, chaque famille devait disposer d’un appartement séparé.

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

La construction d’immeubles de l’ère Khrouchtchev, qui s’est déroulée de 1956 à la fin des années 1960, a permis de surmonter la crise du logement. Des quartiers résidentiels entiers sont sortis de terre. Et bien que les appartements fussent exigus, de nombreuses familles étaient heureuses de pouvoir vivre de façon autonome, et non dans des appartements communautaires, et de disposer de leur propre salle de bain.

«Brejnevkas»

Fr0nt (CC BY 3.0) Fr0nt (CC BY 3.0)

Hauteur sous plafond : 2,7 mètres

Surface des appartements : de 33 (une pièce) à 76 m² (quatre pièces)

Cuisine : 6,8-7,4 m²

Nombre de niveaux : de 8 à 17

À la fin des années 1960, lorsque Léonid Brejnev est arrivé au pouvoir, il était évident que la population urbaine augmentait et que la construction d’immeubles devait être accélérée. Dans le même temps, la population se plaignait des bâtiments de Khrouchtchev, dont la qualité était médiocre (petites surfaces, murs très minces, absence d’ascenseurs).

C’est ainsi que sont apparus les immeubles appelés « brejnevkas » avec leurs appartements « au plan amélioré ». Ils ont d’ailleurs été construits jusqu’à la fin des années 1990. Ils comportaient des ascenseurs et dans les immeubles de plus de 14 niveaux, et on trouvait avait aussi des monte-charges. Il y avait souvent un vide-ordures à l’intérieur du bâtiment. La cuisine des appartements s’est agrandie et un couloir est apparu. Dans les khrouchtchevkas, en règle générale, les pièces étaient traversantes, alors qu’ici elles étaient isolées.

Aujourd’hui, les « brejnevkas » représentent la part du lion des logements anciens disponibles à l’achat en Russie. De plus, ils sont situés aussi bien en périphérie que dans les centres-villes. Il existe une douzaine de modèles d’immeubles standards de cette époque. Il s’agit notamment des immeubles-tours (12 à 16 niveaux avec une entrée) et d’immeubles à plusieurs sections avec parfois 13 entrées. Il s’agissait de bâtiments construits en blocs, en briques et en panneaux, avec une grande variété de couleurs et de motifs.

