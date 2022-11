Grand chantier soviétique: comment le peuple tout entier a littéralement bâti un pays nouveau

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette photo montre les meilleurs maçons construisant un immeuble dans la ville de Tcherepovets (région de Vologda, 480 km au nord de Moscou). Tout le monde a été invité à participer aux travaux de construction et ceux qui obtenaient les meilleurs résultats, étaient récompensés par le Parti communiste, parfois avec de l’argent supplémentaire et des jours de congé.

Ce bâtiment se dresse aujourd’hui dans le district administratif de Khorochiovo-Mniovniki, dans le nord-ouest de Moscou. Pour ne pas vivre dans des appartements communautaires, partagés entre plusieurs familles, les gens étaient prêts à construire des immeubles pour les leurs. Avoir son propre appartement, même très petit, était une joie indescriptible.

Fait intéressant – même lorsque les gratte-ciels staliniens de la capitale, appelés Sept Sœurs de Moscou, ont été construits, la plupart des quartiers à la périphérie de la ville ressemblaient encore à des villages. Il n’était donc pas rare d’y voir des maisons en bois. Sur la photo : chantier d’un immeuble résidentiel sur fond du bâtiment de l’Université d’État de Moscou.

La plupart des immeubles d’appartements ont été construits selon un modèle unique et le film soviétique populaire L’Ironie du sort s’en moque. Selon son intrigue, un Moscovite ivre apparaît accidentellement à Saint-Pétersbourg et entre par erreur dans un immeuble et un appartement similaires comme deux gouttes d’eau à son propre logement à Moscou – même les clés des portes s’avèrent être les mêmes !

L’une des images les plus populaires du grand chantier soviétique est celle de belles femmes communistes, qui avaient les mêmes droits que les hommes et travaillaient à leurs côtés.

Il existe un film soviétique de 1957 glorifiant le travail des bâtisseurs de gratte-ciels qui ont participé à de grands projets de construction communistes. Intitulé La Hauteur, il met en scène le sex-symbol soviétique Nikolaï Rybnikov. La chanson interprétée par les héros de ce film est devenue une sorte de classique et est encore bien connue de presque tous les habitants du pays : « Nous ne sommes ni chauffeurs de locomotive, ni charpentiers, mais nous n’avons aucun regret. Nous sommes des bâtisseurs de gratte-ciels, et nous vous envoyons des salutations d’en haut ».

Selon la jeunesse soviétique, participer à de tels projets n’était pas seulement un honneur, mais aussi joyeux et amusant, et, bien sûr, l’on pouvait y trouver l’amour. Sur la photo : un concert pour les constructeurs organisé directement sur un chantier

Un autre beau et jeune visage d’une femme se reposant au milieu d’un chantier de construction. Les femmes en Union soviétique étaient plus que de simples féministes ; comme déjà mentionné, elles travaillaient de la même manière que les hommes et occupaient même plus de postes de direction qu’aujourd’hui.

À l’époque soviétique, les gens recevaient des appartements pour une utilisation à long terme, pas à titre de propriété. Les premiers à bénéficier d’un logement privé étaient les chefs d’entreprises et d’industries, ainsi que certaines catégories précises de citoyens (notamment les anciens combattants et les travailleurs du Parti). Dans les années 1980, un programme pour les jeunes familles a été créé et l’obtention d’un appartement est devenue plus facile.

Les Soviétiques ne savaient probablement pas que le communisme dans sa forme la plus pure ne serait jamais établi en Union soviétique, mais la plupart d’entre eux étaient contents du travail collectif, de la propriété publique et de la construction d’un nouveau pays à une vitesse vertigineuse. Sur la photo : des étudiants de l’Université d’État de Moscou sur les îles Solovki (archipel situé dans la mer Blanche).

