Plongeon dans l’univers des appartements soviétiques typiques

Bienvenue dans un appartement soviétique typique. Commençons par l'explorer dès l'entrée. Il y avait un porte-manteau et un endroit pour enlever vos chaussures (oui, n'oubliez pas de les enlever, en Russie, c’est obligatoire !) et enfiler des tongs ou pantoufles de maison. En général, on trouvait aussi une petite table avec un téléphone et un miroir.

La poétesse soviétique Bella Akhmadoulina et son mari l'écrivain Iouri Naguibine chez eux, 1963 Miroslav Mourazov/Sputnik Miroslav Mourazov/Sputnik

Le couloir, le hall ou le vestibule... sont même des mots trop grands pour les entrées de la plupart des appartements soviétiques. Il y avait généralement moins de deux mètres d'espace.

En général, le couloir permettait d'accéder aux chambres et à la cuisine. Dans les appartements communautaires, partagés entre plusieurs familles, ils étaient toutefois parfois si grands que les enfants pouvaient les traverser à vélo. En général, les gens les utilisaient pour ranger certains articles ménagers.

Cependant, les couloirs des khrouchtchiovki, ces barres d’immeubles standards de quatre étages, étaient incroyablement étroits, à peine un mètre de large. Dans les appartements plus récents (comme celui illustré ci-dessous, construit à l’approche des Jeux olympiques de 1980 à Moscou), il y avait une sorte de hall avec un espace plus large.

Dans un appartement de l'un des immeubles, construits dans le village olympique, 1981 A. Kovtoun/Sputnik A. Kovtoun/Sputnik

De nombreuses décisions en matière de design d'intérieur ont été prises en raison du manque d'espace, car la plupart des appartements soviétiques bâtis à partir des années 1960 étaient très petits. Ainsi, même dans le couloir, on pouvait ranger des choses très inattendues, comme des bicyclettes ou des luges accrochées au mur.

Ou, par exemple, des étagères à livres.

Un couloir de 10 mètres dans un T3 à Moscou, 1975 Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Eh bien, puisque nous avons mentionné les étagères à livres, il est probablement juste de parler davantage de cette partie absolument ESSENTIELLE de tout appartement soviétique.

Jeunes résidents de la ferme d'État céréalière Gigant, région de Stavropol, 1970 Mikhaïl Koukhtarev/Sputnik Mikhaïl Koukhtarev/Sputnik

Il y avait de grandes étagères à livres et des casiers (ainsi qu’un lampadaire pour éclairer le lecteur).

Nikolaï Zenguer, ingénieur hydraulique (à gauche) et l'explorateur de l'Arctique Nikolaï Ourvantsev, 1965 Vsevolod Tarasevitch/MAMM/MDF/Russia in photo

Et aussi des étagères séparées qui pouvaient être transformées comme dans le jeu Tetris et accrochées au mur dans des positions diverses.

Appartement de la famille Repkine, 1965-1970 Archives d'Alla Kolesnikova/Lioubov Repkina/Russia in photo

Rappelez-vous, l'Union soviétique était une nation de lecteurs ! S'il n'y avait plus de place pour les livres, ils étaient simplement empilés dans tout l'appartement.

Salon d'un appartement de deux pièces à Moscou, 1969 Vassili Noskov/Sputnik Vassili Noskov/Sputnik

Maintenant, suivez-nous dans la partie la plus importante de l'appartement soviétique (et du mode de vie soviétique) – la cuisine. Toutes les discussions importantes avaient lieu ici...

En préparant le petit-déjeuner, 1952 David Cholomovitch/Sputnik David Cholomovitch/Sputnik

Cependant, la plupart des cuisines étaient si petites que parfois une famille de quatre personnes pouvait à peine dîner ensemble...

Une hôtesse dans la cuisine d'un appartement de Moscou, 1963 David Cholomovitch/Sputnik David Cholomovitch/Sputnik

En général, elle était équipée d'un plan de travail, d'un réfrigérateur, d'une cuisinière à gaz, d'un évier et d'une petite table.

Cuisine d'un appartement à Moscou, 1973 Anatoli Sergeïev-Vassiliev/Sputnik Anatoli Sergeïev-Vassiliev/Sputnik

Habituellement, il y avait des tabourets dont les pieds pouvaient être dévissés. Les chaises supplémentaires étaient rangées quelque part derrière l'armoire. Seules quelques cuisines étaient équipées de chaises normales avec un dossier, simplement parce qu'elles prenaient plus de place.

Il était courant que de nombreux invités se réunissent dans ces petits appartements, souvent pour des anniversaires ou d'autres événements (même des mariages). Les Soviétiques ordinaires n'avaient en effet pas d'argent pour les restaurants. Ainsi, si des invités venaient, la table de la cuisine était souvent déplacée dans le salon (ou, si l'on avait de la chance, certains appartements disposaient de tables pliantes pour de telles occasions).

Après le dîner, la table était déplacée dans un coin et l'espace se transformait en piste de danse improvisée.

Vacances en famille, 1969-1974 Vsevolod Tarasevitch/MAMM/MDF/Russia in photo

Habituellement, le salon était aussi la salle à manger, la salle de récréation, le bureau et la chambre des parents ! Ou encore, il pouvait être la seule pièce où tout le monde dormait. Et une famille entière pouvait aussi n'avoir qu'une pièce de vie dans un appartement communautaire.

Pavel Douvanov avec son fils, années 1950 Vsevolod Tarasevitch/MAMM/MDF/Russia in photo

En réalité, il n'y avait généralement pas de véritable chambre à coucher dans un appartement soviétique et très peu de Soviétiques avaient un lit double, préférant un canapé pliant qui permettait de gagner de la place. Et il se pliait et se dépliait tous les jours.

Village de Leninskaïa iskra (ferme collective Iskra) dans la région de Kirov. De nombreux agriculteurs collectifs ont reçu des appartements bien aménagés dans des bâtiments à un étage avec toutes les commodités, construits par la ferme collective pour ses travailleurs, 1973 Sergueï Lidov/Sputnik Sergueï Lidov/Sputnik

Les écoliers faisaient aussi leurs devoirs dans le salon.

Maria Frolova, ouvrière de la ferme d'État Gorki-2, avec son fils à la maison, 1969 Iouri Kravtchouk/Sputnik Iouri Kravtchouk/Sputnik

C'était un pur luxe si un enfant réussissait à obtenir sa propre chambre.

Chambre d'enfant dans un appartement de Moscou, 1975 Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Généralement, il fallait partager une chambre avec des frères et sœurs... ou même avec les grands-parents.

Togliatti. Une famille d'ouvriers d'Avtovaz à la maison lors d'un jour de congé, 1973 Valentin Chianovski/Sputnik Valentin Chianovski/Sputnik

Une autre chose singulière à propos de l'appartement soviétique était que tous les meubles étaient tournés vers... la télé. Tous les canapés, chaises et fauteuils. C'était une sorte de centre de gravité soviétique. Les adultes regardaient les actualités tous les jours, tandis que les enfants visionnaient l'émission pour enfants Bonne nuit, les petits ! (différente de l’émission enfantine française du même nom).

La famille du mécanicien Babanov, 1972 Sergueï Soloviov/Sputnik Sergueï Soloviov/Sputnik

Vous avez probablement déjà remarqué le tapis... Tous les appartements soviétiques avaient des tapis et l'habitude d’en mettre de grands au sol subsiste encore aujourd'hui, car les personnes qui ont grandi en URSS ne se sentent pas « à l'aise » avec un sol « nu ».

Goussev nettoyant son appartement, 1958 Vsevolod Tarasevitch/MAMM/MDF/Russia in photo

Les tapis étaient également accrochés aux murs... C'était tout d'abord pour garder la chaleur, car les murs des immeubles résidentiels soviétiques ne protégeaient pas toujours des températures glaciales. Néanmoins, c'était aussi un signe de prospérité.

La famille Boutenko devant la télévision, 1968 Vsevolod Tarasevitch/MAMM/MDF/Russia in photo

Une autre chose qui avait autant de sens que le tapis mural était un vaisselier présentant des ensembles cérémoniels de vaisselle et de verrerie, ainsi que des services pour le thé et le café. Le fait est qu'ils n’étaient JAMAIS utilisés. Cette vaisselle était destinée à être regardée, pas à servir à table. Cependant, elle était parfois utilisée pour des occasions spéciales. De nos jours, les gens plaisantent souvent en disant que ces occasions étaient probablement la visite de quelqu'un d'aussi important que la reine d'Angleterre ou le secrétaire général du Parti communiste soviétique.

Dans l'Arctique soviétique, le 27 octobre 1986. Vladimir Mikhaïlov et sa famille fêtent leur pendaison de crémaillère. Semion Meisterman/TASS Semion Meisterman/TASS

Malgré le manque d'espace dans les appartements, les gens trouvaient toujours de la place, non seulement pour des étagères, mais aussi pour un piano...

Valentina Terechkova jouant du piano, 1965 / Nouvelle venue dans l'immeuble n°18, rue Festivalnaïa, Moscou, l'étudiante de l'Institut des finances Galina Kornilova, 1975 Alexandre Mokletsov/Sputnik; Boris Kavachkine/Sputnik Alexandre Mokletsov/Sputnik; Boris Kavachkine/Sputnik

...pour une guitare...

...pour un phonographe (et autres tourne-disques)...

L'ouvrier stakhanovsite de Magnitogorsk V. Bardakov et sa famille écoutent un gramophone dans leur appartement, 1936. MAMM/MDF/Russia in photo

...et pour des portraits ou des bustes de Staline ou de Lénine.

Des métallurgistes de Magnitogorsk se sont réunis dans l'appartement du camarade Avramenko, contremaître en chef de l'atelier Martinov, 1937 Vladislav Mikocha/MAMM/MDF/Russia in photo

Bien, il semble que nous ayons terminé notre visite de l’appartement soviétique typique. Oh, attendez, il y a aussi le balcon !

Legion Media Legion Media

N'ayant pas assez d'espace pour le rangement, le balcon était généralement utilisé non pas comme un bel endroit pour planter des fleurs et s'asseoir sur des chaises de jardin, mais comme un débarras avec toutes sortes de rebuts.

Immeuble résidentiel au 15 rue Kountsevskaïa, à Moscou, construit en 1956 Stanislav Kradsilnikov/TASS Stanislav Kradsilnikov/TASS

Vieux skis en bois, bocaux à cornichons, téléviseurs et radios cassés...

Legion Media Legion Media

Dans cet autre article, plongez dans le quotidien d'un Français en appartement communautaire soviétique.

