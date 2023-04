Sans Staline, l’URSS aurait-elle pu gagner la Grande Guerre patriotique?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

ChatGPT a prévenu qu’il n’était pas en mesure d’inventer des versions alternatives de l’histoire, mais a promis d’analyser plusieurs facteurs.

STRATÉGIE MILITAIRE

Staline a joué un rôle considérable dans la formation de la stratégie militaire de l’URSS pendant la guerre. Son style de gouvernance était dur et autoritaire. Il est difficile de dire si un autre dirigeant aurait pu être plus ou moins efficace.

MOBILISATION INDUSTRIELLE ET ÉCONOMIQUE

La politique stalinienne d’industrialisation rapide a permis pendant les années 1930 à l’URSS de produire beaucoup d’équipements militaires. Un autre dirigeant n’aurait peut-être pas mené une industrialisation aussi agressive et l’URSS aurait pu se retrouver moins prête à un conflit d’envergure.

STABILITÉ POLITIQUE

Un autre dirigeant aurait pu procéder à moins de répression de son propre peuple, ce qui aurait eu pour résultat des militaires et des travailleurs de l’arrière plus motivés et soudés. Mais, dans le même temps, il n’est pas à exclure que sans cette poigne de fer de Staline, l’URSS aurait pu se heurter à des divisions internes et à une instabilité, qui auraient affaibli son aptitude au combat.

POLITIQUE EXTÉRIEURE

La diplomatie stalinienne et son alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni ont joué un rôle décisif dans l’approvisionnement à l’URSS de toutes les ressources nécessaires et, plus tard, dans l’aide militaire directe. L’on ne sait pas si un autre leader aurait pu maintenir le même niveau de coopération avec les pays tiers, ce qui aurait pu aussi avoir un impact sur l’issue de la guerre.

Il est donc impossible de dire avec certitude si l’URSS aurait pu gagner la guerre sans la direction de Staline. Il est, par contre, évident que sa politique et ses décisions ont eu un impact significatif sur l’issue du conflit.

