Stalinstadt, cette ville communiste utopique qui a vu le jour en Allemagne

7 mai 1953. Affectation solennelle de la ville nommée d'après Joseph Staline Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

« Au nom du gouvernement de la République démocratique allemande, j’annonce solennellement que la première ville socialiste de République démocratique allemande s’appelle Stalinstadt », a déclaré Walter Ulbricht, secrétaire général du Comité central du SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne) le 7 mai 1953.

Usine métallurgique. Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

Initialement, la ville des métallurgistes devait porter le nom du « grand fils du peuple allemand » Karl Marx, mais la mort du « petit père des peuples » le 5 mars 1953 a bouleversé les plan de la direction du SED. La nouvelle ville a reçu le nom de Staline et Chemnitz a été rebaptisée Karl-Marx-Stadt.

Construction de bâtiments résidentiels Global Look Press Global Look Press

« De l’acier, du pain, la paix »

Après la division de l’Allemagne en zones d’occupation, la région de la Ruhr, cœur de l’industrie lourde du pays, est devenue une partie de la RFA. Pas une seule entreprise métallurgique ne s’est retrouvée en RDA.

Travaux de construction, 1959 Getty Images Getty Images

Lors du IIIe Congrès du SED en juillet 1950, décision fut prise de construire une usine métallurgique. Dans le même temps, une loi sur la construction et la restauration des villes d’Allemagne de l’Est a été adoptée. Le document énonçait « 16 principes d’urbanisme », le troisième point stipulant que « les villes sont en grande partie construites par l’industrie, pour l’industrie ». C’est ainsi qu’en RDA sont apparues l’usine métallurgique I.V. Staline, puis la ville de Stalinstadt.

Getty Images Getty Images

Le site du chantier se trouvait sur les rives de l’Oder, à la frontière avec la Pologne socialiste. Au cas où la guerre froide entrerait dans une phase « chaude », l’entreprise serait située profondément dans la partie orientale de l’Allemagne.

1951. Pose de la première pierre de l'aciérie Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

Le 1er janvier 1951, Fritz Selbmann, ministre de l’Industrie lourde de la RDA, pose la première pierre du premier haut-fourneau. Le slogan du chantier était « De l’acier, du pain, la paix ». Le 19 septembre, l’usine a été mise en service.

Vers un avenir radieux

Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

Stalinstadt est devenue la première ville planifiée de la RDA : elle a été construite à partir de zéro au sud de l’entreprise. C’est l’un des projets de construction les plus importants d’Allemagne de l’Est : il devait servir de modèle pour la nouvelle ère socialiste.

Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

« L’objectif de l’urbanisme est la satisfaction harmonieuse des besoins humains en matière de travail, de logement, de culture et de loisirs », énoncent les « 16 principes de l’urbanisme ». Tout était harmonieusement combiné à Stalinstadt, qui possédait des zones de loisirs avec des restaurants et des cafés, des jardins d’enfants et des écoles, ainsi que des terrains de sport. La végétation abondante des zones résidentielles visait à protéger la santé des habitants contre l’influence de l’usine. Stalinstadt, une ville utopique glorifiant le bien-être de la classe ouvrière, était censée incarner un avenir radieux.

Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

Une caractéristique de la ville était l’absence totale d’églises et de propriété privée.

Du style Empire stalinien aux immeubles en panneaux

ADN/Getty Images ADN/Getty Images

En 1952, le secrétaire général du Comité central du SED, Walter Ulbricht, s’est rendu dans la ville pour superviser personnellement l’avancement du chantier de bâtiments résidentiels. Cependant, il n’a pas apprécié ce qu’il a vu : les appartements étaient exigus, les plafonds bas. Le concepteur général a été démis de ses fonctions, et les rues ont commencé à se remplir de bâtiment dans le style Empire stalinien, qui semblaient copiés sur les bâtiments moscovites de l’époque.

Legion Media Legion Media

Le plan général de Stalinstadt correspondait à tous les canons des nouveaux bâtiments bâtis en URSS : au centre se trouvait la place principale avec la mairie, d’où s’étendait une avenue centrale – Lenin allee. Des zones résidentielles étaient construites autour du centre. Extérieurement, cela rappelait beaucoup une ville soviétique.

ADN/Getty Images ADN/Getty Images

Mais en 1955, l’URSS a publié un décret Sur l’élimination des excès dans la conception et la construction, qui a marqué la fin du style Empire stalinien. Le budget pour la construction de la ville allemande a été réduit, de nombreux projets ont été simplifiés, de sorte que de nouvelles zones ont été construites avec des immeubles en panneaux typiques des villes d’URSS.

Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

Au début des années 1960, la période de la déstalinisation a commencé en Union soviétique, ce qui a également affecté la RDA. En 1961, Stalinstadt a été rebaptisée Eisenhüttenstadt - la ville de l’usine métallurgique.

Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

Dans cette autre publication, découvrez comment des étrangers ont aidé à construire Magnitogorsk, grand centre industriel de l'URSS.

