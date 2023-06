Quelle est la différence entre le Grand Nord, le Nord russe et la région polaire?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, le Nord n’est pas toujours un concept géographique. Il est souvent lié à l’histoire ou même à l’économie.

Nord russe – une affaire de culture et d’histoire

Archipel des Solovki, région d'Arkhangelsk Ioulia Leontieva/Getty Images Ioulia Leontieva/Getty Images

Qu’imaginez-vous lorsque vous lisez un article sur le Nord russe ? Une grande étendue neigeuse et désertique ? En réalité, cette appellation fait plutôt référence à des régions parsemées de grandes maisons en bois, de vieilles églises majestueuses, de forêts denses pleines de myrtilles et de plaquebières et de rivières aux rives rocheuses et aux eaux froides. Cependant, ce qui compte avant tout, ce sont les gens qui y vivent.

Église abandonnée de Sainte Paraskeva, région d'Arkhangelsk longtaildog/Getty Images longtaildog/Getty Images

La notion de Nord russe est en effet apparue pour la première fois à la fin du XIXe siècle dans les écrits du gouverneur d’Arkhangelsk pour désigner la culture générale des habitants du Nord-Ouest de la Russie. Elle s’est ensuite imposée dans la littérature et dans la recherche scientifique. Il est vrai que les habitants du Nord russe sont unis par une culture commune, un mode de vie, qu’ils chérissent les vieilles traditions et qu’ils ont un parler similaire. Ils partagent également une même cuisine (basée sur des plats simples et nourrissants à base de poisson) et un même artisanat. De nombreux « Russes du Nord » sont des descendants des Pomors.

Région d'Arkhangelsk Legion Media Legion Media

Sur le plan territorial, ils vivent le long des côtes des mers Blanche et de Barents, ainsi que du fleuve de la Dvina septentrionale. Les frontières du Nord russe ne coïncident pas toujours avec les frontières administratives des régions russes. Elles comprennent en partie les régions d’Arkhangelsk, de Mourmansk, de Iaroslavl, de Kirov et de Leningrad (pas Saint-Pétersbourg !), ainsi que les républiques de Carélie et des Komis, et le district autonome de Nénétsie. La région de Vologda est entièrement située dans le Nord russe, et la ville de Vologda est justement considérée comme son âme authentique.

Grand Nord – synonyme de conditions de vie difficiles

Anadyr, capitale de la Tchoukotka Andreï Zima/Sputnik Andreï Zima/Sputnik

La notion de Grand Nord est apparue dans les années 1930 en URSS pour désigner les régions aux conditions de vie difficiles. Les principaux critères étaient qu’elles étaient difficiles d’accès et qu’il n’y avait pas de communication avec les autres régions tout au long de l’année. On y trouve également du pergélisol, des terres peu fertiles et des hivers longs.

Ces régions comprennent les territoires situés au-delà du cercle polaire, l’Extrême-Orient, une partie de l’Oural, certaines zones de la Sibérie méridionale (points de peuplement isolés des républiques de Touva et de l’Altaï). Bien qu’elles ne soient pas toutes géographiquement situées dans le Nord, elles sont assimilées, au niveau législatif, aux territoires du Grand Nord. Il s’avère ainsi que ce dernier occupe environ 70% du pays !

Salekhard, capitale de la Iamalo-Nénétsie Alexandre Rioumine/TASS Alexandre Rioumine/TASS

Malgré ce vaste territoire, moins de 12 millions de Russes vivent dans le Grand Nord, soit seulement 7% de la population totale du pays. Il existe cependant des programmes spéciaux pour les aider. Ils bénéficient notamment du « coefficient septentrional » (une augmentation en fonction de l’ancienneté), de congés supplémentaires, de frais de voyage remboursés vers un lieu de vacances tous les deux ans et d’indemnités en cas de déménagement vers le Grand Nord pour des raisons professionnelles.

De même, chaque année, avant la saison hivernale (qui arrive là-bas au milieu de l’automne ou plus tôt), l’État organise une « livraison nordique ». Du carburant, des médicaments, de la nourriture et des articles ménagers sont acheminés dans les régions isolées. Bien entendu, il existe également des fournisseurs privés.

Région polaire – située au-delà du cercle polaire arctique

Mourmansk Medvedkov/Getty Images Medvedkov/Getty Images

Par contre, la région polaire est spécifiquement définie comme les zones situées au nord du cercle polaire arctique. Elles comprennent les territoires de la région de Mourmansk, des districts autonomes de Nénétsie et de Iamalo-Nénétsie, du nord de la région de Krasnoïarsk (Norilsk), la ville de Vorkouta dans la République des Komis et d’autres encore. L’on y trouve aussi les nombreuses îles russes de l’océan Arctique, dont certaines sont inhabitées.

L’Arctique abrite la route maritime du Nord, qui est la voie la plus septentrionale entre l’Europe et l’Asie et qui passe par l’océan Arctique. Les réserves d’eau douce et de minéraux y sont également abondantes. Outre la Russie, les États-Unis, la Norvège, le Canada et le Danemark ont leurs propres possessions polaires. La frontière supérieure se situe au pôle Nord et des conventions internationales réglementent la taille des secteurs et les droits territoriaux.

Norilsk Svetlana Chevtchenko/Sputnik Svetlana Chevtchenko/Sputnik

En outre, au début des années 2000, la Russie a introduit le concept de Zone arctique, qui est une zone économique spéciale offrant certains privilèges aux investisseurs. Outre la région polaire proprement dite, elle comprend également des territoires situés au sud du cercle polaire, comme la ville d’Arkhangelsk.

Existe-t-il des territoires qui appartiennent à tous ces concepts à la fois ?

Varzouga Evgueni Chelkovnikov (CC BY-SA 4.0) Evgueni Chelkovnikov (CC BY-SA 4.0)

Bien sûr, il existe en Russie des endroits situés au-delà du cercle polaire, dans des régions reculées, où les anciennes traditions russes sont préservées. Il s’agit par exemple des vieux villages d’Ossino et de Velikovissotchnoïé dans le district autonome de Nénétsie, fondés au XVIe siècle. Dans la région de Mourmansk, c’est aussi le cas des villages d’Oumba et de Varzouga, fondés au milieu du XVe siècle.

Dans cet autre article, nous vous expliquions la différence entre toundra et taïga.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.